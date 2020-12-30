首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

报告显示，2020 年圣诞节人们在手机 App 中花费了 4 亿美元

2020/12/30 23:09:56 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

IT之家12月30日消息 研究机构 Sensor Tower 近日出具了一份报告，显示 2020 年圣诞节当天，全球用户在手机 App 上花费了 4.07 亿美元，相比去年增加了 1 亿美元，增长了 34.5%。统计结果基于苹果应用商店以及 Google Play 的数据估算。同时统计结果还显示，圣诞节当天用户消费在 12 月总消费中占比为 4.5%，大部分为手机游戏中的消费。截止到今年 11 月，全球用户已经在手机应用中花费了超过一千亿美元

根据上表数据，圣诞节的消费大部分为游戏消费，非游戏的消费为 1.12 亿美元。在苹果商店中，非游戏消费中的娱乐应用，收入为 1930 万美元；在 Google Play 中，这项数据为 430 万美元。

除了游戏之外，国外版抖音 TikTok 是消费最多的应用，在圣诞节当天总收入就达到了 470 万美元。

与往年相同，苹果 App Store 的消费相比谷歌 Play 商店要多许多，占比 68.4%。同比增长了 35.2%。

IT之家了解到，在美国圣诞节当天，手机游戏贡献了大多数的消费，达到了 8720 万美元。非游戏 App 的消费同比增长了 72.2%，达到了 4270 万美元。Roblox 是美国消费额最高的一款游戏，圣诞节贡献了 660 万美元。迪士尼的订阅服务 Disney + 是非游戏 App 中消费额最高的，美国地区贡献了 260 万美元，相比去年增长了 44.4%。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：应用App

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用