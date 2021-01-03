特斯拉 2020 年电动汽车交付 499550 辆，略低于马斯克目标

特斯拉 2020 年的交付量超过了预期，但略低于马斯克的目标。就在三年前，这一里程碑似乎还遥不可及，而此时特斯拉已经连续几个季度实现盈利，股价也在上涨。

电动汽车制造商特斯拉周六报告称，该公司在 2020 年生产了 50 万辆汽车，这一里程碑在三年前似乎还遥不可及。

在特斯拉网站上发布的一份新闻稿中，该公司表示，第四季度交付了 180570 辆汽车，使 2020 年的总交付量达到 499550 辆，这对这家电动汽车制造商来说是一个新的里程碑。

2020 年的销售总额比 2019 年增长了 36%。特斯拉 2020 年的产量为 509737 辆，比 2019 年增长了 40%。

尽管一些汽车制造商的销量在新冠病毒疫情期间有所增长，但没有一家汽车制造商的销量增幅像特斯拉那么大。

即使没有销售记录，特斯拉的首席执行官埃隆 · 马斯克也有很多值得炫耀的东西——活跃的股票、新工厂和连续几个季度的盈利。

对此，特斯拉在社交网站上表示，2020 年特斯拉生产并交付了 50 万辆汽车，非常感谢所有让这一切成为可能的人。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克转发该动态并表示，为特斯拉团队实现这一重大里程碑而感到骄傲，“在特斯拉成立之初，我（乐观地）认为我们只有 10% 的生存机会”。

基于海外需求强劲的迹象，分析师们对特斯拉近几周的销售表现持乐观态度。

Wedbush 分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）在最近给投资者的一份报告中写道，“我们认为，鉴于我们在中国的潜在强劲势头，以及欧洲和美国最近的努力，第四季度的销量在 19 万到 20 万之间是很容易实现的。”

这家新兴汽车制造商在 2021 年可能会面临更激烈的竞争。福特汽车最近开始向客户交付野马马赫 E 电动运动型多用途车。声誉良好的汽车初创企业 Rivian 将于明年夏天开始销售一款电动皮卡和一款 SUV。其他几家汽车制造商也将加入竞争。

特斯拉仍然面临着自己的挑战。该公司最赚钱的车型 Model S 豪华轿车和 Model X SUV 的销量一直不稳，并保持低位。美国联邦安全监管机构也在调查这些车辆的悬挂故障。该公司还面临着汽车质量问题。马斯克雄心勃勃的承诺，到 2020 年年底，特斯拉将拥有 100 万辆自动驾驶特斯拉，但在这方面，特斯拉似乎没有取得什么进展。该公司还没有向世界展示一款可以无需驾驶员驾驶的汽车。