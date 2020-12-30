深圳推出全国首张无人公交月卡，市民可免费申请

新浪科技讯 12 月 30 日晚间消息，轻舟智航在深圳启动常态化运营，并在深圳推出了国内首张无人公交的月卡。

2020 年 10 月 21 日，轻舟智航在苏州落地了全国首个常态化运营的公开道路无人公交。2 个月后，轻舟智航的公开道路无人公交将落户深圳。本次部署的无人公交线路是深圳首条微循环无人公交线路，线路总长约 5 公里，沿途设置了 10 个站点，贯穿了深圳坪山站周边居民区、学校、剧院、公园和办公区等核心地点。

微循环公交线路主要是满足轨道交通站点坪山站附近 3 至 5 公里内的换乘需求，能够充分利用次干路或支路，为快速路和主干路分流，从而缓解区域周边主干道上的交通压力。随着无人公交的落地，轻舟智航还在深圳推出了全国首张无人公交月卡。月卡面向有日常通勤需求的市民，持有月卡的用户可不限次乘坐由其运营的无人公交，目前开通了苏州、深圳两座城市的部分线路，后续将逐渐扩大运营范围及城市。

在深圳的亮相，轻舟无人小巴被正式命名为龙舟 ONE。龙舟 ONE 可在城市开放道路上运营，车辆速度为 20 到 50 公里每小时，定位为城市微循环无人公交。除了龙舟 ONE，轻舟智航后续还将推出”龙舟 “系列无人驾驶巴士方案。该方案的五大系统包括 360 度无盲区感知系统、自主研发无人驾驶系统、单安全员运营管理系统、5G+V2X 车载显示系统以及共享革新网约乘车系统。

“轻舟智航明年的车队规模预计会超过 100 台。”轻舟智航联合创始人、CEO 于骞介绍道，“微循环公交是一个新的品类、新的物种，属于夹在传统公交和出租车中间非常好的补充形式。Robobus 这条道路将通向很大的市场，很可能和 robotaxi 最后走向同一条路径，在某一个时间点合到一起。”