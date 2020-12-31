SpaceX 星链遭投诉，马斯克回怼：只是影响你家生意了

美国通信公司 Viasat 此前向美国联邦通信委员会提交申请，要求调查 SpaceX 公司的星链互联网卫星，称卫星网络会对环境造成危害。

针对美国卫星通信公司 Viasat 有关星链互联网卫星对环境构成威胁的说法，SpaceX 公司首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)进行了反击，称 SpaceX 的卫星互联网技术只会对这家通信公司的利润构成 “威胁”。

Viasat 公司在申请文件中列举了许多不满，包括 SpaceX 的卫星故障率，设备在轨道上发生碰撞、再入大气层造成污染的风险。然而马斯克听到了申请的风声，并做了大多数亿万富翁都会做的事：公开进行回怼。

马斯克发布了推文：“更像是星链对 Viasat 的利润构成了威胁。”

Viasat 负责全球事务和监管的高管约翰 · 扬卡 (John Janka)表示：“今年夏天，许多业内人士对星链卫星产生的轨道碎片、空间安全和干扰问题提出了强烈担忧。”“不只是 SpaceX 公司，这些担忧都与大型卫星网络有关，任何提议将成千上万颗卫星送入轨道的人都脱不开干系。”

这份申请最初是在今年 7 月份提交的，但 Viasat 在 12 月 22 日根据过去几个月出现的新信息提交了一份后续申请。这包括要求美国联邦通信委员会的一个程序更新有关轨道碎片的规则，以适应新的 “太空时代”。其中包括的事实是，现在的卫星拥有规则创建之初并不存在的高科技功能。

这一程序更新始于 2018 年，当时美国联邦通信委员会表达了对运营商出于自身利益而最大化而利用轨道资源的担忧，这可能会导致长期使用相同轨道的活动不可持续。

该程序有望在不久的将来正式确定。

扬卡解释说 :“最初的规则是在不同时代制定的，那时没有大量的卫星进入轨道，卫星的建造方式也与今天完全不同。技术发展的速度超过了法律的范畴，现在正是我们更新规则的好时机。”

扬卡在接受采访时表示，SpaceX 正在与美国联邦通信委员会协商，将 2800 颗星链卫星移至轨道的不同高度。他说，这就是我们现在这么做的原因。

学者和天文观测者一直强烈抗议星链互联网卫星增加了夜空的光污染，Viasat 的申请书中也提到了这一点。

马斯克去年宣布，星链卫星很快将安装 “防反光”的遮阳板。

今年夏天，SpaceX 首次发射了拥有 “VisorSat”系统的新卫星，VisorSat 系统会在卫星发射入轨后展开，阻止从卫星表面反射阳光。马斯克表示，总体目标是 “在一周内让这些卫星肉眼看不见，并将对天文学的影响降至最低。”

但扬卡表示，很多人说问题还没有得到解决。Viasat 申请书的另一部分写道，“SpaceX 计划打造的卫星互联网系统在轨道安全方面带来了重大问题。”

马斯克的公司计划在未来 15 年内向轨道发射至少 1 万颗星链卫星。根据 Viasat 公司的说法，这些卫星将使地球轨道拥挤不堪。扬卡说，这大约是自上世纪 50 年代太空时代以来发射的卫星总数。

“如果有人说要在未来 15 年用这么多卫星来实现这一目标，那么就有理由向美国联邦通信委员会提出我们的担忧。”

Viasat 还强调，鉴于星链卫星既往的 “失败率”，互联网卫星将会增加大量太空垃圾。Viasat 表示，一项评估发现，在 12 至 18 个月的时间里，SpaceX 发射的 953 颗卫星中共有 78 颗失败，失败率为 8.2%。

Viasat 在申请书中写道 :“按照这个速度，即便没有数千颗，也会有数百颗星链卫星成为无法控制的轨道碎片，在未来数年内带来撞击航天器的风险。”

扬卡说 :“如果发生碰撞的标准概率是千分之一，你会说这种可能性不大。但如果有人把数千颗卫星送入轨道，统计学家会告诉你，几乎肯定会发生碰撞。”

“太空中发生碰撞很糟糕。它们污染太空环境；它们使其他机构难以共享空间；它们会危及宇航员的安全。” 扬卡表示，“现在是考虑这些事情的时候了，这需要在为时已晚之前考虑一下，因为你很难再把妖怪塞回瓶子里。”

哈佛 - 史密森天体物理中心和钱德拉 X 射线中心的天体物理学家乔纳森 · 麦克道尔（Jonathan McDowell）在 10 月份提出了他自己对卫星故障率的分析。麦克道尔认为，有 3% 的卫星发生故障，因为其不再响应控制命令。但他表示，“一定程度的损耗是不可避免的，3% 的故障率相对较低。”

麦克道尔说，“我想说的是，它们的失败率并不高。这并不比其他任何公司的失败率高。”

马斯克关于 Viasat 公司申请书的推文中还有一句讽刺：“别再偷偷摸摸了，查理 · 厄根（Charlie Ergen）。”厄根是卫星广播服务提供商 Dish Network 的首席执行官。Viasat 一位发言人澄清道：“他与提交给美国联邦通信委员会的申请一点关系都没有。”

扬卡还对马斯克的声明发表评论说，他似乎是把公司和高管弄混了。