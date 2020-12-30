中国首颗商业 SAR 合成孔径雷达卫星 “海丝一号”图像公布

IT之家12月30日消息 根据天仪研究院今日消息，我国首颗商业 SAR 合成孔径雷达卫星 “海丝一号”成功获取 SAR 图像。这颗卫星于 12 月 22 日中午 12 时 37 分，搭载长征八号运载火箭发射成功，并于 12 月 25 日 23:59:32 首次获得成像。图像信息丰富，涵盖城市、山脉、田地、河流、湖泊等典型地貌，表明海丝一号卫星 SAR 载荷工作正常。“海思一号”由厦门大学、长沙天仪空间科技研究院有限公司和中国电子科技集团公司第三十八研究所等单位联合研制。这颗卫星重量仅为 185kg，可实现 SAR 图像直接在星上进行处理，卫星业务寿命可达 5 年。

天仪研究院表示，此次公布图像为 3 米条带模式成像，与欧空局 Sentinel-1 和加拿大 RADARSAT-2 等现有 C 波段 SAR 卫星图像相比，海丝一号卫星 SAR 图像在地物特性获取等方面基本上与其相当。后续将继续进行在轨测试，并逐步公布更加高清的 1 米聚束模式图像，同时验证各模式成像性能指标。

SAR（合成孔径雷达）卫星具有较好的穿透性，使图像的获取过程基本不受天气的影响，并且能够穿透地表一定厚度的植被、沙土、积雪等，获得表层以下的图像。同时，星载 SAR 作为一种主动微波传感器，采用电磁波获取图像信息，与光学卫星图像相比基本不受光照条件、昼夜时间的影响，能够实现对同一区域较为稳定的周期性拍摄服务。

SAR 遥感在国土资源普查与地形测绘，海洋环境监测与船舶识别，农产品估产与农业资源调查，地质灾害、水旱灾害监测与防灾减灾，城市高层建筑，电力设施，交通设施，保险与期货，应急响应，包括城市安全、能源安全、交通安全、矿山安全等安全评估等方面具有广泛应用场景，尤其对于复杂气象条件下的应急遥感监测应用方面具有其独特优势。

据IT之家了解，天仪研究院是中国领先的商业航天公司，专注于研制面向商业市场的航天系统与载荷，通过微小卫星为国内外的科学家、科研院所和商业公司提供短周期、低成本、一站式的空间科学实验和技术验证服务。天仪是第一家自研基于二维有源相控阵天线的高分辨、轻小型 SAR 遥感卫星的商业航天公司，这种天线综合效能相比抛物面天线或平板天线可以提高 3-5 倍。