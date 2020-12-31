直播星机顶盒智能电视操作系统 TVOS 4.0 发布：支持 8K、VR 和云游戏

IT之家 12 月 31 日消息 根据广电总局的消息，12 月 30 日智能电视操作系统（TVOS）4.0 正式发布，广电总局副局长朱咏雷出席。

朱咏雷表示，要把 TVOS 作为广播电视和网络视听行业发展的一项重要战略，持续做好技术研发、标准制定及服务保障等各项工作，大力推进 TVOS 在有线电视、直播卫星、IPTV、互联网电视、智能电视等领域的部署应用。还要加强与科技部、工信部等部门的沟通协调，聚集产学研用优势资源，从软件、芯片、设备、应用等方面，打通产业链条，建立 TVOS 应用商店，构建起自主可控产业生态。

TVOS 4.0 可开放式引入更多人工智能应用，能够支持 8K、VR 和云游戏等更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验的高新视听新业态，更好支持大屏连小屏、小屏回大屏、多屏连用户等新模式，提供更好的多屏互动和人机交互体验。

▲图自 TVOS 官网

IT之家在 TVOS 官网了解到，昨天广电总局领导与科技部、工信部和广电总局相关司局领导及 TVOS 产研用相关单位代表共同发布了由广电总局广科院牵头研发的 TVOS 4.0。

官方表示，TVOS顺应了超高清、智能化、万物互联、绿色节能的发展大势，协同了半导体、媒体、安全、连接、智能等关键技术，开放融合了世界上最优秀的开源成果，着力解决有线、无线、直播卫星、IPTV和互联网电视等广播电视和网络视听领域应用生态自成体系、相互隔离的“老大难”问题，积极提升广播电视终端智能化、标准化、节约化和集约化水平，提升用户体验，满足媒体融合发展和全国有线电视网络整合的要求，有力支撑智慧广电发展。

报道称，截止目前已有20家生产企业生产了100多万台新一代直播卫星TVOS终端。目前市场上有大约1600万用户使用上了搭载TVOS的智能终端产品。