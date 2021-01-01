开年重磅：“上硬菜”的小鹏和 “大降价”的特斯拉

智能驾驶领域从来不缺新故事。

2021 年的第一天，这个热闹的领域就迎来了两件大事——小鹏联姻 Livox，抢占激光雷达量产车高地；国产版 Model Y 正式上市销售，说好不降价的特斯拉又降价了。

全球首款搭载激光雷达的量产车来了？

首先来说小鹏和 Livox。

今天，小鹏汽车宣布与大疆孵化的 Livox 览沃科技（以下简称 Livox）达成合作，将在 2021 年推出的全新量产车型上使用 Livox 为其定制的车规级激光雷达。

由此，Livox 正式成为小鹏汽车在激光雷达领域的首家合作伙伴。

据新智驾了解，在本次的合作中，Livox 将基于浩界 Horiz 车载激光雷达平台进行定制化开发，以便最终量产供货版本能够贴合小鹏汽车的各项指标。

在此之前，小鹏汽车曾立下了 flag，要在 2021 年推出全球首款搭载激光雷达的量产智能车。现在看来，这一目标的实现迈出了关键一步。

Livox 拿到小鹏汽车的订单已经是板上钉钉的事实，但实际上，这个于 2016 年成立的团队第一次真正出现在大众的视野中也才一年之久。

在 CES 2020 期间，Livox 带来了 Horizon 和 Tele-15 两款车载激光雷达产品。

相比起一些专为 L4 级自动驾驶而生的高性能激光雷达，Livox 的产品更加瞄准商业潜力更大的前装量产市场——这也是为什么 Livox 从成立之初就设立了可车规化、可量产、成本低的三大方向。

Livox 曾在与新智驾交流时表示：

我们其实就是看准了 2020-2022 年这个前装量产市场的关键窗口期，这个阶段还不会有类固态激光雷达的大规模应用，但一定会有自动驾驶功能规划清晰、算法能力出色、有决心上激光雷达的客户开始逐步在下一代量产车型上破冰尝试。

小鹏汽车就是这样一个「破冰者」。

在本次双方的合作中，Livox 将为小鹏汽车量身定制车规级激光雷达。

据了解，最终量产版本的激光雷达是基于 Livox 的浩界 Horiz 车规级激光雷达平台开发的，而这一平台在探测距离、点云密度、视场角等核心指标上都比公开测试版（Horizon）有大幅度的提升。

从这些角度出发，Livox 定制版的激光雷达能够为小鹏汽车提供 150 米的探测距离、整车前方 150°-180° 的超宽点云视野，帮助小鹏 XPILOT 自动驾驶辅助系统实现在高速公路、城区道路等场景下远处障碍物的超前检测；提升整车应对侧方车辆加塞等场景的能力。

当前，小鹏汽车已有多个模块的量产车自动驾驶架构。

随着激光雷达的加入，可以更进一步提升整车的感知能力，提升 NGP、AEB 等功能的整体使用体验。同时，能够为自动驾驶辅助功能提供更深一层的安全冗余。

另外，今年主机厂对于激光雷达的关注度整体升高，在小鹏汽车之前，Livox 还拿到了一汽解放的定点订单。

特斯拉打脸，国产 Model Y 最高降价 16.51 万

今天，国产版 Model Y 正式上市销售。

然而，新年的第一天特斯拉就不讲武德：

国产版 Model Y 长续航版起售价为 33.99 万元人民币，下调 14.81 万元；

国产版 Model Y 高性能版起售价为 36.99 万元人民币，下调 16.51 万元。

更重要的是，几天前，特斯拉中国高管陶琳对第一财经记者表示：

特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大，甚至还有还有提价的可能。

这降价速度之快幅度之大，不免让人觉得有「割韭菜」之嫌，网友们调侃道：

恭喜一个月内刚购买 Model Y 的车友，可以立即再买一辆把平均成本降低 7.4 万元。

其实，早在去年行业内已有预测，国产 Model Y 售价将在一定程度上降价。

Model Y 基于特斯拉最畅销的车型 Model 3 平台打造，被称为 Model 3 的 SUV 版，尺寸比 Model 3 大出 10%，二者的共享零部件多达 75%。然而，Model Y 的售价几乎是 Model 3 的两倍。

而且，Model 3 自身从去年开启国产预售以来就在不断降价。所以，国产版 Model Y 降价也并不是一件出乎意料的事情。

如今，国产 Model Y 已经上市并且将在不久后进行交付，这对于国内的造车新势力而言是一个不小的挑战，尤其是对于蔚来、理想等 SUV 竞品车型。

对此，蔚来李斌曾表示，特斯拉去年年初的第一次降价确实对蔚来的订单产生了影响，但是之后的影响不大。在他看来，国产 Model Y 真正的对手是 Model 3。

另一方面，小鹏已经宣布了将在新车型上搭载激光雷达，声称要发布全球首款搭载激光雷达的量产车型，这也会在一定程度帮助小鹏分走市场的蛋糕。

援引建约车评此前报道，某行业人士提到，特斯拉的 FSD 芯片及 Hardware3.0 计算平台在设计时都没有留激光雷达的接口。

这意味着，如果要装激光雷达，首先得重新设计芯片和计算平台。

某激光雷达厂商负责人在谈起特斯拉在接下来的窘境时说：

小鹏一说自己要使用激光雷达，马斯克立马表现得焦虑不已。作为视觉方案的既得利益者，他已经意识到，一个新的技术方案已经成熟了，而他自己还没有做好准备。

总之，国内新造车势力的实力不容小觑，特斯拉降价打击的行为或许也还会一直持续。