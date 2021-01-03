2020 年，工业互联网的 “领头羊”们都干了些什么

在人工智能、云计算、大数据等技术与各行业的深度融合下，工业互联网正成为一种新的基础设施与制造业深度融合，从而推动制造业提质增效。



2017 年，国务院曾印发《关于深化 “互联网 + 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，到 2020 年正好是工业互联网创新发展三年行动的收官之年，同时也是工业互联网被划分为 “新基建”的第一年。

值此新旧动能转换之际，我们还迎来国家 “十四五规划”发展的新征程。2021 年至 2025 年，中国将以需求为牵引，加快工业互联网的供给和需求双向迭代。

那么，在刚刚过去的 2020 年里，工业互联网的 “领头羊”们都有哪些大动作？

浪潮云：加码布局工业互联网

2020 年 6 月 22 日，“云洲启 · 生万象”浪潮云洲工业互联网平台 2.0 发布会举行，浪潮云洲工业互联网平台 2.0、云洲质量码平台以及云洲云 ERP 解决方案三箭齐发，加码布局工业互联网。

接着，浪潮云洲工业互联网 QID 平台暨国家顶级节点（重庆）重大应用发布会在重庆成功举办。浪潮联合信通院依托重庆国家标识解析顶级节点，建设运营质量码平台，将成为西部十省的赋码中心，构建起依托顶级节点的全国质量码平台体系。同时，浪潮在重庆投资建设的 “中国 - 新加坡工业互联网标准研究中心”，实现中国新加坡工业品标准互认、“一码通关”。

7 月 22 日，浪潮与国家工业信息安全发展研究中心签署战略合作协议，重点聚焦工业互联网，在工业信息安全技术研发、基于标识解析的 QID、云洲工业互联网平台、边缘计算 + 工业内网网络安全、安全检测实验室等方面展开全方位合作。

8 月 28 日，浪潮云舟联盟 - QID 计划核心伙伴签约仪式在济南成功召开，浪潮云聚焦工业互联网时代的行业发展及生态需求，正式发起成立浪潮云舟联盟 QID 计划，首批 16 家全国范围内的合作伙伴参与签约并获联盟授牌。

9 月 16 日，工业互联网 QID 标准（重庆）联盟成立仪式在 2020 线上智博会举行。同月，工业互联网创新中心（上海）有限公司与浪潮云在上海临港新片区举行战略合作签约仪式。

10 月，中国酒业协会与浪潮共同发布基于国家标识解析体系建设的中国酒业工业互联网标识解析二级节点暨真实年份酒及老酒运营体系。

11 月初，第三届中国国际进口博览会 2020 国际工业互联网创新发展论坛上，由中国工业互联网研究院与中国汽车技术研究中心有限公司牵头，联合一汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团等汽车厂商和浪潮云、富士康等工业互联网领域企业、高校、学会和科研院所，共同创建的汽车工业互联网联合创新中心正式成立。

11 月下旬，浪潮云、工业互联网创新中心（上海）有限公司、深圳信通院青岛中心正式签署了工业互联网平台 + 标识解析二级节点项目合作发展协议，三方将共同推动基于国家标识解析体系的智能网联汽车行业标识解析二级节点的建设和运营。

阿里：构建生态型平台

2018 年是阿里正式进军工业互联网的一年，先后推出 ET 工业大脑、supET、飞龙、飞象工业互联网平台等核心产品。到了 2020 年，阿里云工业互联网已呈现遍地开花之势。

据 2020 年 4 月的报道，广东省海伦宝电器、威博电器、博尔家电、科荣电器等 50 多家小家电企业借助阿里云飞龙工业互联网平台打造的 “数字工厂”相继落地。

5 月，阿里云联合新天元色纺打造的色纺行业级工业互联网平台正式落地。同时，阿里云联合钢企管家召开了钢铁行业首家工业互联网平台发布会。阿里云宣布将整合物联网技术资源，支持钢企管家在钢铁行业的工业互联网平台建设以及在钢铁全产业链上的延伸与发展。

到了 6 月 9 日，阿里云在 2020 云峰会上正式发布 “云上春雷”计划，升级阿里云工业互联网平台。阿里云将在未来 3 年新增 100 万家企业上云，培养 1000 家行业服务商，助力 10000 家工厂完成数字化改造。

7 月，阿里云与宁波市江北区人民政府联合宣布，阿里云宁波市工业互联网中心正式落户宁波文创港。

9 月 16 日，阿里旗下首个新制造平台 “犀牛智造”亮相。瞄准中小商家痛点，打造新制造样板工厂，率先在服装行业推出犀牛智造。

10 月，邯郸市宣布与阿里云合作建设 “飞雁工业互联网平台”，帮助企业进行数字化转型。按计划，阿里云还将在邯郸市成立 “工业互联网运营中心”、“电商运营中心”、“中小企业金融服务中心”、“工业互联网实训中心”。而据了解，阿里云已在全国多个省市落地了飞象、飞龙等工业互联网平台。

树根互联：再次入选 Gartner 全球工业互联网平台魔力象限

4 月 28 日，树根互联举办 “2020 树根互联生态大会暨森林计划发布会”。会上，他们开启 “森林计划伙伴招募项目”，面向物联硬件合作伙伴、工业软件合作伙伴、解决方案合作伙伴、集成商合作伙伴、渠道类合作伙伴、咨询类合作伙伴发出招募计划。

7 月 27 日，在苏州工业园区 “5G + 工业互联网”工作推进大会上，会上，江苏树根互联和苏州金龙客车签署了战略合作协议。在苏州工业园区大力支持下，两大龙头企业强强联合，全力打造 5G + 工业互联网应用的典型标杆工厂，打响 “工业互联网看苏州”品牌。

10 月 23 日，Gartner 发布的《2020 全球工业互联网平台魔力象限报告》显示，有来自 9 个国家的 18 个工业互联网平台最终入选。其中，中国唯有树根互联根云（ROOTCLOUD）平台成功跻身这一顶级榜单，并且已是连续第二次入选。同时，树根互联和升禾环保共同签署了环卫产业互联网平台首个中心主导应用项目。树根互联利用自身平台能力，结合升禾环卫在道路清扫与垃圾收运等版块主导力，开展深入合作。

12 月 15 日，树根互联联合创始人、CEO 贺东东在全国工商联 “德胜门大讲堂”上透露，树根互联 “一带一路”总部将设在重庆，今后以重庆为原点，以根云（ROOTCLOUD）平台为网络底座，辐射东盟、东南亚及欧盟，构筑中国工业互联网平台参与全球竞争的通道。

12 月 17 日，树根互联宣布已完成 C 轮 8 亿元融资，这是吸引经纬中国、国投创新、和君资本等投资之后，树根互联再一次获得了投资机构投资。本轮融资由 IDG 资本领投，腾讯战略投资，海通投资、科源产业基金、天雅资本、建信金圆及现有股东众为资本跟投 ......

海尔卡奥斯：完成连续两轮亿级融资

3 月 31 日，海尔卡奥斯对外公布 A 轮融资云签约完成，融资规模达 9.5 亿人民币，创下工业互联网平台 A 轮融资规模之最。

4 月 26 日，湖南省郴州市与海尔卡奥斯签署了战略合作协议。协议约定，双方将围绕 "一平台、一产业和一基金"，重点在智慧城市、智能制造和产业基金领域开展全面深入合作。根据协议内容，双方将发挥各自能力优势，支持海尔卡奥斯工业互联网平台在郴州市的布局、建设和落地，共同为郴州发展贡献力量。

接着，海尔卡奥斯联合中国兆美共建玻璃行业大规模定制工业互联网平台上线仪式在河北举行。该平台上线后，可以打通玻璃产业链上下游资源，助力企业实现数字化、网络化、智能化转型升级。最终通过 “一平台、一中心、一基地”的建设，满足用户个性化需求，创用户最佳体验。

6 月，卡奥斯正式加入由联邦经济部、弗劳恩霍夫协会和企业发起的 GAIA-X 数据生态系统的核心组织之一国际数据空间 IDS 协会，并与弗劳恩霍夫协会软件系统工程研究院共同启动了 “从卡奥斯 COSMOPlat 大规模定制模式到 GAIA-X 架构”的合作项目。由此，卡奥斯成为欧盟以外最先拥抱 GAIA-X 的工业互联网平台之一，通过大规模定制模式补充了数据主权的实施架构和实践案例，为德国企业赋能。

7 月 29 日，海尔智家向青岛海尔生态投资有限公司转让公司持有的海尔卡奥斯的 54.50% 股权。据了解，海尔生态投资为公司实际控制人海尔集团公司的下属控股子公司，与公司同为海尔集团实际控制下的企业。此外，他们再与国开制造业转型升级基金等完成 2 亿元 A + 轮融资签约。

11 月，2020 世界职业技术教育大会暨展览会上，青岛酒店学院与海尔卡奥斯签约，共研共建工业互联网 + 酒店业资源库。资源库主要包含课程开发、课件教学、视频微课、案例展示等多种形式，内容涵盖工业互联网概述，网络互联与数据互通共享、工业互联网平台、工业互联网安全、行业实施案例等五大模块的模式创新与技术创新。

工业富联：打造 10 个 “灯塔工厂”

4 月 3 日，工业富联发布公告投资凌云光技术。促进双方共同实现机器视觉及人工智能在未来灯塔工厂的落地及前沿技术的研发，同时也进一步完善工业富联持续发展的 5G、大数据中心、人工智能及工业互联网等新基建领域的产品、技术及生态。

5 月，工业富联、中信控股、中信戴卡、华润水泥在北京签署合资协议暨项目合作框架协议，拟共同出资设立工业互联网平台公司打造垂直行业工业互联网平台，向汽车零部件行业、水泥等建筑材料行业提供智能制造及工业互联网技术解决方案服务。基于合资公司这一平台，各方拟率先建设中信戴卡和华润水泥封开公司 “灯塔工厂”项目。

7 月 5 日公告，工业富联拟通过协议转让方式收购 DC Software 持有的鼎捷软件的 3997.13 万股股份，成为标的鼎捷软件第一大股东。

工业富联表示，这将是公司进一步落实 “智能制造 + 工业互联网”双轮驱动的重要举措，借此让工业富联数字化工业的整体能力与鼎捷软件工业软件方面的设计、研发、运维等能力深度结合，进一步提升智能制造科技水平，以及工业互联网科技服务的整体实力，引领智能制造高质量发展。

7 月 14 日，腾讯云与工业富联签署战略合作协议，此次合作升级将充分利用腾讯云自身在云计算和大数据领域的领先优势，协助工业富联完成企业云平台建设，推动内部业务系统及应用迁移上云，以及新技术在制造现场及企业管理的应用。双方还将输出工业互联网平台建设中的经验与能力，打造中国制造业转型升级的数字 “灯塔工厂”标杆，共同建设数字产业合作伙伴生态圈。

10 月，工业富联与南京中科煜宸激光技术有限公司签署战略合作框架协议。以工业富联位于衡阳、晋城、佛山等地的 “智造谷”项目为基地，共同开拓激光熔覆、激光焊接 / 切割、3D 金属打印等领域的产品及服务市场，打造高附加值全产业链等。

12 月 26 日，位于湖南衡阳白沙洲工业园的工业富联衡阳智造谷正式开业。对于工业富联来说，衡阳智造谷承载了许多新尝试：它是全国首座 “灯塔工厂”应用示范及科普教育基地，也是工业富联携手政府共同投资、共同建设、共同运营、合作打造智造产业生态的首项目。

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业内预计，工业互联网将是一条持续拓宽、景气度不断提升的赛道。

据中国工业互联网研究院发布的《 中国工业互联网产业经济发展白皮书（ 2020 年）》显示，2019 年我国工业互联网产业增加值规模达到 3.41 万亿元，名义增速达到 22.14%，其中工业互联网直接产业增加值规模为 0.92 万亿元，名义增速达到 19.86%。

据公开信息显示，全国具有一定区域行业影响力的工业互联网平台超过 70 个，设备连接总数超过 4000 万台（套），工业 APP 总数超过 35 万个，行业的综合应用向纵深发展，工业互联网已在家电、能源、钢铁等多个国民经济的重点行业成功应用。

随着 12 月，工信部正式公布了 2020 年跨行业跨领域（简称 “双跨”）工业互联网平台清单，从 2019 年 10 大 “双跨”到 2020 年的 15 大 “双跨”平台（排名不分先后）。在原本的航天云网 INDICS、卡奥斯 COSMOPlat、徐工信息汉云、树根互联根云、阿里 supET、用友精智、华为 FusionPlant 等 10 大 “双跨”平台基础上，又新增腾讯 WeMake、忽米 H-IIP、宝信 xIn3Plat、蓝卓 supOS 和紫光 UNIPower 五个平台。

随着入局工业互联网赛道的大玩家越来越多，将为赛道增加更多的看点。未来，工业互联网还将怎样进一步颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态呢？