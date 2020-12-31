中国智能手机行业 2020 年鉴：绝地求生，无问西东

2020 年，时代呈现出前所未有的波谲云诡，人们几乎每一天都在见证历史。

在新冠肺炎疫情肆虐的大背景下，全球经济受到重创，中美双边关系到陷入到谷底，欧盟正式与英国达成脱欧协议…… 在动荡不安的世界局势下，包括互联网、教育、医疗、半导体等在内，几乎每一个行业都在经历着前所未有的沉浮。

本文关注的，是在世界范围内都足以产生巨大影响力的中国智能手机行业。

实际上，以华为、小米、OPPO、vivo 为代表，中国智能手机行业在 2020 年经历了令人惊心动魄的变动；而在这变动的背后，是外在复杂形势与内在行业发展的博弈，也是偶然性与必然性的交织，是这个行业对时代风云的某种折射和回应。

借用一句诗：时来天地皆同力，运去英雄不自由。

1、华为：从全球第一，到送别荣耀

说到 “运气英雄不自由”，用这句话来形容 2020 年的华为手机，再合适不过了。

但如果将全年分开来看，以年中为转折点，华为手机业务可以说是经历了一轮最为疯狂的过山车——它在上半年有多么风光，在下半年就有多悲情。

先来看上半年。2020 开年，疫情在全世界范围内爆发，华为手机本身也在美国制裁下无法在海外搭载 Google 移动服务——这些负面因素叠加，让华为手机在第一季度在全球出现了 17.1% 的出货量下跌（根据 IDC 数据）。

然而到了第二季度，中国疫情向好，而世界范围内的疫情恶化；基于这个背景，华为在产品上蓄力推出了上半年旗舰 P40 系列、中高端旗舰 Nova 7 系列等，干劲十足——值得一提的是，它们都搭载了华为自研的麒麟芯片。

体现在市场上，在第二季度，华为手机业务借力中国市场的回升态势，一举拿下了全球 20% 的出货量份额（根据 IDC 数据），并且有史以来第一次超过三星，成为全球智能手机市场第一名——这是华为手机业务诞生以来的绝对高光时刻。

然而，就在这个顶点上，华为手机迎来难以抗拒的厄运。

2020 年 8 月，在原有制裁的基础上，美国对华为提出极限打压，不仅让华为自研麒麟 9000 芯片成为绝唱，也封死了华为从其他厂商采购芯片的道路，让华为手机业务陷入 "无芯" 困境。

尽管如此，在第三季度，华为手机在其强大的市场惯性下，依然拿下了 5190 万部的出货量，全球占比 14.7%，排名全球第二——但同比 22% 的下滑，还是让人感到了这家巨头的智能手机业务在美国打压下的无奈和颓势。

的确，美国对华为手机业务的打压，可以说是釜底抽薪式的致命打击，甚至有分析师认为华为手机有可能面临消失的风险——最终，华为在 11 月中旬做出宣布：在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，将荣耀出售。

出售荣耀，对于华为来说，无疑是断臂之痛，也无疑是这家通信产业巨头在美国政治打压下的悲情时刻。

但唯有断臂，才能求生——即使是在美国极限打压之下，2020 年 10 月，华为依然基于堪称绝唱的麒麟 9000 芯片推出了华为 Mate40 旗舰系列，而全系搭载麒麟 985 的华为 Nova 8 系列也在年底发售。

对于华为手机业务来说，2020 年的这个冬天，过于寒冷了。

2、小米：冲击高端，稳了

对比来看，小米手机在这个冬天的表现，与华为形成了极为鲜明的对比——尤其是最新发布的小米 11，再次让小米手机抢占了年末手机圈的最后一波热度。

2020 年，小米手机业务整体上可以总结为一个关键词：冲击高端。

实际上，2020 年正是小米冲击高端市场的开局之年。就在今年年初的发布会上，雷军宣布小米手机正式冲击高端市场，而小米 10 和小米 10 Pro 也由此成为小米冲击高端市场的第一批作品，价格覆盖在 3999 到 5999 元之间。

值得一提的是，凭借几乎没有短板的配置，小米 10 系列在上市两个月后就卖了 100 万台，并且在其他 Android 旗舰机上市后变得越来越香——不仅如此，小米还在 8 月份发布了 5299 元起的小米 10 至尊纪念版，最高售价 6999 元。

当然，在价格上探之外，小米手机的高端化策略，还有赖于其在 2020 年的产品线策略，以及 Redmi 子品牌的助力。

比如说，在小米品牌下，小米 10 系列虽然推出了四款机型，但都集中在小米数字系列这个产品线中，从而避免了以往小米品牌下机海战术造成的定位混淆——这是一个相当高明的策略，在 "物以稀为贵" 的思维模式下，小米品牌的高端属性在无形中被塑造。

值得一提的是，为了提升品牌调性，去年推出的主打影像的小米 CC9 系列，已经被放弃。

当然，在小米品牌之外，Redmi 品牌承担了扩展销量的大任。其中在 2020 年上半年，Redmi 正式确立了四个智能手机产品线——从结果来看，Redmi 品牌在上半年表现出色，在全球十大机型销量排行榜中取得四个席位。

到了下半年，Redmi 更是推出了 K30 至尊纪念版、Redmi 9 系列、Redmi Note 9 系列等性价比极高的机型，为小米手机业务的庞大体量奠定了深厚基础。

从全球范围内的成绩来看，小米手机在体量上实现了一个里程碑式的成绩：2020 年第三季度季度的全球智能手机出货量排名中，小米超过苹果，成为世界第三。

不过，更惹眼的是，小米在冲击高端的道路上已经站稳脚跟，并且找到了自己的产品节奏——当最新发布的小米 11 系列以 3999 到 4699 元的价格亮相时，已经不会让人感到昂贵，而是有一种真香的感觉，就充分说明这一点。

整体来看，2020 年，在整个 Android 高端市场竞争激烈的情况下，以小米 10 系列为头，以小米 11 为尾，小米手机不仅在高端市场初步站稳脚跟，也正在实现小米品牌的重塑。

总之一句话：小米手机冲击高端，稳了。

3、OV：变革之路，无问西东

相对于华为手机在 2020 年在美国打压下的悲壮境遇，以及小米手机在 2020 年面向高端的冲击姿态，OPPO 和 vivo 共同作为中国智能手机行业的另一极，在 2020 年的复杂行业大背景中，不约而同选择了同一个关键词。

这个关键词是：变革。

先看 OPPO。年初发布的 Find X2 系列，尽管在屏幕、影像、性能等方面都是顶级水平，但产品的客观硬伤，以及过高的价格，劝退了不少潜在用户群体——与此相叠加，OPPO 在第一季度被挤出全球智能手机出货量前五。

基于此，OPPO 在 2020 年大力寻求内部变革。

2020 年 4 月，OPPO 先是任命副总裁刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设；接着，又宣布了全球营销总裁沈义人的卸任消息，由曾经担任 OPPO 品牌总监的刘列担任，刘列同时担任中国区 CMO。

这两项人事变动，正是 OPPO 在 2020 年重新启用 "老人" 来稳定中国市场基本盘的重要一步棋——第二季度，OPPO 又夺回全球排名第五。

然而，在四月份的人事变动后，OPPO 又在 9 月份确认一加 CEO 刘作虎担任欧加控股高级副总裁，全面负责欧加旗下产品规划与体验；作为一名以产品能力著称的前 OPPO 高管，刘作虎的回归被认为是 OPPO 努力自救的一个大招。

除了手机业务驱动下的人事变动，OPPO 今年还对 Color OS 手机操作系统进行了跨越式升级，版本数从 7 直接跃升到 11。

其实，与 OPPO 一样，vivo 也对其手机操作系统大动干戈——但 vivo 更加激进，直接从 Funtouch OS 变为全新的 OriginOS，可以说是脱胎换骨。

当然，从整体上来看，vivo 在手机业务上的求变，更多是寻求外在合作。

比如说，在处理器层面，vivo 与三星合作打造了全球首款采用三星 5nm EUV 技术的 5G SoC Exynos 1080，并且在最新发布的 X60 系列中独家首发，为产品差异化和供应多样化提供了足够的空间。

同时，为了提升影像体验，vivo 与全球光学和光电子行业的世界级领导企业卡尔蔡司（Carl Zeiss）达成全球影像战略合作，并且在最新 X60 系列中搭载蔡司镜头，且在镜头上打上了蔡司的品牌——不仅仅有助于产品体验的完善，也有力地提升了 vivo 的品牌形象。

从 2020 年的整体成绩来看，OPPO 和 vivo 都不可避免受到疫情影响，但它们两家依旧牢牢地把全球智能手机行业第五名锁定——其中 vivo 的势头更好一些，在 Q1 和 Q3 都获得了第五名的交椅。

另外还有一点有趣的是：2020 年，OPPO 和 vivo 都在智能手机业务的基础上，全面发力 IoT 业务。

其中，OPPO 已经发布了旗下的第一款智能手机和智能电视，而 vivo 的第一款智能手表也已经亮相；虽然略晚了一些，但从长远发展来看，这符合以智能手机为核心的智能硬件生态的未来趋势——对于 OV 来说，这也是一种求变。

4、2021 年，继续为世界创造价值

当然，中国智能手机行业，并不仅仅只有以上四个大品牌。

比如说一加。

2020 年，在专注于旗舰机型精品策略的基础上，一加在欧洲和印度市场推出了 OnePlus Nord 机型，并且在印度市场推出电视——从结果来看，一加在中国、印度、北美及欧洲的高端市场都有出色的增长，甚至在北美进入到运营商渠道高端手机前三。

再看后起之秀 Realme。

2020 年，Realme 在中国市场保持了强大的进攻态势，不可忽视；同时，它在印度市场大显身手，并且瞄准欧洲市场——根据市场调研机构 Counterpoint 的最新数据，它的 Q3 出货量同比增加了 45%，位居全球第七。

还有那个在 2019 年居然实现盈利的魅族。

2020 年，魅族将旗下智能手机机型收缩和聚焦到旗舰产品魅族 17 系列上，某种程度上是在向一加学习——也许销量未必很高，但能活下来就已经很难得。

的确，今年的中国智能手机行业实在是不容易，能留在台上的已经是强者了。

当然，2020 年，中国智能手机行业还有一个值得关注的大趋势是：5G 在真正意义上到来。

根据中国信通院发布的数据，2020 年 1 月 至 11 月国内市场 5G 手机累计出货量达到 1.44 亿部，5G 手机逐渐成为主流——其中在 2020 年 11 月，国内市场 5G 手机出货量达到 2013.6 万部，占据占整体手机出货量的 68.1%。

可以看到，在中国智能手机行业的大力推动下，5G 手机在中国市场已经成为主流——有趣的是，来自 Digitimes Research 的预测数据，2020 年中国 5G 智能手机出货量在全球的占比可能高达 68%。

可以说，在推动全球消费者（以中国消费者为首）用手机连上 5G 这一点上，中国智能手机行业在 2020 年不遗余力，而且厥功甚伟。

事实上，2020 年，在全世界范围内的众多消费者因为新冠肺炎疫情肆虐被迫待在家中、甚至被强制隔离的情况下，可以想见：他们中的很多人，也许可以因为手中的一部来自中国某一个品牌的 3G/4G/5G 智能手机，而获得些许慰藉——从而好过哪怕一点点。

从这个角度来说，中国智能手机行业不仅仅是自己求生存、谋发展，它也在 2020 年为全世界的用户做出了一些微小的贡献。

而眼下，已经见证太多历史的 2020 年，将写完它的最后一页。

可以想见，明年的中国智能手机行业，处境可能会更加艰难；也许它还要应对更多的不确定性，要面对更大的来自行业之外的未知风险和挑战，甚至有些小厂商也会面临倒闭的风险——但这个行业的玩家们，只要还能活着，会继续为这个世界的用户创造价值。

2021 年，本网将对中国智能手机行业保持密切关注。