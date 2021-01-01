回首 2020：灰暗中科技点亮的那些光

新冠疫情之下，全球科技互联网企业面临诸多挑战。有些企业在危机中寻得机遇逆势增长；有些企业则步履维艰，危机四伏。新浪科技梳理2020年全球科技互联网领域重大事件，遴选出读者最关注的十大科技新闻。

嫦娥五号带回月壤 天问一号奔向火星

北京时间 2020 年 11 月 24 日 4 时 30 分，中国探月工程 “嫦娥五号”探测器成功发射，经过 23 天奔月之旅，于 12 月 17 日与轨道器分离并携带 1731 克宝贵 “月土”重返地球。

国家航天局专家表示，嫦娥五号探测器在一次任务中，连续实现我国航天史上首次月面采样、月面起飞、月球轨道交会对接、带样返回等多个重大突破，为我国探月工程 “绕、落、回”三步走发展规划画上了圆满句号。

在探索宇宙的征途中，中国也正朝更远的星球迈进。我国首次火星探测任务 “天问一号”已于今年 7 月 23 日成功发射，目前累计飞行超过 3.7 亿公里，距离地球超过 1 亿公里。中国国家航天局副局长吴艳华指出，若按预定计划，将于明年 2 月中旬到达火星，开始绕火探测，明年 5 月中旬，计划着陆火星巡视探测。

科技巨头遭反垄断监管 盲目扩张成历史

2020 年下半年，国内外互联网监管政策日益收紧。

在国内，11 月 10 日，国家市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》。12 月 14 日，市场监管总局对阿里巴巴、阅文集团和丰巢分别处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。截至目前，虎牙斗鱼合并案正在审查中，因取消支付宝渠道，美团遭遇反垄断诉讼，国内科技互联网行业最严反垄断时代来临。

在美国，经过长达 16 个月的调查后，美国国会众议院司法委员会反垄断小组委员会在当地时间 10 月 6 日发布了一份近 450 页的报告，报告指出，苹果、亚马逊、脸书和谷歌四大科技巨头，存在垄断行为。这份报告建议对这些科技企业实行结构性分离，比如强迫企业拆分或者调整业务结构等，而这些措施如果在国会得到批准，将对这四家科技巨头产生重大影响。

在欧洲，欧盟委员会于 12 月 15 日公布两部新的数字法案《数字服务法》和《数字市场法》，以进一步限制美国科技巨头的市场行为，规范欧盟数字市场秩序。

瑞幸咖啡财务造假成中概股最大丑闻

2020 年 4 月 2 日晚，瑞幸咖啡自曝 22 亿元业绩造假，波及神州租车、陆正耀等相关方以及多家中概股企业。此后瑞幸咖啡内部进行多次高层调整，并在收到纳斯达克退市要求后，于 6 月 29 日退市，成为中概股最大丑闻。

瑞幸咖啡自曝之后，多家中概股上市企业被连番做空：爱奇艺遭美国做空机构 Wolfpack Research 做空，后者指控爱奇艺营收数据和用户数据虚增；GRIZZLY REPORTS（灰熊）做空跟谁学，指控该公司有夸大财务数据且可能存在刷单现象等众多问题。中概股出现信任危机。

“九章”量子计算机问世引发世界关注

2020 年 12 月 4 日，中国科学技术大学宣布该校潘建伟等人成功构建 76 个光子的量子计算原型机 “九章”，求解数学算法高斯玻色取样只需 200 秒，而目前世界最快的超级计算机要用 6 亿年。这一突破使我国成为全球第二个实现 “量子优越性”的国家。

实验显示，当求解 5000 万个样本的高斯玻色取样时，“九章”需 200 秒，而目前世界最快的超级计算机 “富岳”需 6 亿年。等效来看，“九章”的计算速度比 “悬铃木”快 100 亿倍，并弥补了 “悬铃木”依赖样本数量的技术漏洞。

科技公司上市 小鹏理想赴美网易京东回港

2020 年，疫情并未阻挡科技互联网公司上市热潮。

京东健康、泡泡玛特先后登陆港股。在香港联交所推出 “同股不同权”架构之后，网易、京东等多家美股上市公司也纷纷回港二次上市，百 度、携程也被传将回港上市。

赴美上市企业也不少，既有小鹏汽车、理想汽车等头部新势力造车企业，也有国内在线房屋交易平台贝壳找房，还有一起教育、达达等各行业知名企业。

此外，嘀嗒出行、快手等企业也已分别提交招股书，有望在香港上市。

手机格局变换 华为小米单季出货超苹果

Gartner 报告显示，2020 年第三季度全球智能手机对终端用户的销售量为 3.66 亿部，比 2019 年第三季度下降了 5.7%。全球售给终端用户的手机销量总计 4.01 亿部，同比下降 8.7%。

在五大智能手机制造商中，三星和小米是 2020 年第三季度唯一进入前五大增长的供应商。三星以 22% 的市场份额位列第一。小米在 2020 年第三季度增长了 34.9%，以 4440 万台的销量首次超越苹果，位列第三。

2020 年第三季度全球出货量前五手机厂商分别为三星、华为、小米、苹果、OPPO。三星、苹果、华为三足鼎立的局面已被打破。

疫情现新风口 直播带货、社区团购规范化

新冠疫情肆虐对多个行业造成严重影响，但也催生或加快了部分行业的发展。

2020 年远程办公、在线教育行业发展突飞猛进。华裔企业家袁征创办的 Zoom 市值由 2019 年末不足 200 亿美元涨至如今超过 1000 亿美元。在线教育行业更是竞争火热，既有新东方、好未来等知名教育机构大力发展在线教育，也有作业帮、猿辅导等企业获得巨额融资，抢夺生源。

相比上述行业的发展迅猛，今年火爆的直播带货以及社区团购正在走向规范。2020 年 11 月，针对直播带货行业的三项政策接连出台，其中包含打击虚假数据、虚假宣传、明确主体责任等。而社区团购更是要求互联网平台企业严格遵守 “九不得”，包括不得滥用自主定价权，不得利用数据优势 “杀熟”等。而这正是去除 “过热期”的行业乱象，向成熟期迈进的必经之路。

多家长租公寓、在线旅游企业暴雷

隔离、涨价、暴雷、跑路、租金贷、空置率激增——国内近几年来发展势头不俗的长租公寓行业在 2020 年如履薄冰，就连在美国上市的头部明星企业蛋壳也未能独善其身。

先是 2020 年初疫情爆发时自如公寓被曝 “趁疫情涨价”，尔后是年中南方地区友客、巢客系长租公寓暴雷，再到年末蛋壳公寓资金链断裂波及数十万租客。国内主要长租公寓企业连遭波折，疫情成了直接导火索。

而同样遭受疫情影响最为严重的，还有部分在线旅游、线下教育行业。2 月，出境游服务机构百程旅行网发布内部通知，称因新冠肺炎疫情影响，资金不能维系公司继续运转，决定关闭公司并启动清算准备。6 月，世界邦旅行网员受疫情影响，宣布停止运营。与此同时，在教育领域，优胜教育、学霸君也相继暴雷，行业正在重新洗牌。

P2P 全面清零 蚂蚁京东数科 IPO 前景不明

今年以来，互联网金融政策不断收紧。11 月 2 日，央行官媒《金融时报》撰文指出，在充分肯定大型互联网企业从事金融服务的优势和积极影响的同时，应全面、深入认识可能产生的风险，有针对性地拟定相关政策措施，不断加强和改进监管，确保金融稳定和安全。

在此之后，蚂蚁集团被约谈，支付宝、腾讯理财通、度小满金融、京东金融等平台纷纷下架了互联网存款产品。原本正加速上市的蚂蚁集团和京东数科更是前景不明。

与此同时，2020 年国内 P2P 行业清理也取得显著成效，全国实际运营的 P2P 网贷机构由高峰时期的约 5000 家，逐渐压降到今年 11 月中旬完全归零。