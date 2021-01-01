电池供应链打通，LG 野心初现

于电池建厂的速度比拼中，LG 与宁德时代都不甘落后。

宁德时代在本月 15 日宣布对印度投资 50 亿美元建立锂电池厂。3 天后，LG 能源用 98 亿美元与印尼达成电动汽车（EV）电池投资交易达成协议。

另外，LG 能源同时还完成了对印尼整个电动汽车供应链的投资。这意味从原料采集到成品出货，LG 都拥有了。

当电池供应链闭环，LG 在高镍电池的研发之路上，脚步也更快了。

LG 的宏伟目标

据印尼投资协调委员会主席 Bahlil Lahadalia 表示，印尼将配套矿山、冶炼厂、电池阴极和回收设施，为 LG 建立从上游到下游一体化的电池工厂。

另一边的 LG 却守口如瓶，不愿透露细节。很明显，LG 此举帮助自己离当初的计划更近一步。

在今年 10 月，LG 宣布计划从每年 100-120GWh（2020 年末）年产能扩大到 260GWh，预计在 2023 年实现目标。

260GWh，足以为大约 500 万辆纯电动汽车供应动力电池。

目标宏大，落地也难。

为了完成目标，LG 化学可从 3 个方向发力：

1. 投资建厂

据了解，LG 化学在欧洲为新动力电池工厂选址。而目前，LG 化学在欧洲共有两家电池工厂，均位于波兰，投资 15 亿欧元，计划年产 65GWh。

除了欧洲外，LG 还将在南京投资近 120 亿元人民币，建设第二座生产基地。以及前文提到的对印尼 98 亿美元的电池投资。

2. 车企合作

在亚欧两地建厂同时，LG 化学还积极与车企进行谈判，从而建立电池生产合资工厂。目前该公司已经建立了两家合资公司，分别是中国的吉利汽车和美国的通用汽车。

合资工厂将分别建在各自所处属的国家内，将提升相应车企的电池供应稳定性。

3. 拆分求融资

LG 化学对新能源电池业务上的持续投入导致公司财务负担不断增加，在度过不稳定的疫情后，LG 化学将此事的进度加快。

10 月底，LG 化学召开特别股东大会，批准通过了分拆汽车电池业务、成立新公司 LG 能源。

新公司成立初期，LG 化学将暂时拥有其 100% 的股份，但新公司的目标是进行首次公开募股（IPO），出售 20%-30% 的股份，以募得更多的资金。

毫无疑问，减负输血的 LG 能源将有更多底气发展新能源电池。

目标受阻

炉灶搭好，就差燃料，而燃料却被镍老板死死握住。

LG 目前大量生产的高镍电池正极材料中，镍、钴与锰的比例为 8:1:1，这意味着若批量生产高镍电池，必须有稳定巨量的镍供应。

而镍矿的产量却紧紧掌握在印尼、菲律宾和俄罗斯的手中，仅这 3 个国家的镍矿产量，就占据世界总产量的 56%。

与其他国家不同的是，印尼实施严格的镍矿出口政策。在去年，印尼曾两次宣布提前实施停止未经加工的镍矿出口政策，并规定必须有 70% 的镍在印尼加工。此举意图让印尼成为全球电动汽车生产和出口中心。

LG 对印尼的投资布局，始于此时。

在禁令未生效前，LG 化学就已与印尼达成协议，计划投入 23 亿美元建厂，生产电池及模组。此外，该工厂还将负责车载电池的回收再利用。

今年 10 月，LG 化学和宁德时代共同投资 200 亿美元，在印尼建设电池供应链；12 月，LG 能源与多家印尼企业商讨合作，计划投入 91 亿美元开始电池合作项目。

不断投资加码下，LG 赢得了镍老板的欢心，掌握了更大的主动权。

宿敌之争

当其他厂家纷纷落后，唯有宁德时代可与 LG 一战时，两者就成为了宿敌。

在 2020 年前，宁德时代是毫无异议的霸主。在 2020 年上半年，挑战者出现了。

LG 在一度落后宁德时代和松下的情况下，押中新能源汽车市场欧洲市场，一举反超拿下 24.6% 的市场份额，而同期的宁德时代却一度落后，最终在 8 月夺回第一宝座。

位置保住了，但心有余悸。

宁德时代整合资源，开始了与 LG 的竞赛。最明显的，体现在投资上。

据分析，宁德时代 2020 年累计公告合计不超过 730 亿元产能建设，超过历史的投资总和，将用于建设制造基地。

而在电池的研发上，二者也不相上下。

今年 8 月，LG 化学宣布，其和通用汽车联合研发超级镍钴锰铝 NCMA 电池，有望明年实现量产。

据韩国 ETNews 报道，NCMA 电池正极材料中镍含量可以提高至 90%，钴含量可以降到 5% 以下。由此带来的性能提升也十分明显，单次充电可提供不低于 600 公里的续航，优于目前普遍的 500 公里续航电池。

另一边，宁德时代也正在与智己汽车共同开发 “掺硅补锂电芯”技术，同时研发并量产搭载该技术的动力电池。

在性能上，宁德时代的动力电池远超 LG 的超高镍电池，可做到约 1000 公里的续航、20 万公里零衰减。不过好事多磨，因成本原因，这款动力电池将在 5 年后推出。

5 年的时间差中，LG 和宁德时代一个赌的是现在，一个赌的是未来。初尝胜利的 LG，已经把野心展示给众人，未来谁胜，且看各家本领。