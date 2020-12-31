TrendForce 发布台积电 2021 年展望：收入有望达到 896 亿美元

IT之家12月31日消息 据 taiwannews 消息，2020 年台积电及其在全球的代工厂的收入预计将达到 846 亿美元，同比增长 23.7%，增长率是近十年来最高的。TrendForce 集邦咨询表示，2020 年上半年对于芯片的需求源于新冠疫情的流行，促进了远程教育设备的购买；下半年芯片产能的增加是因为新款 5G 手机的销售以及 5G 基站的扩建。

TrendForce 预测，2021 年芯片销售将继续受到新冠病毒疫情以及经济增长的推动，智能手机、服务器、笔记本电脑、电视以及智能汽车的销售，外加 WiFi 6 设备和 5G 基站的广泛普及，将使台积电 2021 年芯片制造收入再创新高，达到 896 亿美元，相比 2020 年增长 6%。

IT之家此前报道，由于台积电 5nm 预计产能将不足 100%，苹果订单数量不足，将使得台积电2021第一季度的收入受到影响。但是由于 AMD 和联发科的旺盛需求，TrendForce 预计 2021 年第二季度台积电的 7nm 产能将达到满负荷。同时，三星电子的 5nm、7nm 芯片生产线，得益于英伟达以及高通的订单，产能也将达到 100%。

TrendForce 表示，2021 年下半年至 2022 年，台积电和三星都计划扩大其 5nm 产能，以满足新一代芯片的需求。在这期间，代工厂的产能将长期被占满，获得可观的收入。