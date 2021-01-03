一款绿色的开源软件：支持 500 种以上文件解压，可挖出很多神奇资源

大家都用压缩软件，对于压缩软件的了解，也足够多了。压缩软件能干啥？无非就是压缩文件、解压压缩包了。但是，真的只有 zip、rar 之类的压缩包能被解压吗？很多 exe、dll 等文件本质上也是打包生成的，它们能不能被解压？普通压缩软件做不到，不代表所有软件都做不到！今天，笔者就来给大家介绍一款能够解压各种文件的神器，能用它来挖出很多神奇的资源，一起来看看吧。

Universal Extractor 2：https://github.com/Bioruebe/UniExtract2

这是一款来自个人开发者的工具，它在 GitHub 上进行了开源，无需安装直接解压运行即可使用，还是非常绿色干净的。Universal Extractor 2 的最大卖点，就在于它能够支持多达 500 种以上的文件解压，我们一起来看看它要怎么使用吧。

Universal Extractor 2 支持中文语言，还是很容易上手的。首次开启，会进入使用向导，可以进入一些功能设置，例如是否关联压缩包文件，是否集成到右键菜单等等，根据自己的需要来选择即可。

Universal Extractor 2 是一个无需安装的绿色软件

进入到 Universal Extractor 2 主界面，可以看到它的功能非常简单，选择你想要解压的文件，也可以自定义解压结果的路径。我们来试试 Universal Extractor 2 的解压效果如何吧。

Universal Extractor 2 主界面

例如这里有一个 PotPlayer 的安装包，如果想要从中提取 PotPlayer 的各种图标，可以先通过 Universal Extractor 2 来解压 PotPlayer 的 exe 安装包。

解压一个 Potplayer 的 exe 安装包

可见，PotPlayer 的安装包可以解压出非常多的文件目录，其中就有一个叫做 “IconPack”的文件夹，图标文件就放在里面了。在这个 IconPack 文件夹中，可以看到两个 dll 文件，PotPlayer 的图标们就被打包在其中，我们解压其中一个 “OldIconPack”。

从 Potplayer 解压而来的目录，可见包含了很多文件

找到图标相关的文件夹，看到其中 dll 的文件

可以看到，Universal Extractor 2 的确就把 PotPlayer 的图标挖出来了！

解压相关的 dll 文件，Potplayer 的图标资源就被挖出来了！

除了安装包，还有许许多多的文件都隐藏着资源。例如游戏的 ISO 镜像，可能就包含着游戏 CG、音乐等。如果你也想要挖点什么，不妨参考一下上面的步骤。

总的来说，Universal Extractor 2 还是非常好玩的。它没有复杂的功能，但却能帮你深挖文件中到底藏有什么，从这方面来说，Universal Extractor 2 要比很多压缩软件的解压功能都更加强大！如果你也想要从各种文件中挖宝，不妨下载尝试一下吧。