大 V 跨年演讲的生意经

在商业迭代、疫情冲击之下，2020 年，各个领域波涛汹涌，变局和新生不断上演。

吴晓波说：“2020 年，巨石崩裂之时，有人看见了恐惧，有人看见了光。”因此，他将跨年演讲的主题定为《勇敢者的心》，来致敬 2020 年所有的勇敢者。

而罗振宇将《时间的朋友》跨年演讲的主题词定为 “长大以后”，“重新审视长大以后的中国，长大以后的自己，和长大以后的我辈。”

跨年演讲几乎成为了吴晓波和罗振宇一年中的 “高光时刻”，人们总是乐于分享、分析他们的演讲内容。

当 “跨年”成为人们总结过去展望未来的情感表达的时间节点后，越来越多的名人扎堆 “跨年直播”。

扎堆跨年直播

12 月 29 日，雷军在微博上宣布：“1 月 1 日晚上 20 点进行抖音直播，和米粉朋友一起聊聊新年愿望。”

▲来源：截图

这是雷军第一次在跨年节点进行直播。在跨年直播这条路上，雷军的前面有更多的前辈。

2015 年，罗振宇带着《时间的朋友》横空出世。

在 2015 年之前，跨年的直播更多的是各大卫视的 “跨年晚会”，以明星歌舞节目为主。罗振宇一反其道，打出了 “知识跨年”新形态，凭借新颖的形式和硬核的演讲内容，形成了刷屏的效果，也占据了各大媒体的头条。

罗振宇演讲的内容，被整理成各种版本：金句版，精华版，未删减版，PPT 版，音频回放版，视频回放版…… 在社交媒体不断传播，其影响力不亚于明星荟萃的跨年演唱会。

做跨年直播演讲的第一年，罗振宇便发下大愿——连续 20 年，将每一年以一场跨年演讲，陪伴有上进心的中国人辞旧迎新。

在连续坚持四年后，跨年直播赛道涌进了更多名人。

据不完全统计，2019 年的跨年夜有近 10 位名人在各个平台进行跨年直播演讲，其中包括罗振宇、吴晓波、丁祖昱、卢克文、李显红、龚文祥等，涵盖财经、时政、房地产、短视频直播等多个领域。

▲来源：猎云网

2016 年《十三邀》第一季第一期许知远对话罗振宇，彼时罗振宇刚做了自己的第一年跨年演讲，许知远评价罗振宇是 “一个卖胶囊的人，他把知识放在胶囊里面。”

但两年后，许知远亲自参与了另一个胶囊的制作，成为了吴晓波年终秀的演讲嘉宾。

在泛知识领域，没有人不想办一场自己的跨年直播演讲，哪怕是认为 “这个时代不存在意义感”的许知远也在拥抱这个时代下的跨年新范式。

跨年直播演讲是一门什么样的生意？

越来越多的人在拥抱跨年直播演讲，跨年直播演讲究竟是一门什么样的生意？

以吴晓波年终秀和罗振宇《时间的朋友》举例，2019 年和 2020 年吴晓波的年终秀门票均分为 4 档：1980 元、2980 元、5880 元、12800 元，仅一张普通票 1980 的价格已经几乎和明星演唱会持平。

而罗振宇从去年的 880 元、1280 元、2680 元、4580 元（内场）调整为今年的 880 元、1580 元、2980 元、4580 元（内场），场地也从容纳 1.2 万人场次的上海东方体育中心扩展为可容纳 1.5 万人场次的武汉国际网球中心。

除了门票外，品牌冠名和赞助是跨年直播演讲的另一大收入。

今年吴晓波年终秀赞助商超过十家，其中不乏世界 500 强企业、互联网大厂等大公司。

根据此前全通教育对于收购杭州巴九灵文化创意股份有限公司 96% 股权回复深交所问询所披露的情况来看，2017 年，吴晓波的年终秀拿到了 251.05 万的门票收入，在 2018 年，这一收入稳步上涨到了 271.52 万元。

该公告称，2017-2018 年，吴晓波两场年终秀的门票购买人数为 1876 人，平均每张门票收费 2785.53 元，不含税收入金额 522.56 万元，门票收入只占年终秀项目整体收入的 10% 左右，年终秀的收入主要是客户赞助收入。

而今年罗振宇《时间的朋友》赞助商共有十一家，同比去年增加三家，“罗振宇是目前唯一一个上了电视直播的，和广告客户要价自然也会更高。”有业内人士此前表示。

根据 “罗辑思维”母公司北京思维造物信息科技股份有限公司（下称 “思维造物”）披露的创业板 IPO 招股书显示，报告期内，公司线下知识服务主要包括 “得到大学”、跨年演讲及知识春晚，共实现 6346.68 万元、7345.99 万元、11528.68 万元和 6506.06 万元收入。

招股书表示，思维造物已连续举办了 5 期《时间的朋友》跨年演讲，现场参与人数累计超过 4 万人。随着此线下演讲 IP 被越来越多的人熟知，其门票价格也逐渐水涨船高。2016 年至 2019 年，《时间的朋友》跨年演讲门票的销售单价分别为 1482.51 元 / 人、1577.67 元 / 人、1656.62 元 / 人及 1636.17 元 / 人。

▲来源：猎云网

但一场线下活动可容纳的人数非常有限，2019 年跨年演讲的参与人数和平均单价均达到高点，但当年获得门票流水也仅 1282.43 万元。

虽然跨年演讲不一定是其中利润最高、最赚钱的，但一定是品牌价值最大、溢价最高、最利于个人 IP 的。

通过跨年直播演讲，吴晓波、罗振宇们带动之后课程、培训、图书、广告、电商等其他业务收入的提高，从而使 IP 整体升值。

2015 年罗振宇首创跨年演讲后，其迅速成为了得到 App 的流量入口。2016 年 5 月，得到 App 上线，不到一年时间，总用户数就超过了 550 万人，日均活跃用户数超过 45 万人，成为知识付费 App 的领军者之一。

同年 10 月，得到完成数亿人民币 B 轮融资，资方包括中国文化产业投资基金，启明创投，合一集团，真格基金，正心谷创新资本。

此前有媒体总结吴晓波频道的收入模型：底层是线上付费音频，用较低定价产品聚集流量；第二层是思想食堂，提供艺术、哲学、商业等线下人文知识课程；金字塔尖则是收费 49800 元的企投会会员，另外加上投资业务和新匠人业务等，年收入以亿记。

而罗振宇一方面是得到用户超过 3000 万，不断研发各种课程、还入局读书会、电子书、推出电子阅读器等，营收上亿，随着线上产品矩阵日益丰富，每个付费用户的客单价由 2017 年的 203.81 元提升至 2019 年的 231.93 元。

跨年直播演讲卖的是什么

2005 年，湖南卫视借着《超级女声》的热度推出了跨年演唱会，并将主要收视群体定位为 80 后、90 后，从此开启了演唱会跨年的新纪元。此后各大卫视也开始筹备起了跨年晚会，并且都把重点放在了 “年轻人”、“明星”及 “演唱会”上。

李诞在《脱口秀反跨年》里调侃道 “如果没有李宇春，我们还在过 2005 年式跨年。”

明星演唱会卖的是歌舞，跨年演讲卖的是知识。

吴晓波在跨年直播演讲中推出了 2021 八大预测：进口替代科创热潮、“云上中国”初露峥嵘、

生态赋能，范式既成、百万直播闹翻中国、品类流行替代品牌、购物中心即将消亡、房产投资低空飞行、超级城市大赛鸣枪。

从商业记者到财经作家，吴晓波著有《大败局》、《激荡三十年》、《跌荡一百年》、《浩荡两千年》、《历代经济变革得失》等财经书籍，它们通常以畅销书的姿态出现在书店。

而吴晓波在经济领域的观点，对中国年轻一代精英层有着较深的影响，也正因为如此，他在经济领域有着较大的号召力。

每年跨年演讲吴晓波都会预测经济趋势。

而罗振宇的跨年演讲内容更多元化，在财经领域之外还涉及消费、金融、教育、环保等。

今年罗振宇的跨年演讲更多剖析了社会环境的底层变化和社会内部结构，提出了 “本土时代”、“时间的朋友效应”、“总部式服务”等概念。

▲来源：时间的朋友

在收获掌声的同时，罗振宇和吴晓波们也逐渐收到了负面声音。

知乎上有人问，“如何看待罗振宇、吴晓波们的跨年演讲？”

有人回答：喜欢的人甘之若饴，享受了一次 “思想的盛宴”，演讲内容提到的很多新词汇、新概念、新趋势会照耀一年，帮助其看清了未来的方向。

但也有不少人认为跨年演讲是走下神坛愚弄大众，忽悠的 “年会”，甚至有人评价：“中年人听罗振宇，老年人吃权健”、“四个小时一半多都是尿点。”

从今年罗振宇《时间的朋友》现场图来看，观众席并未坐满，粉丝也不再像此前一样疯狂。

▲来源：时间的朋友

而最直观的是《时间的朋友》在豆瓣上的评分逐渐下滑，从 2015 年的 8.2 分一路下降的 2019 年的 6 分，而 2020 年的跨年演讲在豆瓣上则仍没有评分。

▲来源：截图

跨年直播演讲正在降温，但不可否认的是，罗振宇、吴晓波们改变了传统 “明星演唱会”式的跨年晚会，让跨年晚会的局面变得更为丰富和有趣。

一位省级卫视的制片人刘林（化名）曾表示：“跨年的节点永远存在，IP 也不会老化。”如何把年轻人在跨年当天最想干的事情和最想表达的情感，与跨年的内容结合，跨年 IP 的生命力才可以延续下去。