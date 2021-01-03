韩国政府首次证实 4G 网速变慢，建设独立 5G 基站必不可少

IT之家1月3日消息 据 @央视财经报道，韩国信息通信部近日公布了通信质量评估报告。报告显示，截至去年 11 月，韩国的 5G 用户已破千万，相当于韩国人口总数的 1/5。2020 年下半年三大运营商 5G 网络平均下载速度较上半年提升约 5.2%。但是，4G 网络平均下载速度减少 4%，上传速度下降了 9%。这是自韩国 4G 网络开通以来，首次出现网速下降情况。

在韩国 5G 网络商用化以来，不少用户抱怨 4G 网络变慢，但运营商否认这一问题。为了 5G 的快速商用化，韩国采用了 4G、5G 共同组网的方式建设。尽管这种方法能够利用现有基站，但是随着 5G 用户数量增加，对原有 4G 网络的影响也体现了出来。同时韩国运营商未能及时维护老旧 4G 基站，也造成了乡下包括部分渔村用户的 4G 网络质量下降。

根据报道，目前韩国有约 5400 万用户使用 4G 网络，是 5G 用户数量的 5 倍。为了解决 4G 网络网速下降问题，韩国政府表示，将定期检测评估 5G 和 4G 网络服务质量，敦促运营商加强 4G 网络维护。由于 5G 独立基站成本高昂，韩国运营商在解决 5G、4G 共同发展的问题上还需要一段时间。

IT之家此前消息：《外媒：美国 Verizon 假 5G 实测比 4G 速度慢，建议 iPhone 12 用户关闭 5G》

报道显示，美国 Verizon、AT&T 两家公司与韩国部分运营商采用了类似的方法，都采用了利用 4G 基站进行 5G 网络部署的操作。而美国运营商的方法反而会导致 5G 网速不如 4G，尽管覆盖范围广，但是体验不佳。结合这两个国家的例子，如果想保证 4G、5G 两种网络都有着良好体验，运营商建设独立的 5G 基站是必不可少的。