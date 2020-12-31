京东、天猫、唯品会被国家市场监管总局处罚 50 万元，释放出一个重要信号

突然之间，国家市场监管总局又出手了！

12 月 30 日晚间，国家市场监督管理总局（本文简称 "市场监管总局" 或 "总局"）在官网发布消息称，依法对京东、天猫、唯品会三家平台不正当价格行为案，处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。

值得一提的是，此前不久，总局依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。

这一次，市场监管总局再次重拳出击，同时针对京东、天猫和唯品会三大平台，再次释放出了强烈信号。

京东、天猫和唯品会为什么被罚？

市场监管总局这次出手，针对的是 "双十一" 前后的价格问题——具体来说，针对的是 “双十一” 前后消费者反映强烈的网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题。

总局在官网表示，根据价格监测和投诉举报等有关线索，市场监管总局依法对北京京东世纪信息技术有限公司（即京东）、杭州昊超电子商务有限公司（即天猫）、广州唯品会电子商务有限公司（即唯品会）三家企业开展自营业务不正当价格行为进行了调查。

需要注意的是，这里针对的是这三家企业的自营业务。

打开市场监管总局在相关网页所附加的三份《行政处罚决定书》，可以看到京东、天猫和唯品会各自存在一定的不正当价格行为，举例来看：

京东商城：2020 年 11 月 4 日，当事人销售稻香村糕点礼盒（商品编码 45035536302），开展满 99 元减 20 元促销活动，标价 149 元。经查，该商品 11 月 3 日销售价格为 139 元。

天猫超市：2020 年 12 月 4 日，当事人销售玉兰油多效修护面霜润肤（商品编号 13313347038），商品销售页面标示 “买即送价值 74 元面膜 2 片”。经查，该赠品同日在天猫超市 2 片销售价格为 56.3 元。

唯品会：2020 年 11 月 26 日，当事人销售苹果笔记本电脑（商品编码：裸机 MPXU2CH/A 银色），商品销售页面标示 “全网低价 7999 元”。经查，当事人无法提供 7999 元为全网低价的证明材料。

可以看到，在这些消费者最常用的自营电商平台上，出现了多处 "先提价后降价"、"价格标示虚高"、"滥用全网最低价标语" 等做法，构成了价格不正当行为。

为什么罚款 50 万？

总局在《行政处罚决定书》中强调，以上示例的事实，有营业执照复印件、询问笔录、商品销售页面截图、交易快照、交易记录等证据予以证明。

可以说是铁证如山了。

总局表示，当事人的上述行为，构成了《价格法》第十四条第（四）项 “利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的” 不正当价格行为。

根据《价格法》第四十条规定：

经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照”。

同时，根据《价格违法行为行政处罚规定》第七条规定：

经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款。

最终，在 2020 年 12 月 24 日，总局依据上述条款作出处罚决定，对上述三家企业分别处以 50 万元人民币罚款的行政处罚——这可以说是在不正当价格行为相关处罚规则下的顶格罚款水平。

除了 50 万元罚款，总局还对这三家企业分别处以 "责令改正" 和 "警告" 的处罚措施。

当然，从京东、天猫和唯品会的体量来看，也许 50 万的罚款数额并不算大，但它的警示意味是非常明显的——而总局选择对《行政处罚决定书》公开发布，也是为了警醒其他相关企业。

电商平台的乱象，是该好好管管了

这次市场监管总局对三家企业进行处罚，其中释放的监管信号不言而喻。

在很长一段时间以来，我国电商业务不断蓬勃发展，为提升商品流动的效率、丰富消费者的购物选择和整个社会消费效率的提升，都做出了巨大的贡献，同时也构成了数字经济增长的重要助力——与此同时，电商平台也的确出现了很多乱象。

这些乱象在 "双十一" 期间尤其明显。为了提升消费者的参与度，无论是平台方还是商家，都采用了各种手段，包括一些 "先提价后降价"、"虚标价格"、"夸大宣传" 等价格操作，当然也有刷单、售假等一系列不正当行为。

尤其是，在 "双十一" 经历了 11 年的发展之后，尽管监管部门三番五次要求杜绝上述不正当行为，但上述行为依旧在平台上存在，屡禁不止。

而这一次，恰逢国家掀起互联网平台反垄断的大潮，国家市场监管总局出手对这些行为进行处罚，也为相关的电商平台敲响了警钟。

毕竟，互联网电商平台本身虽然客观上推动了交易效率的提升，但也对实体店铺构成了巨大威胁；而且它们拥有着相对于实体店铺的流量和技术优势，在价格上的违法行为在实际上构成了对实体店铺更不公平的竞争——对于消费者来说，这些行为更是侵犯了正当权益的。

所以，从多个角度来看，市场监管总局这次出手，是应该鼓掌叫好的。

对于电商平台来说，这次处罚是一个与平台反垄断一样明确和重要的信号——在国家大力强调规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展的大背景下，已经享受尽国家政策和科技发展红利的电商平台们，有更大的责任和义务去规范自己的经营行为，否则就将受到严厉的惩罚。

毕竟，互联网，从来都不是法外之地。