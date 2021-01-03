国产特斯拉 Model Y 预订火爆，内部人士称 10 小时 10 万单数据被夸大

IT之家 1 月 3 日消息 1 月 1 日，特斯拉宣布，国产中型 SUV Model Y 正式上市，这也是特斯拉首次在中国开始销售 “SEXY”组合全线产品。特斯拉 Model Y 拥有 Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，长续航版 33.99 万元，高性能版 36.99 万元。

据 21 世纪经济报道，知名特斯拉配件网站 Tesmanian 援引消息人士称，在消息公布后的 10 小时内，订单数量就飙升至逾 10 万辆。该媒体还称，目前大约有 300 辆中国制造 Model Y 已经从特斯拉上海超级工厂生产出来，这 300 辆新型电动车全部用于展示目的。

据第一财经报道，针对上述预测的订单量，特斯拉内部人士回应称：“Model Y 的预订和试驾都非常火爆，但是 10 小时 10 万订单的数据被夸大了。”他还表示，Model Y 展车将于近日陆续发送至全国各特斯拉门店。“这两天门店的人一定会非常多的，消费者可以错峰前往。”

IT之家了解到，特斯拉 Model Y 长续航版续航里程（NEDC）可达 594km，百公里加速需 5.1s，最高车速为 217km/h，一月即可交付。

此外，国产 Model Y 高性能版 WLTP 续航可达 480km，标配 21 轮毂，但将于三季度交付。两款型号均标配辅助驾驶基础功能。