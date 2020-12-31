网易《我的世界》公告：法院判决《迷你世界》《奶块》侵权，总赔偿超 4000 万元

IT之家 12 月 31 日消息 根据网易官方的消息，《我的世界》(Minecraft)中国版是一款由网易游戏代理并在中国运营的风靡全球的沙盒游戏，在运营期间官方确认《迷你世界》及《奶块》存在侵权行为。近日，深圳市中级人民法院与广州市天河区人民法院相继对上述诉讼作出一审判决。

深圳市中级人民法院作出一审判决，判决深圳市迷你玩公司所运营的《迷你世界》构成整体侵权，应立即停止侵权。具体判决要点如下：

1、《我的世界》整体内容构成类电作品，受法律保护；

2、《迷你世界》与《我的世界》存在 267 个核心元素实质性相似，导致基于该核心元素创作的两游戏整体画面实质性相似，《迷你世界》整体内容侵犯了《我的世界》的改编权和信息网络传播权；

3、被告应立即停止侵权行为，立即删除游戏中 267 个核心元素；

4、被告向我司赔偿人民币 2113.24 万元。

广州天河区人民法院作出一审判决，认定《我的世界》整体动态画面构成类电作品，《奶块》游戏画面与《我的世界》实质性相似，构成著作权侵权；《奶块》宣传中实施了混淆行为，构成不正当竞争行为。具体判决要点如下：

1、《我的世界》整体内容构成类电作品，受法律保护；

2、被告删除游戏及宣传中全部侵权画面；

3、被告立即停止混淆宣传行为；

4、被告向我司赔偿人民币 2000 万元。

IT之家了解到，网易代理的《我的世界》中国版于2017年全平台公测，包括PC Java版、iOS版和安卓版的用户都将不再受到终端设备的限制，可以免费畅玩这款风靡全球的3D沙盒游戏大作。