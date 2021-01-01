比特币突破 29500 美元 / 枚，再创历史新高

IT之家 1 月 1 日消息 比特币今日一度突破 29500 美元 / 枚，再创历史新高。截止发稿，比特币暂报 29476.1 美元 / 枚。

IT之家曾报道，比特币半个月前（2020 年 12 月 17 日）刚刚迈过 20000 美元门槛，12 月 26 日再一次突破 25000 美元 / 枚，12 月 27 日涨上 28000 美元 / 枚，今日逼近 30000 美元大关，涨幅堪称恐怖。

美股较去年 3 月崩盘后的最低点已经大涨近 70%，而比特币则从当时的 5000 美元附近大涨超 350%（比特币在 2020 年 1 月 1 日价格为 7199.8 美元，以此计算一年涨幅约为 308%）。

比特币是一种完全去中心化的数字货币，也是有史以来第一个加密货币，大量加密货币爱好者对其看好。

加密货币金融机构 Nexo 的联席创始人兼管理合伙人 Antoni Trenchev 表示，“我们有了新的分水岭，下一个目标整数关口是 30000 美元，这是比特币新篇章的开始。媒体和散户可以适当地参与其中，因为他们显然缺席了这场上涨盛宴。”

受新冠疫情影响，比特币在 3 月份一度暴跌，降幅高达 25%，但后来扭转颓势。支持者们意识到，在通货膨胀仍低迷、中央银行大量印钞的局势下，比特币可以作为财富储值的一个手段。