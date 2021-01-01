便宜实惠性能不俗，这些 4G 手机值得推荐

2020 年是国内 5G 网络普及的关键一年，从结果来看，5G 普及速度远超预期。在三大运营商的齐心协力之下，今年国内一线城市已经基本完成了 5G 网络覆盖，二线和三线城市也在积极建设 5G 基站。产品方面，今年 5G 手机已经成为主流，并且出货量占比还在不断攀升，11 月 5G 手机出货份额甚至达到了 68.1%。

说来有趣，作为一个数码自媒体的普通编辑，本人算是有幸接触到不少 5G 产品，也曾经撰写过 5G 相关的资讯和文章，但是直到今年年末我还在使用着 4G 手机。尽管今年下半年 5G 手机价格一落千丈，尽管骁龙 865 旗舰手机已经来到了两千出头的价位，我却始终使用着老旧的黑鲨游戏手机 1 代以及 “真旗舰”Redmi K20 Pro。

为什么我没有选择 5G 手机？

先来说说最主要的原因，那就是我本人目前还没有遇到什么事情是必须用 5G 网络才能做到的。简单举个例子，我个人是比较习惯使用手机流量进行在线观影、音乐播放的，而 4G 网络的网速已经可以满足在哔哩哔哩动画播放 1080P 番剧的要求，在使用网易云音乐 FM 随机播放时也不会出现卡滞，满足我的日常需要绰绰有余。

5G 网络的网速确实提高了，但是在日常生活的使用场景中很多时候用不到这么快的网速。你在网页浏览、观看视频、音乐播放时基本都不会存在明显差异，剩下来的使用方式也就只有下载电影了，问题是在如今这个时代，还有谁会用移动网络花个几十秒下载一部电影到手机上看呢？这也难怪读者老是会说 5G 最实用的场景就是测速软件了。

其次，不管运营商怎么费尽心思说服用户，5G 网络的资费对我而言还是太贵了。时至今日，三大运营商的 5G 套餐基本资费基本没变，中国移动的 5G 畅享套餐月租 139 元起，中国电信、中国联通的 5G 套餐 129 元起。重要的是，这样的套餐只有 30GB 流量，而我个人在大学的时候就办理了联通的 4G 无限流量套餐，就现阶段而言，5G 网络对我确实没有什么吸引力。

最后，我会选择这两款 4G 手机也是有原因的。黑鲨游戏手机 1 代是市面上最后一批配备实体三大金刚键的旗舰手机，我个人对实体按键有所偏爱，因此一直很喜欢这款机型。Redmi K20 Pro 是红米去年推出的旗舰机型，骁龙 855 处理器、191g 的机身重量、真全面屏设计，正中我的好球区，直到今年依然舍不得更换。

遗憾的是，由于国内手机行业竞争过于激烈，今年大部分厂商的旗舰手机都与 5G 基带 “捆绑销售”，甚至部分厂商根本没有发布 4G 手机。问题来了，在 这个重要的 5G 转折点，市面上还有哪些 4G 手机值得我们选购呢？

4G 手机推荐

iPhone SE 2020

谈到今年发布的 4G 手机，iPhone SE 2020 肯定要占据一席之地。这款产品是苹果目前官方在售的最便宜的 iPhone，尽管该机采用苹果库存的材料及现成的模具制作，存在 “清库存”的嫌疑。但是仔细想想，仅需不到 3000 元，即可获得 A13 处理器、148g 的机身、4.7 英寸 LCD 屏幕、完整的 iPhone 体验，iPhone SE 2020 确实还是很有吸引力的。

售价：2799 元起（平台）3299 元起（官方）

iPhone 11

接着就是很多读者喜欢问的一款机型——iPhone 11。作为 4G 旗舰，iPhone 11 配备了 A13 处理器、Face ID 人脸识别、超广角摄像头、无线充电、Wi-Fi 6 等旗舰必备功能。目前 iPhone 12 已经推出，iPhone 11 在不同渠道都有电商折扣，在这段时间买台 iPhone 11 先用着，等 5G 真正实用了再换新手机其实也未尝不可。

售价：4299 元起（平台）4799 元起（官方）

Redmi 9

说到 4G 手机，自然不能落下 Redmi 这个行家。今年 6 月，Redmi 9 正式发布，该机标配 1080P 屏幕、后置四摄、MTK G80 处理器、5020mAh 电池以及 18W 快充，可谓是 “百元机中的旗舰机”。低廉的售价、不错的配置，让这款 4G 百元机成为了同价位中最香的一款产品。如果有读者考虑为家中老人购买智能手机的话，Redmi 9 应该是个不错的选择。

售价：128GB 版本 829 元（平台）128GB 版本 999 元（官方）

iQOO U1

在中端市场上，高通已经很多年没有拿出像样的产品了。回首 2020 年，iQOO U1 应该是国内唯一一款还在采用骁龙 720G 处理器的手机。该机采用 6.53 英寸 LCD 屏幕，4500mAh 电池，支持 18W 快充，配备 48MP 三摄组合。对高通处理器情有独钟的用户，可以考虑一下这款机型。

售价：1198 元（官网）

荣耀 Play 4T Pro

今年 4 月，荣耀举行了线上新品发布会，正式发布荣耀 Play 4T 系列产品，其中荣耀 Play 4T Pro 就是一款不错的 4G 手机。据悉，该机厚度 7.75mm，重量 165g，机身做得非常轻薄，采用麒麟 810 芯片、配备 OLED 屏幕、48MP AI 三摄、电池容量 4000mAh，支持 22.5W 快充。作为一款 4G 中端手机，Play 4T 与竞品相比极具竞争力。

售价：1260 元起（平台）1499 元起（官网）

结论

事实上，我个人并不反对 5G 网络的建设，也绝对没有否认 5G 网络优势的意思。就目前来说，因为运营商大面积推广 5G 基站建设，甚至出现 4G 基站改 5G 的情况，实际使用时 5G 网络信号甚至会更好一些。此外，因为用户不多，基站资源不紧缺，目前的 5G 体验绝对远超未来 5G 网络普及后的体验，用户可以提前享受到 5G 网速的红利，“早买早享受”说的就是这个道理。

如果各位读者和我一样，认为现阶段 4G 网速已经足够，5G 网络在实用性上还看不出明显优势，准备到 5G 成熟以后再买新机的话，那在 2020 年选购一款 4G 手机也不失为一种明智的选择。至于未来 5G 网络会出现什么关键性应用，人与人的交互又要从视频通话走向何方，就让我们拭目以待吧。