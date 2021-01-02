网传学霸君 CEO 公开信曝光：外部融资无望，承诺绝不跑路

1 月 2 日消息，今日凌晨，一张疑似学霸君 CEO 张凯磊的朋友圈截图在网上流传，张凯磊在朋友圈中发布了一封公开信，就近期学霸君经营困难、员工和教师的安置问题，以及资产转移等质疑进行了回应。

公开信中提到，学霸君最后一个潜在投资者不能投钱了，“最后的外部救助没有了”。

不过，张凯磊在信中承诺：“学霸君绝不跑路，绝不推卸责任，问题不解决不宣布破产。”

在员工、老师的安置上，信中透露，最近 51Talk、学而思、VIPKid 已经接手了上千名员工，并垫付了 12 月工资。上海、合肥、北京三地还有几百名员工未安置，公开信称，“帮忙垫付一下 12 月工资，人员跟你走。”

在学生的安置上，学霸君恳请市场头部培训机构能够伸出援手，愿意 0 元对价赠送学霸君 1 对 1 和优学小班，并承诺不公开向媒体发布哪些机构接手了学生。此外，学霸君也愿意出售这些内容，并承诺全部钱款用于支付学生上课的课时费和员工工资。

对于代理机构，学霸君称，愿意无偿送出必备的上课系统，协助其自救，并积极寻找合适品牌商来承接门店以减少损失。

关于 “资产转移到苏州公司”的问题，张凯磊回应称，”没有，苏州公司原来是用来做类似合肥的教师基地才成立的公司，是学霸君全资体系内的公司，基本还没有开展业务。“

以下为网传的学霸君 CEO 公开信：