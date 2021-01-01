工信部：11 月新增上架 App 数量 7 万款，下架应用 9 万款

IT之家 1 月 1 日消息 据 “工信微报”微信公众号 1 月 1 日消息，2020 年 1-11 月互联网和相关服务业运行情况。移动应用程序（APP）数量持续小幅减少。

截至 11 月末，我国国内市场上监测到的 APP 数量为 346 万款，比上月减少 2 万款，环比下降 0.6%。其中，本土第三方应用商店 APP 数量为 205 万款，苹果商店（中国区）APP 数量为 141 万款。11 月，新增上架 APP 数量 7 万款，下架应用 9 万款。

IT之家了解到，游戏类应用规模保持领先。截至 11 月末，移动应用规模排在前 4 位种类的 APP 数量占比达 58.4%，其他生活服务、教育等 10 类 APP 占比为 41.6%。其中，游戏类 APP 数量继续领先，达 86.7 万款，占全部 APP 比重为 25%，比上月减少 1.7 万款。日常工具类、电子商务类和社交通讯类 APP 数量分别达 50.6 万、34.6 万和 30.3 万款，分列第二、三、四位 , 占全部 APP 比重分别为 14.6%、10% 和 8.7%。

游戏类应用分发总量居首位。截至 11 月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 15302 亿次。其中，游戏类下载量达 2437 亿次，排第一位，环比增长 5.4%；音乐视频类下载量达 2021 亿次，排第二位；日常工具类、社交通信类、系统工具类、生活服务类、新闻阅读类分别以 1693 亿次、1685 亿次、1415 亿次、1296 亿次和 1224 亿次分列第三至七位。在其余各类应用中，下载总量超过 500 亿次的应用还有电子商务类（944 亿次）、金融类（756 亿次）、教育类（653 亿次）和拍照摄影（571 亿次）。