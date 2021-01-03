我国将于今年春季发射空间站核心舱，空间站进入全面实施阶段

IT之家1月3日消息 据央视新闻报道，我国将于今年（2021 年）春季在海南文昌用长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱。目前，核心舱已经基本完成测试的全部工作，航天员乘组已选定，正在开展任务训练。

▲ 图截于央视报道

中国载人航天工程总设计师周建平表示，我国将在今年春季率先发射空间站核心舱，随后将发射天舟二号货运飞船以及神舟十二号载人飞船，这代表我国将完成交会对接和相关在轨关键技术验证。

IT之家了解到，我国载人航天工程实施“三步走”战略，目前已完成第一步和第二步，并为“第三步”空间站建造奠定了基础。

▲ 图源：中国载人航天官网，下同

中国空间站又称天宫空间站，最终目标是在低地轨道自主建设一个常驻的 60 至 180 吨级的大型空间站，目前已有 17 国 9 个项目入选中国空间站首批科学实验名单。

目前空间站航天员乘组已选定，每组 3 人，任务周期 3 到 6 个月。到 2024 年，我国空间站有望成为全世界唯一在轨运行的空间站。

根据飞行任务规划，我国空间站建造将分为两个阶段实施，之后将相继完成 11 次发射任务，包括上述的核心舱和两个实验舱、4 艘货运飞船以及 4 艘载人飞船。

空间站拟按长期载 3 人状态设计，运营阶段每半年由载人飞船实施人员轮换，而初期将采用人员间断访问方式。载人空间站建成后，将成为中国空间科学和新技术研究实验的重要基地，在轨运营 10 年以上。

空间站工程将继续使用已有的神舟飞船、长征 2F 火箭、发射场和着陆场。载人空间站命名为 “天宫”；核心舱命名为 “天和”；实验舱 Ⅰ 命名为 “问天”；实验舱 Ⅱ 命名为 “梦天”；货运飞船命名为 “天舟”。

▲ 搭载天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭矗立在发射塔架上

去年 5 月 5 日，长征五号 B 运载火箭在我国文昌航天发射场点火升空，宣示着我国空间站在轨建造任务正式拉开序幕。