史上最快反转，新年第一场戏完结，华为腾讯一天内握手言和

IT之家1月2日消息 不到一天时间，华为腾讯迅速握手言和，吃瓜群众都懵了，这简直堪称史上最快反转。

1 月 1 日晚间，华为的游戏中心目前已能下载腾讯的《王者荣耀》、《和平精英》等游戏。随后腾讯游戏宣布，经双方友好协商，腾讯游戏相关产品已在华为游戏中心恢复上架。

从 “开撕”到 “讲和”，速度之快，让人意想不到。

更让大家摸不着头脑的是自始至终这两家巨头都没有对外透露更多细节。所以，让吃瓜群众好奇的是，华为和腾讯因何而战？

谁动了谁的蛋糕？雷笔者注意到，在华为游戏中心的声明里这句话是这么写的：我们敬佩腾讯游戏在行业内取得的成就和绝对的市场地位，虽然不赞同也理解腾讯 “ 基于此提出的要求 ” 。

听着火药味是有点浓。

需要注意的一点是，华为在声明中还提到下架腾讯游戏的原因是腾讯单方面对合作事宜提出了重大变更。

而腾讯发出的声明却未提到这一点，只是表示：

因华为手机游戏平台与我们的《手机游戏推广项目协议》未能如期续约，导致今天凌晨腾讯游戏的相关产品被突然下架。

所以，吃瓜群众懵了。

虽然，从 “开撕”到 “讲和”腾讯华为都没有透露太多细节，但是业内人士认为这大概率是抽成比例的分歧所致。

为什么这么说呢？

一直以来，国内厂商的分成都是高于国外的。

2014 年，由玩咖传媒联手国内一线智能手机制造商华为、OPPO、Vivo、魅族等建立的 “硬核联盟”，将国内安卓渠道的分成标准定为 5:5。

华为官网的开发者条款中，也明确表示了，国内手游上架华为商店的分成比例为 50%：50%，而国外则为 30%：70%。

也就是说，如果你玩的王者荣耀是通过华为应用商店下载的，你在里面充的钱，基本上华为都得拿走一半。

这确实有点狠啊。

而事实上，针对国内厂商抽成过高的问题早已有人提出了抗议。

2019 年时就有消息称，腾讯在与国内各大安卓应用分发渠道重新协定收入分成比例，但随后并没有新进展传出。

此外，腾讯此前就对国内厂商的分成问题发表过自己的看法。

在去年 11 月腾讯控股发布 2020 年三季度财报后的电话会议中，腾讯首席战略官詹姆斯 · 米歇尔曾谈及，游戏产业目前运行所基于的经济原理，对于游戏开发公司而言，并不是十分有利，很多情况下渠道商在营收中的分成比开发者还多。

同时还表示，腾讯一直在倡导降低渠道商的营收分成到更为合理的水平，将继续同游戏分发渠道调整优化关系，让合作更具可持续性。

值得注意的是，在华为与腾讯 “掐架”之前，知乎上留出这样一张图，表示各大游戏厂商要求修改分成比例，不然就下架的诉求。

由此可见，国内厂商的抽成比例问题是一个长期存在的矛盾了。

对比国外，苹果的抽成比例为 30 %。近几年来，随着反垄断的深入，苹果明显有点撑不住了。

前有 Epic ，后有 Facebook 。

而在国内，近期国家也在加大反垄断的力度，因此，国内厂商抽成比例过高这个问题依旧是手机厂商和游戏厂商不能躲过的一个矛盾。

网友：这次我站南山必胜客新年第一天，两大巨头硬刚这事也引起了不小的波澜。

知乎上，网友对于此事的讨论也很热烈，不过，从知乎网友的讨论来看，这一次华为与腾讯的这场大战中，他们比较支持腾讯。

知乎认证为心动网络 CEO 黄一孟的博主在知乎上就此问题回应称：力挺腾讯！

他首先表示要明确两点事实：

是华为游戏中心把腾讯的游戏给下架了，而不是腾讯游戏选择不上架华为。

这个问题本质和《原神》不上架华为游戏中心，《堡垒之夜》不上架 App Store 和 Google Play 是一样的。并不是《原神》和《堡垒之夜》不想上，而是平台方都采取了 “你不同意我的条件，我就不让你的游戏上架”的策略。

既然是商业条款那双方都有自由选择的权利，谈不拢也很正常。

并不是腾讯游戏不服务华为手机用户了。

华为游戏中心不代表华为手机，华为游戏中心只是华为手机预装捆绑的一个软件，通过这个软件安装的所有游戏，华为游戏中心都要对其抽成牟利。但是安卓本身是一个开放的平台，所谓开放平台就是任何开发者都应该有权利在这个平台上自由的创作产品，而不被平台方绑架和抽成。同理，用户也应该有不被平台限制，自由安装软件的权利。

所以在这个问题上，只要华为游戏中心不使坏，所有的华为手机用户仍然是可以通过微信、QQ、应用宝、TapTap 等多种渠道方便的安装腾讯游戏的。

除此之外，他还表示，在内容为王的时代，渠道的作用会越来越小。

言下之意是，即便华为用户不能在应用商店下载，但腾讯可以选择和第三方平台合作，比如应用宝、 TapTap 等第三方平台。

或者直接在 “ 王者荣耀 ” 官方网站，下载 APK 安装也可以。

所以，在他看来，在华为与腾讯的这场战争中，先低头的应该是华为。

知乎用户 @浅色回忆 也表达了类似的看法：

渠道为王是比流量为王更恶劣的存在。

都说 “苹果税”高，不过苹果那 30% 的抽成比起国内这几家厂商动辄超越 50% 的抽成相比还算低的，只不过以往这个市场还有新装机空间，用户对产品品质也不是那么敏感，创作方权衡一下利弊只能咬着牙被渠道切肉。

随着智能机市场逐渐没有了新装机空间，用户对品质也开始敏感，国内这些抽成奇高的渠道方所谓的 “垄断”优势逐渐变得 “纸老虎”起来。

不过，也有知乎网友表示支持华为。

一方面抽成无可厚，另一方面，他们认为国内厂商抽成比例过高的问题是暂时的。

另外，需要注意的是，手游对于分发渠道和开发厂商的重要性是毋庸置疑的。

根据 App Annie 与 IDC 合作发布的《 2020 年游戏行业趋势预测》，移动设备已成为数字游戏消费增长的主要驱动力。

报告统计，在全球 iOS App Store 和 Google Play 中，游戏应用仅占应用总下载量的 40% 左右，在综合用户支出总量中占比接近 70% 。而在疫情期间，移动游戏的每周下载量创历史新高达到 12 亿次。

具体到中国智能机市场，以华为为代表的安卓手机具有压倒性优势。以去年三季度国内智能手机市场出货情况来看，ID C 的统计数据显示当期苹果的市场份额仅有 8.3%，这意味着当期出货的智能机超过九成都是安卓机。其中尚未与荣耀分家的华为手机，占据了当期国内市场 41.4% 的份额。

腾讯控股 2020 年三季报显示，当期其网络游戏收入增长 45% 至 414.22 亿元。其中，智能手机游戏收入总额为 391.73 亿元，已是腾讯整体收入的 31%。

可以预见，国内手机厂商和游戏厂商的这场暗斗远远没有结束。