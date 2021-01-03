凭啥淘宝不能用微信支付，你想过吗

不知道大家点外卖时都选择什么支付方式？是支付宝或微信支付的免密支付？还是使用 Apple Pay 或手机品牌自己的支付方案？在支付时又有没有留意过不同平台对支付宝、微信支付的支持情况呢？

前段时间，美团就因支付方式涉嫌垄断被告上了法庭：12 月 29 日，北京知识产权法院依法受理并立案审查北京三快科技（美团工商注册实体）滥用市场支配地位纠纷案。

简单来说，就是有用户在今年 7 月发现美团修改了支付方式的列表，在支付订单时只提供美团支付、银行卡支付与微信支付（iPhone 用户还可以使用 Apple Pay），但却不能使用支付宝为此付款。也有用户发现自己在美团中可以使用支付宝付费，但选项被隐藏在底部折叠选项中。对此，有用户认为这是美团在滥用自己的市场支配地位，剥夺了消费者选择其他支付手段的权利，并向法院提出诉讼。

从网友的反馈来看，美团中的支付宝选项一直是「神出鬼没时隐时现」，即使有也不是所有用户都能看到对应的选项，算是坐实了美团「不提供支付宝」的观点，更有用户表示「因为美团不能用支付宝，所以只能改用别的外卖平台」。

那么问题来了，为什么美团，或者说曾经的美团，宁愿「赶客」也要限制自己平台内的支付方式呢？

为什么美团「没有」支付宝

其实这个问题有一个标准答案：派系之争。与海外互联网格局类似，我国的互联网大致上也可以分为几大「派系」，其中一个比较常见的归类方式将中国互联网分为腾讯、阿里、百度、金山与 360 这「五大阵营」。但与海外互联网巨头不同，国内互联网巨头的「凝聚力」显然要高出不少：某软件只提供快捷登录，某平台只能通过支付宝支付这样的事情可以说层出不穷。

比如大家最常见的「淘口令」，其实就是阿里系的抱团表现：微信与淘宝一个是即时通讯软件，一个是购物平台，两个软件本互不相干。但自 2013 年起，淘宝为了保住自己平台内的话语权，维护竞价排行的利益，禁止用户直接从微信的淘宝链接中直接跳转到淘宝 App。当时的用户在微信收到商品链接后，必须手动切换到浏览器打开，再由淘宝客户端进行链接捕获与跳转启动。

随后，微信开始对淘宝反击：用户无法直接在微信内打开淘宝链接，必须手动复制到外部浏览器，并从外部浏览器跳转到淘宝客户端。在微信的互联网话语权大幅提升后，淘宝虽然解除了限制，允许用户将链接分享到微信，但微信并无重新开放跳转链接的打算，这也是「淘口令」的诞生由来。

尽管淘口令的使用体验已经差到了极点，但从根本上讲也总算是提供了一个解决方案，但这只是中国互联网各阵营熊据虎跱的一个缩影。「好事」的网民就曾做过一张表格，列出了各巨头软件因派系之争而无法使用的支付手段。比如淘宝不能使用微信支付，京东不能使用支付宝。虽然作者的本意很可能是想吐槽「苹果只能用 Apple Pay」，但这图却很好地展现了互联网之争为我们日常生活所带来的不便。

派系之争的原因

之所以会出现这种「派系之争」，在我看来这也与国内互联网公司的发展战略有关。海外科技公司也有派系之争，但其本质上还是「用户数据之争」，几乎不会限制消费者的使用；不同派系之间最大的差别也只是你的个人数据被卖了几手，以及你能否使用其他账号快捷登录而已。

但国内互联网公司个个都有着成为微信、支付宝这样的「超级应用」的野心，试图将自己的应用打造成一个通用的跨系统平台。我个人虽然不认可现阶段「超级应用」的形式，但我对超级应用这的概念还是认可的：超级应用的诞生意味着用户只需拥有一个账户，就能在特定领域内获得完整的用户体验，可以更好地配置用户与服务提供商的资源。

但随着互联网技术的发展，在多次扩张与并购后，超级应用之间出现了业务重叠的现象。为了保证自己与合作伙伴的利益，超级应用之间也开始变得针锋相对，并用非常极端的排他手段，守护自己的商业帝国。

「美团没有支付宝」，本质上是一场腾讯与阿里巴巴之间的「代理人战争」；而作为用户的我们，正是每一场「代理人战争」中最没有话语权的受害民众。

阵营格局带来的后果

尽管互联网巨头之间的「武装冲突」没有硝烟，但却总会损害用户的利益。除了「淘宝没有微信支付」这种显而易见的局面，互联网巨头「拉帮结派」的现象还会打压到初创公司等外来的破局者。

过去的新品牌只要做好产品本身，专注为用户提供高质量的服务，往往都能取得用户的青睐。但在互联网巨头「瓜分」国内互联网市场后，初创公司要做的第一件事不再是做好产品，而是站好队伍——只要站对了就能吃到互联网巨头分来的市场份额。但如果站错了队伍，或者不站队，往往会成为互联网「派系冲突」之间的牺牲品。

平台应该怎么做

从美团的角度来看，既然拿了微信引导过来的资源，那降低支付宝的优先级也是合理的，毕竟「吃两家茶礼」、「吃着碗里的望着邻居的」这种做法会影响到自己日后的发展。但从消费者的角度来看，对特定用户限制特定支付方式显然是不合理的。

既然从派系的角度我们不能接入「对家」的支付手段，那第三方支付平台，比如银联云闪付又能否接入呢？等数字人民币技术普及之后，具有无限法偿性的数字人民币不接通想必也说不过去了吧？在现在这个时间点，北京知识产权法院愿意立案展开反垄断调查，已经从司法层面展示了有关部门对超级应用「打压对手」的看法。在不久的将来，我们说不定还真能在淘宝用微信支付购物。