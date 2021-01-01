200-800 元，今年值得推荐的 “洋垃圾”手机盘点

转眼之间，2020 年已经结束，又到了洋垃圾丰收的季节。所谓电子洋垃圾，指的是国外厂商和国外运营商合作推出的套餐定制产品。这些产品在下架后经过特殊渠道进入国内，由部分商家经过重新包装后出售，特点是价格低到感人，而且配置在同价位中可谓出类拔萃。

对学生党而言，价格低廉的洋垃圾手机确实是个不错的选择。不过洋垃圾虽然便宜好用，但雷点也是相当多的，先不提本身容易出现的烧屏、坏点、绿线、对国内频段的兼容性、系统不包含中文、无法直接更新系统等槽点，小白用户一不小心就会买到奸商翻新机，而二手市场更是充满大量莫名其妙的机型。作为一个资深垃圾佬，今天就让小雷就来为大家分享下今年值得推荐的洋垃圾机型。

200 元档

这个价位的话，小雷推荐购买 100 元至 200 元的产品，低于 100 元的机子基本上不用考虑。这个价位性能最强的是骁龙 820 处理器，虽说发热不低功耗很高，但相应的性能也还可以。这个价位能效比最好的是骁龙 625 处理器，采用 14nm 制程工艺，功耗不强性能不弱，基本上算是备用机首选。

LG G5/V20

LG G5 可谓近年来 200 元档当之无愧的性价比王者。该机采用 5.3 英寸 2K LCD 屏幕，屏幕像素密度高达 554ppi，观感优秀。骁龙 820 处理器，搭配 4+32GB 存储组合，在这个价位算是很不错的。2700mah 可拆卸电池，支持 18W 快充，后置 1600w+800w 双摄像头，除了背面设计很丑以外，基本没有什么缺点。

售价：150-200 元

夏普 AQUOS P1/SHV34/506SH

这款产品是夏普在 2016 年推出的旗舰机型，也是目前市面上售价最便宜的高刷机型。该机配备 1080P IGZO-LCD 屏，支持 120hz 刷新率。此外，该机配备骁龙 820 处理器，3GB+32GB 存储组合，3000mah 电池，支持 15W 快充，后置 2260W 像素单摄像头，支持 OIS 光学防抖，防尘防水等级达到 IP58，完全旗舰配置。

夏普 506sh 这款产品小雷是用过的，总之手头没有闲钱，又希望体验高刷的读者可以买来玩玩。需要注意的地方有两点，首先日厂手机散热不行，温度稍有提升就立刻降频，性能瞬间拉胯，最好是买能刷 bl 删温控文件的日版。其次，这款机子的高刷需要在设置里开启，而且只支持特定场景下使用，真的就是尝鲜的。

售价：150 元 - 200 元

Lenovo S5 K520

因为比较抢手的缘故，除了这款联想 S5 K520 以外，骁龙 625 的机型大多数都不在这个价位段。该机是联想在 2018 年发布的产品，因此整机设计比较现代化，拿在手上不会有种突兀感。该机采用全金属一体机身设计，配备 5.7 英寸 1080P LCD 屏，搭载骁龙 625 处理器，可选 4+128GB 存储组合，后置 1300 万像素双摄，3000mAh 电池，支持 18W 快充。

售价：200-250 元

400 元档

这个价位基本上就是骁龙 835 的天下。作为高通 4 年前发布的旗舰处理器，骁龙 835 的存在感还是很强的，它基于三星第一代 10nm 制程工艺打造，改变了骁龙 800 系列前期带来的火龙印象，功耗控制得很出色。那么，除了垃圾佬们津津乐道的骁龙 835 双杰（LG V30、摩托罗拉 Z2 Force）以外，还有哪些机子值得考虑呢？

索尼 XZ1 Compact

推荐索尼 XZ1 Compact 的原因只有一个——小巧。配备 4.6 英寸屏幕的这款产品，很可能是搭载骁龙 835 处理器里面最袖珍的机型。尽管它的屏幕只有 720P，尽管索尼手机的散热和续航一向都做得不怎么样，但是该机 IP68 的防护等级、1900W 像素广角后摄、120° 超广角自拍、4G 运存（LPDDR4x）+32G 内存（UFS 2.1）的存储组合，都表明这就是一台小屏王者 。

售价：350-450 元

夏普 Aquos R/SHV39/605SH

我想推荐的另外一款产品，同样是特立独行的日系手机——夏普 Aquos R。该机最大特点在于搭载了夏普自己生产的 IGZO-LCD 面板，支持 120Hz 高刷、2K 分辨率，配备骁龙 835 处理器，4+64GB 存储组合，3160mAh 电池，最高 18W 快充。如果不介意日系手机调校保守，绝对性能拉胯的话，这款手机算是个不错的选择。

售价：300-400 元

600 元档

这基本就是顶级洋垃圾的价位，再往上就是国产二手机称霸的地盘了。你可以在这个价位段购买到搭载骁龙 835 和骁龙 845 的旗舰产品，如果保养得当，再用两三年也不是问题。

LG G7/V40

在洋垃圾社区，什么样的产品才是好的呢？品牌厂商、产品力强、出货量大、购买量少、价格拉胯，而 LG 可以说完全对得上。吸取 LG V30 烧屏严重的教训，LG G7 采用 6.1 英寸 2K LCD 屏，配备骁龙 845 旗舰处理器，山灵 m0 同款 Hi-Fi 芯片，后置 1600 万像素双摄，3000mAh 电池容量，支持 18W 有线快充和无线充电，妥妥的旗舰配置。

售价：400-600 元

三星 Galaxy S8/S8+

如果不介意牌子的话，美版的三星 Galaxy S8 系列也算是个不错的选择。这款产品配备 5.8 英寸 / 6.1 英寸 2K AMOLED 屏，色彩表现鲜艳，但是因为进入国内的洋垃圾基本都是展示机、库存机的原因，因此存在大面积烧屏、坏点的现象，读者在购买前必须多加关注。

售价：400-800 元

总结

近些年来，选择购买洋垃圾的用户越来越少，洋垃圾这个本就不大的圈子也在急剧萎缩，国产手机的给力是原因之一。近些年来，国产手机真的不缺『真香』产品，例如 realme Q2，仅需 1599 元的价格就能享受到素皮后盖和 65W 快充；再看看 Redmi K30s，最低 1999 元的价格就能享受到骁龙 865 的旗舰体验。

小雷在这里推荐洋垃圾，一是为了给部分愿意折腾，或者预算非常有限的发烧友一些参考 ，二是让一些学生大概了解下现在洋垃圾市场的情况。对手头拮据的学生党来说，动辄四位数起步的 5G 手机确实有些过于昂贵了，而三位数价格的 4G 新品大多又是针对老年用户推出的，满足不了他们对性能方面的需求。

如果真的有读者看上这些产品，那么在购买的时候务必要打醒十二分精神，除了看清楚商家描述以外，更重要的是多问几句有关产品版本、型号、成色、配置方面的信息。洋垃圾就像玫瑰一样，虽然价格美丽，但要是不注意就去碰的话，自然会被刺蛰出血来，只希望读者都能买到自己心仪的好货吧。







