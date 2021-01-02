神奇的黑科技软件：模糊的视频、图片一键变高清

很多用户都会在网上找到一些美图或者小视频，然而在很多时候，这些东西的质量实在是不怎么样，分辨率太低，满屏幕都是马赛克，令人兴致全无。有没有什么办法，可以让这些低分辨率的图片、视频一下子变成高清？还真有！最近笔者发现了一款利用 AI 技术智能放大图片视频的神奇软件，效果非常好，堪称黑科技，一起来看看吧！

Waifu2x-Extension-GUI：https://github.com/AaronFeng753/Waifu2x-Extension-GUI

这是一款开源的软件，在上面 GitHub 主页中可以免费下载，开发者的话也可以 Fork 它的代码。从名字来看，这是著名 AI 算法 Waifu2x 的一个图形界面工具。如果你有关注 AI 图形技术，那么一定会对 Waifu2x 这个名字印象深刻——Waifu2x 是一个利用卷积神经网络对图像进行放大的 AI 算法。

通常来说，Waifu2x 是需要通过命令行使用的，或者直接在 Waifu2x 官方网站的在线 Demo 中使用，它的官网如下。

Waifu2x 网页 Demo：http://waifu2x.udp.jp/

然而 Waifu2x 在本地配置使用都比较复杂，用官网 Demo 能实现的功能效果也比较有限。Waifu2x-Extension-GUI 的出现，让 Waifu2x 变得前所未有地平易近人。一起来看看 Waifu2x-Extension-GUI 的具体使用吧。

Waifu2x-Extension-GUI 下载后，是一个压缩包，将其解压，即可看到文件夹中有一个 “Waifu2x-Extension-GUI-Start.exe”的可执行文件，直接运行即可。Waifu2x-Extension-GUI 支持包括简体中文在内的多国语言，首次运行可以选择语言种类，还是非常简单的。

▲ 支持简体中文

Waifu2x-Extension-GUI 首次运行时，会做一个兼容性测试。由于软件自带了非常多的算法引擎，因此只要有一个引擎能和当前 PC 兼容，就可以使用软件的全部功能，兼容性还是很不错的。在完成兼容性测试后，会给出每个引擎的速度和画质评分。可以看到，Waifu2x-Extension-GUI 自带了 Waifu2x、Anime4K 等算法，选择非常丰富。

▲ 首次运行需要进行兼容性测试

接下来切换到主页。Waifu2x-Extension-GUI 支持 JPEG、PNG 等静态图片的放大，也支持 GIF 动态图片，还支持 MP4、MKV 等常见视频。如果你想要放大某段视频的分辨率，可以在 “视频设置”中设置输出视频的码率和音频乃至像素格式。放大图片和放大视频的算法是类似的，放大图片的速度要快很多，这里以图片为例。

▲ Waifu2x-Extension-GUI 主页

▲ 引擎设置

▲ 视频设置，可以支持相当多的视频格式，但由于视频耗时过久这里就不尝试了，和图片结果是类似的

在 “主页”中，拖移图片到界面上方的方框（支持多张图片），随后选中需要处理的图片文件，接着对一些放大的效果进行简单配置。比较重要的配置如下图，分别是选择图片的放大倍数、设置输出图片的分辨率（可以不设置），选择图片的类型（2D 动漫或者 3D 写实，分别对应动漫图片和摄影照片），然后点击开始按钮，图片就会通过 AI 计算后放大了。

▲ 着重设置这些选项

在默认情况下，放大后的图片会被输出到原路径，当然你也可以自定义输出路径。来看看效果怎么样吧！

笔者将一张 200x200 的图片，分别用 PS 和 Waifu2x-Extension-GUI 放大 8 倍，让图片分辨率扩大到 1600x1600，对比如下：

可见，Waifu2x 的效果远胜于 PS！通过 Waifu2x-Extension-GUI 软件放大的图片，边缘依然锋利清晰，而 PS 放大的图片却糊成一团。笔者还尝试了其他一些图片，Waifu2x-Extension-GUI 的效果一如既往地碾压 PS，鉴于文章篇幅有限，就不都一一贴出来了，大家也可以自行尝试。

总的来说，Waifu2x-Extension-GUI 非常实用。它的核心技术，在于 Waifu2x 的 AI 放大算法，效果非常神奇，说能将马赛克变高清，还真不算夸张。如果你手中有低清小视频或者糊糊的小图，不妨试试用 Waifu2x-Extension-GUI 来处理一下，相信效果也能让你啧啧称奇！