游戏装备算不算虚拟财产，专家给出解释

IT之家 1 月 1 日消息 已经实施的民法典作为一部 21 世纪 “数字时代”的法典，对 “数字生活”的一些场景进行了规范。那么游戏里的装备算不算虚拟财产？近日，全国人大宪法和法律委员会委员、全程参与民法典立法的权威专家孙宪忠在接受中新社专访时指出，民法典对虚拟财产和数据资产做出了规定，这很有意义。

谈到如何界定虚拟财产，孙宪忠表示，其中情况更复杂。虚拟财产中间有一部分可能是财产，但是有一部分可能不是财产。孙宪忠称，财产是现实的一种存在，比如 “花呗”就是真实的财产。但是也有些人玩游戏，一个大刀长矛 (游戏装备)可能就不是资产，只是有些人自己玩 (游戏)的时候可能在这里头积攒自己玩的成绩而已，这个不能消费，它可能只是一种精神上的爱好。所以还要更加细致地区分。我们期待着未来立法对这些问题做进一步发展，虽然我们已经进入到 (数字)社会，但这些领域 (的问题)，现在真的还不好给它总结出来一套系统的规则。但首先法律把它规定出来，这就不错，揭示了一个未来。

针对民众热议的生活中 “十步一刷脸，五步一扫码”，以及背后的个人信息保护问题，孙宪忠以 “扫脸”为例，表示自己了解到一些资料显示，有些人去上厕所都要 “扫脸”，这种就没有必要。

IT之家了解到，对于未来要如何更好地保护个人信息孙宪忠也谈了自己的看法，他表示，未来我们还要建立大数据社会，民法典中规定了一个特征，在信息保护法 (草案)里也有这样的规则，就是 (利用个人信息需要)去特征，要把这个个人特征消除了，那基本上就不是个人信息，这个问题就基本上解决了。