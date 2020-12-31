北京时间 12 月 31 日消息，据国外媒体报道，虽然 2020 年是非常艰难的一年，许多国家与新冠病毒做斗争，数以万计的患者相继死亡，但是 2020 年并未阻挡太空技术的飞速发展。

2020 年，两艘太空飞船从小行星上采集到珍贵的样本；商业太空飞船能够实现载人飞行；美国宇航局宇航员克里斯蒂娜 · 科赫创造了一项新的纪录——女性宇航员持续时间最长的太空飞行…… 以下是 2020 年十大太空飞行故事：

1、“嫦娥 5 号”采集月球样本返回

12 月 17 日，“嫦娥 5 号”航天器采集月球样本后顺利着陆在内蒙古降落点，这是中国首次成功采集月球样本返回地面。该任务收集了自前苏联 “月球 24 号”任务以来第一批月球岩石样本，据悉，1976 年前苏联 “月球 24 号”从月球采集大约 170 克物质返回地球。“嫦娥 5 号”收集的月球样本主要来自风化层和月球尘埃。

2、SpaceX 成功发射首位宇航员

经过十几年的发展，美国宇航局商业太空载人计划终于迎来了首次载人太空飞行。今年 5 月份，SpaceX 公司龙飞船 Demo-2 任务成功将两名宇航员运送至国际空间站，进行为期 3 个月的载人测试飞行。

执行此次任务的宇航员还进行了美国 45 年来首次海上溅落（自阿波罗任务以来），在接下来的 11 月，龙飞船载人进行首次飞行，搭载着 4 位宇航员发射升空。

3、小行星样本采集任务

今年 10 月，美国宇航局首个样本采集任务——OSIRIS-Rex（起源、光谱解析、资源识别和安全风化层探测器）在贝努小行星表面着陆。该探测器接触到大量风化层样本，以至于工程师无法关闭探测器的采样机制；这次任务的目标是 2023 年向地球运送 60 克样本。

与此同时，科学家可以评估分析 “隼鸟 2 号”采集的样本结果，2020 年 12 月，日本宇宙飞船 “隼鸟 2 号”将龙宫小行星的碎片样本送回地球。

4、太空飞行中的 “新冠效应”

2020 年，新冠疫情意外地干扰了地球上的生命，该疫情产生了诸多影响，其中之一就是迫使航天工业寻找新的方法来保持一定接触距离，并采取其他措施来防止病毒传播扩散。

国际空间站的合作伙伴加强了对进入者的常规隔离限制，以防止病毒向太空传播，这一措施取得了成功。尽管任务进度放缓，大多数航天公司和机构依然继续执行太空飞行任务。但是新冠疫情带来了其他负面影响：天文学组织被迫取消面对面会议，而开始进行网络会议；首个月球巨型火箭发射系统推迟发射；印度为了应对新产业需求以及其他影响，取消了 2020 年大多数火箭发射计划。

5、火星探测器发射

ExoMars“罗莎琳德 · 富兰克林”探测器出现降落伞问题和新冠疫情导致的延迟问题，使得欧盟和俄罗斯对该探测器的发射时间推迟到 2022 年，其他 3 个火星探测器发射任务已于 2020 年 7 月顺利发射，当时火星达到近地点。

美国宇航局发射搜寻生命的 “毅力号”探测器，进行长期探索，其目的是储存样本，并最终返回地球进行分析，中国成功发射 “天问一号”火星探测器；阿拉伯联合酋长国也发射了轨道飞行器，将其命名为 “希望号”，以鼓励年轻人投入太空工业发展。

6、SpaceX 的星舰任务

12 月初，SpaceX 公司星舰 SN8 原型机进行了试飞，该飞船准备着陆时突然爆炸，SpaceX 公司执行总裁埃隆 · 马斯克对该飞船测试进展非常兴奋，他在推文中称：“火星，我们来了！”

尽管星舰飞船试飞最终发生爆炸，但是 SpaceX 公司认为此次发射是成功的，因为 SN8 原型机的复杂性超出了之前的原型机，其包括稳定机身襟翼和 3 个猛禽发动机。该公司的最终目标是利用星舰飞船将人和货物送往月球、火星和其他遥远的太空目的地。SpaceX 公司希望这艘宇宙飞船能在本世纪 20 年代中期升空，最早可能在 2024 年或者 2026 年实施载人任务。

7、SpaceX 为星际飞船首次安装前锥机鼻

2020 年 7 月，SpaceX 公司在火箭可重复性使用方面取得重要进展，首次在 SN 型星际飞船安装一个前锥机鼻，还在机鼻上安装了一对襟翼。目前，该公司已进行几十次助推器着陆，从而能努力降低地球轨道和更遥远目的地（例如火星）的太空飞行任务成本。

此前 “猎鹰 9 号”和 “重型猎鹰”飞船前阶火箭是不可重复使用的，但相信未来太空飞行任务可以实现火箭重复使用。

8、克里斯蒂娜 · 科赫在太空生活近 1 年

2020 年 2 月份，美国宇航局宇航员克里斯蒂娜 · 科赫安全着陆地面，目前她刷新了一项最新世界纪录，成为首位执行太空任务最长时间的女性宇航员，她在太空生活了接近一年，共计 328 天。克里斯蒂娜的创纪录太空任务包括：执行第一次全女性太空行走（宇航员执行的 6 项舱外活动之一），并参与了 210 多项科学调查。

据悉，克里斯蒂娜最初任务是在太空生活 6 个月，但目前她在太空停留的时间几乎增加了一倍，因为美国宇航局及其国际合作伙伴试图记录更长太空任务时间的相关数据。

9、国际空间站载人飞行满 20 周年

今年 11 月，国际空间站达到载人飞行 20 周年，下一步很可能将扩大其使用授权，在过去 20 年里，国际空间站一直生活着多位宇航员，他们进行太空行走，操作数千项科学实验，并掌握了长期太空任务的诀窍。

国际空间站服役年限很可能将从当前的 2024 年延长至 2028 年，使美国宇航局及其国际合作伙伴有机会在国际空间站一起进行科学研究，并在商业运作升级的情况下继续使用。据悉，总部位于美国休斯顿的 Axiom 公司现计划在 2021 年发射商业太空舱，并携载宇航员进入太空。

10、美国宇航局宣布 “阿耳特弥斯”宇航员

虽然美国宇航局 “阿耳特弥斯”计划因太空发射系统火箭推迟而受到影响，但作为 “阿耳特弥斯 3 号”任务的一部分，美国宇航局列举了 2024 年登月宇航员名单。

据悉，“阿耳特弥斯”小组共有 18 位宇航员，其中包括首位登上月球的女性，该小组的特点是国际化，由多国宇航员参与。12 月下旬，加拿大航天局宣称该国一位宇航员参与 “阿耳特弥斯 2 号”任务。