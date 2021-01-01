美股收涨，跨年夜哔哩哔哩重挫 9%，苹果 iPhone 12 Pro 需求强劲

北京时间 1 月 1 日消息，今天美股小幅收涨，道指、标普再创新高。截至收盘，道指涨 196.92 点，涨幅为 0.65%，报收 30606.48 点；标普 500 指数涨 24.03 点，涨幅为 0.64%，报收 3756.07 点；纳指涨 18.28 点，涨幅为 0.14%，报收 12888.28 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

小鹏汽车受美银美林青睐，股价应声上涨 1.28%

美银美林证券公司分析师李明勋（Ming Hsun Lee）星期四表示，投资者可以预期 2021 年小鹏汽车股价将继续上涨。李明勋维持对小鹏汽车股票的 “买进”评级，但把目标股价由 43 美元上调至 51.1 美元。美银美林证券公司上调小鹏汽车目标股价，发生在小鹏汽车 12 月早些时候增发 28 亿美元股票之后。小鹏汽车增发后，李明勋称它拥有推动业务增长所需要的资金。李明勋说，小鹏汽车 9 月份在中国 24 座城市推出了免费充电项目，目前这一项目已扩展到 100 座城市。小鹏汽车计划 2021 年将这一项目覆盖的城市增加 1 倍至 200 座。李明勋表示，这一快速充电网络将有助于提升小鹏汽车的品牌忠诚度，推动销售的长期增长。李明勋预计小鹏汽车将在 2021 年第四季度推出第三款车型。此外，预计小鹏汽车还将推出升级版 G3，以更低的价格推出一款磷酸锂铁电池版 G3。李明勋预计，截至 2025 年小鹏汽车营收年均复合增长率为 61%，“我们仍然看好小鹏汽车长期的股价上涨和盈利能力提高”。过去 3 个月小鹏汽车股价累计上涨 125.2%，市销率达到 86 倍。与许多最热门的电动汽车股一样，小鹏汽车当前的股价，已经反映了对长期巨大成功的预期。今天常规交易中，小鹏汽车股价上涨 0.54 美元，涨幅为 1.28%，报收于 42.83 美元，盘中一度摸高 44.66 美元。

蔚来推最高 2.25 万元购车补贴，促进销售增长

12 月 31 日，蔚来发布了针对 2021 年新能源汽车补贴退坡的补贴福利。根据最新的补贴标准及产品技术要求，2021 年国家补贴标准在 2020 年的基础上退坡 20%，2021 年 1 月 1 日起购买蔚来全新 ES8、ES6 及 EC6 可享受到的国家补贴介于 11520 元至 1.8 万元之间。国家补贴退坡可能会影响到部分用户 “新年购新车”的计划，为了让大家安心购车，蔚来准备了一份购车补贴福利，金额介于 1.44 万元至 2.25 万元之间。蔚来宣布，2021 年 1 月 10 日（含）前支付大定的用户，仍可按照与 2020 年相同的价格购车，按照 2020 年国家补贴标准享受补贴，差额由蔚来承担。蔚来公布的这一消息，是推动销售增长的战略决策，特别是在国内市场竞争加剧的情况下。蔚来此举是否会产生预支效应，影响未来数个月的销售还有待观察。今天常规交易中，蔚来股价上涨 0.36 美元，涨幅为 0.74%，报收于 48.74 美元，盘中一度摸高 50.5 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

特斯拉品牌忠诚度最高，逾 7 成车主会再次购买

12 月 31 日，特斯拉全球最大超级充电站——拥有 72 桩的上海静安国际中心超级充电站正式上线。这是一个将电动汽车 “新基建”与现代商业中心完美结合的绝佳案例，超大型充电站进驻商业中心，为全球各大城市规划充电网络提供了新思路。一座又一座具有里程碑意义的超级充电站落户中国，是特斯拉践行 “进一步扎根中国市场，服务更多消费者”承诺的重要举措。截至 2020 年底，特斯拉在中国建成了超过 620 座超级充电站，搭配超过 710 座目的地充电站，充电网络覆盖超过 290 个城市，充电桩总数达到 5000 个。此外，特斯拉还在上海投资建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂，计划于 2021 年第一季度正式投产，初期规划年产 1 万根超级充电桩。届时，特斯拉在中国的充电网络建设速度还会更快。更多的充电桩，更好的充电体验，有助于推动特斯拉电动汽车在中国市场的销售。在市场研究公司 Experian Automotive 最近的一次调查中，特斯拉和斯巴鲁是品牌忠诚度最高的汽车品牌，其次是丰田、本田和福特。数据显示，70.7% 的特斯拉车主在 “处置”（指出售或报废等）一辆特斯拉汽车时会再购买另外一辆特斯拉新车，74.7% 的特斯拉车主显示出家庭忠诚度。

摩根大通称高端 iPhone 12 发货时间超过 20 天，表明需求依旧强劲

苹果起步价 999 美元的高端 iPhone 12 Pro 需求星期四获得摩根大通分析师萨米克 · 查特吉（Samik Chatterjee）积极评价。查特吉星期四发表投资报告称，“尽管 iPhone 12 Pro 发货时间与其他型号一样都有所缩短，但仍然超过 20 天，表明其需求依旧强劲。”查特吉维持对苹果股票的 “增持”评级和 150 美元目标股价。今年以来，苹果股价累计上涨 81%。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）星期四发表投资报告称，iPhone 12 需求仍然强劲，“有关超级周期的说法应验了”。报告称，“与亚洲供应链的沟通显示，iPhone 12 5G 需求仍然看涨，甚至超过我们对 2021 财年销量的预期上限。”艾维斯说，“这对于未来数月苹果股价都是利好。”畅销的苹果产品不仅仅只是 iPhone。圣诞销售季期间，苹果 “Air Pods 销售也很强劲，将是助推苹果业绩的以一款产品”。艾维斯维持对苹果股票的 “跑赢大盘”评级和 160 美元目标股价。