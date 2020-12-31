商户销售破解版 Switch 被腾讯起诉，法院作出诉讼禁令

IT之家 12 月 31 日消息 据法制日报报道，近日，广东省广州市越秀区人民法院、江苏省常州市钟楼区人民法院作出国内首批 Nintendo Switch 破解案禁令，分别裁定广州某电子游戏机商店、常州某电子产品商行立即停止制作、销售非正品的 Nintendo Switch 游戏机。据了解，这两个禁令是国内首批涉及到主机游戏破解的诉讼禁令。

12 月 10 日，腾讯在中国大陆地区独家经销的国行版 Nintendo Switch 在官方渠道正式发售。其后，经消费者举报，腾讯公司发现有多家店铺在制作、销售非正品的破解版 Nintendo Switch 游戏机。商家通过在原装正品游戏机上焊接芯片，改变原装电路结构和运行系统，使游戏机可以运行盗版游戏，以此赚取差价。针对上述情况，腾讯公司在广州、常州两地对多家商铺提起诉讼。

越秀区法院认为，广州某电子游戏商行未经许可，销售改装的 Nintendo Switch 游戏机产品的行为，有悖经营者在生产经营活动中，应当遵循的诚信原则，扰乱市场竞争秩序，损害了申请人的合法权益。据此，法院裁定其立即停止销售非正品的 Nintendo Switch 游戏机。

钟楼区法院认为，申请人经营的 Nintendo Switch 相关业务知名度较高，如不及时采取行为保全措施，将难以控制侵权行为，据此裁定常州某电子产品商行立即停止制作、销售、宣传非正品的 Nintendo Switch 游戏机。

IT之家了解到，任天堂 Switch 发售后不久就被破解，后来官方封杀 Tegra 处理器漏洞后，TX 团队又做出了 Mod Chip 实现硬破，而且通吃 Switch 原版、Switch 续航增强版和 Switch Lite。