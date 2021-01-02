三星 Galaxy Buds Pro 现身加拿大官网，预计本月推出

IT之家 1 月 2 日消息 众所周知，在正式发布之前，由于大量泄漏，三星新一代旗舰机型 Galaxy S21 系列手机和 TWS 无线耳机 Galaxy Buds Pro 的设计、外观和功能几乎已经完全被泄露。现在，这款旗舰级的 TWS 无线耳机已被三星间接确认将在近期发布。

三星加拿大已在其官网上列出了 Galaxy Buds Pro，并确认了正式名称和型号（SM-R190）。这些都表示三星将在近期推出新款顶级无线耳机，支持主动降噪和许多其他功能。在定价方面，预计该耳机将超过 Galaxy Buds+ 和 Galaxy Buds Live。

据此前爆料，三星 Galaxy Buds Pro 将支持低功耗蓝牙 5.1，采用双驱动设计，入耳式设计，支持 3D 空间音频、杜比全景声（Dolby Atmos）、多种环境模式，提高对话模式和触摸控件支持，续航最多可以达到 22 个小时。

其他方面，NFC、SmartThings Find 兼容、USB Type-C 接口、快速充电和无线充电支持均未缺席。业界预计这款耳机的价格为 199 美元，对标的是苹果 249 美元的 AirPods Pro。

IT之家曾报道，三星预计将在 1 月 14 日举行 Galaxy 系列发布会，这款TWS耳机有望同步亮相。