Win10 搜索功能难用：Everything Toolbar 颠覆搜索体验

从 Win7 开始,微软就大刀阔斧改进系统搜索功能。但即使到了现在,Win10 经历了数个大版本的更新,Win10 的搜索依然难以令人满意。一方面,Win10 的搜索算不上快,呈现的结果不够丰富;另一方面,Win10 搜索生成的索引文件非常巨大,有时候还会拖慢电脑。无论从哪个角度来看,Win10 的搜索功能都称不上好用。

Win10 搜索的一个槽点:有时候会优先提供 Bing 的网络搜索结果,而不是搜出你需要的东西

基于此,人们常常通过一些第三方工具,例如大名鼎鼎的 Everything,来改善 Win10 的搜索体验。Everything 的效果非常出色,它体积仅仅有 1M 多,却带来了惊人的搜索效率——输入文字后所有结果瞬间列出,这种体验是 Win10 系统搜索远不能及的。

但 Everything 的问题在于,它是一个第三方工具,和系统的契合度不够好,要使用它需要在任务栏点击图标呼出,不能像 Win10 搜索那样直接集成在系统搜索框。

Everything 界面,和 Win10 系统契合度太差

不过,现在解决方案来了!有开发者做出了一款小工具 “Everything Toolbar”,可以让 Everything 接管 Win10 搜索框,一起来看看吧。

Everything Toolbar:https://github.com/stnkl/EverythingToolbar

目前 Everything Toolbar 在 GitHub 上进行了开源,用起来还是比较放心的。而它的另一个亮点,就在于体积非常小,只有几百 K,而且是绿色软件,无需安装即可使用。在使用之前,我们需要先安装 Everything 本体,并且让 Everything 处于运行状态,毕竟这是服务于 Everything 的工具。

Everything 官网:https://www.voidtools.com/zh-cn/

Everything Toolbar 对 Everything 有版本要求,需要使用 Everything 1.4.1 以上的版本。另外,在使用前,还需要配置 4.7 版本以上的 . NET 框架,大家可以直接从微软官方下载安装。

.NET 4.8:https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

解压 Everything Toolbar 的压缩包到一个目录,可以看到其中有一个 “install.cmd”的文件。用管理员权限运行它,Everything Toolbar 就安装完成了。

是一个绿色软件,用管理员权限运行其中的 “install.cmd”文件即可

之后,在 Win10 的搜索框中,输入文字搜索,调用的就是 Everything,搜索结果是由 Everything 提供的,质量要比 Win10 自带搜索高得多!

官方的效果图

如果想要卸载 Everything Toolbar,那么使用管理员权限运行 “uninstall.cmd”就可以了。

总的来说,这是一款能够弥补 Win10 搜索短板的工具。它让 Everything 接管了 Win10 的搜索框,让 Everything 的使用更加自然顺畅。如果你对 Win10 的搜索感到不满,就千万不要错过这款工具了。