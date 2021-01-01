2020 年，美股科技七巨头总市值增长 3.4 万亿美元：苹果涨约 81%，特斯拉 780%

苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet、Facebook、特斯拉和英伟达七大美国科技巨头在 2020 年全球新冠疫情及广泛经济危机的推动下，总市值增加了 3.4 万亿美元。

其中，特斯拉股价的疯狂飙升是最大的惊喜。该公司股价在 2020 年翻了 7 倍，将这家电动汽车制造商的市值从年初的 760 亿美元推升至周四收盘的 6690 亿美元。尽管受新冠疫情影响该公司最初一度关闭了工厂，其股价依旧大幅反弹，并在三季度交付了创纪录数量的电动汽车。

12 月份，特斯拉成为标普 500 指数的成份股，在连续五个季度盈利后，该指数以排名第五的权重加入该指数。

同时，芯片制造商英伟达的市值在 2020 年翻了一番以上，目前市值为 3230 亿美元，使其成为市值排名第七的科技企业，且市值在美国整体企业中排名第 16 位。

2020 年市值增幅最大的是苹果公司，其股价上涨了 81%，公司市值涨幅近 1 万亿美元。得益于消费者和云计算业务的增长，亚马逊的市值在 2020 年增长了 7100 亿美元。此外，微软市值去年增长了 4800 亿美元，Alphabet 增长了 2680 亿美元，Facebook 增长了 1930 亿美元。