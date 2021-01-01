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微软停止支持一年后，仍有数百万台 PC 在运行 Win7 系统

2021/1/1 7:04:19 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月1日消息 微软现已停止对 Windows 7 系统的维护支持，但由于用户拒绝从 Win7 免费升级到 Windows10，其市场份额在过去的 11 个月中并未大幅下降。

IT之家了解到，Windows 7 于 2009 年发布，是最受用户喜爱的 Windows 版本之一。

微软在 2015 年取消了 Windows 7 的主流升级支持，并于 2020 年 1 月 14 日终止了对 Windows 7 的重要安全补丁和技术支持，并要求用户升级到 Windows 10，但就目前调查结果来看，仍有数百万甚至数亿用户尚未升级。

根据 NetMarketShare 和 StatCounter 的最新数据，Windows 7 至少仍在 17% 的 Windows PC 上保持活跃。

StatCounter 的最新数据表明，Windows 7 目前占比为 17.6%，比 1 月份的 25.56% 的市场份额下降了大约 8% 的份额。另一方面，NetMarketShare 的数据显示 Windows 7 的份额高达 21%，但同样比 1 月份的份额有所降低。

此外，根据美国政府的数据来看，Windows 7 的 PC 占比 18.9%，Windows 10 PC 占比约 75.8%。

外媒 Windowslatest 认为，由于部分用户的 PC 硬件已经过时，因此他们无法升级到 Windows 10，或者因为 Windows 10 并不符合之前的用户界面使他们感到不舒服。

对于大部分用户来说，Windows 10 的人性化操作更加符合现代化要求。实际上，Windows 10 现在稳居第一大系统之位，目前在超过十亿部设备上运行，且市场份额仍在逐年提高。

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