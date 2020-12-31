冰火两重天：黄峥成中国第二大富豪，蒋凡被中止高层次人才认定

2020 年的最后一周，有人欢喜有人忧。

一方面，黄峥身价超过马云、马化腾，成为中国第二大富豪；另一方面，蒋凡因投诉被中止认定为杭州高层次人才。

中国电商界的 "谷歌双雄"——蒋凡和黄峥，在媒体报道中再次不经意地呈现出巨大的对比性。

黄峥成中国第二大富豪

12 月 31 日凌晨，美股收盘，拼多多股价大涨 7.77%，报 179.11 美元，市值达 2196.47 亿美元。

目前，仅成立 5 年的拼多多市值已跻身中国互联网公司前列，排名第四，前三家分别为腾讯控股、阿里巴巴和美团。

随着拼多多市值的变动，创始人黄峥的身价也水涨船高——彭博亿万富翁指数显示，目前黄峥身价已达 631 亿美元，超过马云和马化腾，成为中国第二大富豪。

需要说明的是，虽然黄峥在今年 7 月发布全员信将 CEO 的职位转交给公司原 CTO 陈磊，但黄峥依然担任拼多多董事长一职，且依旧是拼多多的实际控制人，拥有 80.7% 的投票权。

当然，伴随着此次调整，黄峥控制的拼多多股份比例也有所减少，从 2020 年 4 月的 43.3% 降至 29.4%。

不过，尽管股份比例下降，但黄峥身价仍然节节高涨；这离不开拼多多今年以来亮眼的营收表现。

从最新的财报数据来看，今年第三季度，拼多多实现了上市以来首次季度盈利，营收达 142.1 亿元，较去年同期的 75.14 亿元增长了 89%，高于市场预期 122.05 亿元。

用户数方面，截至今年 9 月 30 日，平台年活跃买家数达 7.313 亿，相较于 2019 年同期的 5.363 亿，同比增长 36%，一年强劲增长了 1.95 亿。

另外，在业务上，拼多多也在逐渐扩展电商之外的业务边界，“多多买菜”便是其中之一。

对于多多买菜，黄峥曾直言这是个 “好业务”，也是个 “苦业务”，但也是个 “长期业务”。尽管社区团购的监管正在逐渐收紧，但并未阻挡多多买菜的发展。

据统计，截至 9 月底，多多买菜试运营期间已经相继开通 13 个省份，共计 31 个城市。其中，在其样板城市南昌上，多多买菜的日单量约为 40~45 万单，远超较早上线的美团优选和橙心优选。

在多方因素的叠加下，拼多多也越来越得到了市场的认可。今年以来，拼多多股价一路疯涨，4 月份之前还不到 40 美元，眼下已经达到 179.11 美元，累计涨幅逾 347%。

由此，可见拼多多之潜力；当然，这离不开拼多多灵魂人物黄峥的引领。

值得一提的是，卸任拼多多 CEO 之时，黄峥仅 40 岁。

蒋凡被中止高层次人才认定

12 月 23 日，杭州市人力资源和社会保障局发布了《关于蒋凡被认定为高层次人才的公示》，公示将蒋凡拟认定为 C 类（经授权企业自主认定 C 类人才）高层次人才，公示期为三天。

需要指出的是，在《杭州市高层次人才分类目录（2019 年修订版）》的记录中，C 类人才为省级领军人才，其中包括中国 500 强企业主要经营管理人才（指总公司董事长、总经理）；中国民营企业 500 强企业主要经营管理人才（指总公司董事长、总经理）；世界 500 强企业任高管的经营管理人才（指总部的副总经理、大洲级区域总裁、首席财务管理人员、首席产品管理人员、首席技术人员等）等。

从这一角度来看，现任淘宝、天猫、阿里妈妈事业群总裁，天猫法定代表人以及董事长兼总经理的蒋凡无疑满足了这一要求。

然而，根据杭州市委人才办 12 月 1 日发布的《关于进一步严格高层次人才分类认定申报审核的通知》，蒋凡能否被认定为高层次人才，则存在疑问；这也是遭到投诉的理由之一——不符合 “申请人应模范遵守法律法规、道德标准、公序良俗”的要求。

12 月 29 日，据蓝鲸财经报道，杭州市劳动保障局信访接待室工作人员称：

12345 已将收到的投诉反馈给我们，公示当天相关部门就对结果进行讨论，原本是公示期三天后通过，但目前这项工作是中止的，具体结果要等各个单位都研究过。

事实上，导致蒋凡被认定为杭州高层次人才的投诉理由指向的是今年 4 月份的一则 “绯闻”，当时，蒋凡妻子在微博平台 “怒斥”网红张大奕引起了舆论风波。

后来，这一事件以阿里内部调查结束，调查结果主要包括四个方面——一是取消蒋凡的阿里合伙人身份；二是记过处分；三是降级，职级从 M7（集团高级副总裁）降级到 M6（集团副总裁）；四是取消上一财年度所有奖励。

尽管风波得到了平息，但在之后的舆论声音中，这一事件时常会被提起；而此次的被投诉，同样如此。

风波之后，蒋凡便鲜有出现在大众面前，最近一次公开露面，则是在双 11 之时——值得一提的是，这也是蒋凡的双十一首秀。

在 “双节棍”的新玩法下，尽管已经走过 11 个年头，尽管由于疫情影响外部环境亦有所变化，但蒋凡坐镇之下的双 11 依然交出了一张亮眼的成绩单。

不过，双十一的狂欢之后，阿里巴巴连续两次遭到了国家市场监管总局的处罚；最近一次发生于 12 月 30 日，指向的正是蒋凡负责的天猫。

12 月 30 日晚间，国家市场监督管理总局发布消息称，依法对京东、天猫、唯品会三家平台不正当价格行为案，处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。

对蒋凡而言，可谓是一波未平，一波又起。

"谷歌双雄" ，难逃对比

由于曾同在 Google 中国工作，如今同在电商行业之中，黄峥与蒋凡难免会被摆在同一台面之上。

前者在创业之后选择了继续创业，依旧是创始人身份；后者则是创业之后被大公司纳入麾下，然后被贵人赏识一路提拔，但其角色已经是职业经理人。

尽管后期路径不同，但相似的经历始终让二人有着不可避免的勾连。美团 CEO 王兴在微信朋友圈转发《财经》杂志《人物观察：黄峥的 100 种偏执》一文时表示：

接下来几年，看拼多多的黄峥和淘宝 / 天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量，应该会很精彩。蒋凡要是能赢这一仗，那就是当之无愧的阿里 CEO 接班人，如果他有兴趣干这活的话。

虽然后来的事态发生了变化，但黄峥与蒋凡之间在舆论声场中仍然隐含硝烟。

当然，暂时的 “冰火两重天”境况并不能概括未来，在今后更长的时间区间里，这场关于二人的 “较量”还将继续，而这一 “较量”，无关胜负。

毕竟，所谓胜负，不过是某个时间节点上的高低而已。