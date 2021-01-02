被官方封禁后又再度上架，这款神器你用过没

（原标题：被官方封禁后又再度上架！这下片神器你用过没）

最近对于老司机们来说，有一个不得不关注的新闻——著名开源下片神器 “youtube-dl”被 GitHub 官方封禁，原因是美国唱片业协会 RIAA 以 DMCA （数字千年版权法）投诉，称 youtube-dl 侵犯版权。

但不久后，GitHub 毅然将 youtube-dl 重新上架，并且专门拨出 100 万美元作为法律辩护基金，以应对未来的诉讼。这个举动，令很多老司机动容。

▲ 下载神器 youtube-dl 一度被迫下架，现在已经重新上架

可以预见，youtube-dl 的版权纠纷仍会持续一段时间。而 youtube-dl 之所以被 RIAA 这样依托于巨头的组织盯上，根本原因也在于它强大的视频下载能力。

youtube-dl 的作用在于，可以将 YouTube 等视频网站的各种视频全部下载下来，虽然它的名字只写了 YouTube，但其实支持现在大多数的视频网站。

youtube-dl 无论是解析能力还是下载速度，都堪称一绝，市面上很多网页视频下载器，本质上就是利用 youtube-dl 改造而来的。youtube-dl 在 GitHub 上开源，它本身没有 GUI 图形界面，需要命令行才能使用。今天接着 youtube-dl 被封禁后又重新上架这个契机，就简单来谈谈 youtube-dl 的安装和使用吧。

本文以 Windows 平台为例。要使用 youtube-dl，我们首先需要安装 Python，youtube-dl 是基于 Python 编写的软件。点击下面链接进入 Python 官网，下载安装即可。

Python 官网：https://www.python.org

如果你的操作系统是 64 位的，那么最好下载 64 位的 Python。以 Windows 系统为例，Python 官网的下载按钮默认可能会提供 32 位的安装包，这时候你可以进入到 Download-Windows 页面中，找到 64 位的安装包下载。

接着我们来下载 youtube-dl。我们可以从 GitHub 上 youtube-dl 项目的 “release”栏目中下载，也可以从 youtube-dl 的官网下载。

youtube-dl GitHub 下载：https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/releases

youtube-dl 官网下载：https://youtube-dl.org

下载 “youtube-dl.exe”，将它放在一个文件夹当中。接着，开启这个文件夹，在空白处按住 “shift”键并点击右键，在快捷菜单中选择 “在此处打开 Powershell 窗口”。

▲ 在 youtube-dl.exe 所在的目录，开启 Powershell 窗口

接着，在 Powershell 窗口中输入 “cmd”并按下回车键，这时候就可以在 Powershell 窗口中输入 cmd 命令了，youtube-dl 需要使用 cmd 来调用。到了这里，就可以用 youtube-dl 来下载视频了。

▲ 在 Powershell 中开启 CMD

例如，我们想要下载太平洋电脑网的这个视频：





虽然 youtube-dl 名字里面只有 “YouTube”，但它其实可以通杀很多视频网站，例如太平洋的视频也可以

那么只要输入以下命令即可：

youtube-dl https://pconline.pcvideo.com.cn/video-29317.html

按下回车，youtube-dl 就会自动解析网页上的视频，然后默认下载最高画质的视频源到同一个目录下。待到 youtube-dl 提示下载 100% 完成，就可以在本地打开视频观看了。

▲ 输入命令后按下回车键，可以看到下载进度

▲ 下载完成，视频出现在 youtube-dl.exe 所在的目录

这是 youtube-dl 最简单的使用方法，它的功能当然不止于此。在 youtube-dl 的 GitHub 主页上，详细列出了 youtube-dl 的各种功能以及调用方法。

▲ youtube-dl 的 GitHub 主页中，有很多参数调用的命令说明

如果想要使用某个功能，按照以下格式调用即可。

youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]

举个简单的例子吧，仍然以上面的视频为例。如果网页视频中带有字幕，想要下载所有的字幕，就可以输入：

youtube-dl --all-subs URL

接着，所有的视频字幕都会被下载回来了。

除此以外，youtube-dl 还有其他很多玩法，大家可以参阅 GitHub 上的使用说明。

总的来说，youtube-dl 的确是当前最强的下片神器之一，它对世界上绝大多数的网页视频都能生效，绝对称得上是老司机必备的神兵利器。当前 youtube-dl 面临着版权诉讼，这个下片神器最终会有怎样的收场？让我们持续关注吧。