网游都要重制了，游戏大厂 “炒冷饭”上瘾

近日，我们熟知的《地下城与勇士》的开发商 Neople 公布了其衍生作《Project BBQ》，并展示了游戏中多个角色的技能和操作玩法，老玩家们大概也能从视频中找到相当多熟悉的影子。例如卖剑的剑圣、光膀子的狂战士和穿凉鞋鞋的神枪手等一系列《地下城与勇士》的职业角色，给玩家一种很强的既视感：这不就是虚幻 4 重制版的《地下城与勇士》吗？

虽然游戏重制已经不是什么新鲜事了，但是依然没有想到网游也开始走上了这条路。也许是卡普空带起的 “坏头”，炒冷饭这件事在游戏厂商之间逐渐流行了起来，比如说 SE 的《最终幻想 7：重制版》、蓝点工作室的《恶魔之魂：重制版》和 Atlus 的《真女神转生 3 高清重制版》。那到底为什么现在的游戏厂商都热衷于做重制版游戏呢？冷饭炒起来真的就这么香吗？

这一次我就以游戏界真香的身份和大家讲讲，各位煮出 “真香炒冷饭”的 “大厨们”，背后都藏着哪些不为人知的秘密的吧！

情怀配饭，味道更佳

情怀是最便宜的万能药膏。

一款好的游戏，总需要花相当长的时间去铺垫游戏的剧情和塑造人物，让玩家能够在游玩的过程中对此感兴趣并试着去了解这些内容。但是游戏体量终究有限，如果有着庞大的世界观和繁复的人物形象，那么游戏应该怎么做才能去完成这种铺垫呢？很简单，出续集，出一部部的续集。

可续作的诞生往往伴随着争议，一部又一部的续作会持续消耗玩家的期待，游戏的内容也会随着过度扩展导致设定剧情难以回收，最终导致很多游戏续作一年不如一年。玩家对于的游戏的要求也在逐年提高，但是旧的作品却能随着时间的推移被我们记忆美化，当年最简单的快乐反而不会让玩家去要求更多，所以很多人往往会觉得以往的游戏会更好。而这，就是情怀的作用，让主观感受去影响到客观的要求。

某种程度上说，铺垫最佳的成效，就是让玩家产生情怀。为什么仅仅两部的《最后的生还者》却能引起如此之大的反响，就是因为它优秀的游戏剧情铺垫和人物塑造才让其升华，让玩家产生了美好的回忆。这样的回忆便诞生了情怀，让玩家乐意为之消费的情怀。

为什么《上古卷轴 6》仅仅公布了一个 logo 就能让人欢呼雀跃？为什么《鬼泣 5》维吉尔的一个背影却能让无数人尖叫？为什么《最后的生还者 2》乔尔的一句话能让人为之动容？这些都是因为情怀，甚至没人知道作用点在哪，但是就是感觉非常兴奋。因为玩家实在是太渴望看到这些怀念的形象出现了，更别说是次时代版本的高清重现，光从这一点来说，重制版简直就是童年梦境的还原。

而这些是新的 IP、新的游戏做不到的事情，因为老游戏经过了最长的铺垫才造就了现状，所以玩家对新老游戏的标准才会差异巨大。而且游戏厂商也知道，游戏发展至今已经到了一个瓶颈期，与其冒险花大的预算去做新项目，还不如用如今成熟的体系去重制以前完成度高的旧项目。毕竟，总有人会为情怀买单的。

就像买了《最终幻想 7：重制版》的我，只是为了这份情怀，绝对不是因为蒂法爱丽丝什么的。而且即便是炒冷饭，但是我们又怎么确定在新的技术下，旧的游戏机制不能产生全新的模样呢？

冷饭重炒，全新味道

目前，市面上大多数游戏都开始逐渐同质化，游戏更多像是已知的大部分要素的集合体，也就是我们经常说的 “缝合怪”。游戏市场越来越缺少有新意的游戏，各大厂商也在跟随热点做一些重复性极高的游戏，例如开放世界，MOBA 等。

但往复下去，只会让玩家感觉审美疲劳，对着这些老生常谈的元素无法再产生兴趣。这是游戏行业的瓶颈时期，现在的市场无法找到更有价值的游戏，那游戏厂商只能把视角转向了过去。

过去的很多游戏，其实都有着相当不错的素质，但碍于机能限制、游戏开发技术的落后，很多想法只能停留在设想阶段。但是如今不仅制作技术有所提升，而且游戏主机也进入了次时代，对于厂商来说，这个时候选择重制正是时候。要知道，很多知名的游戏制作人都是以榨干游戏主机性能为目标开发游戏，现在的条件不仅可以实现当年的想法，甚至可以创造全新的游戏出来。

作为 “冷饭天尊”的卡普空，就在现有的游戏体系下，把原 2.5D 俯视视角的《生化危机 2》翻新重制成了 3D 越肩视角。这样的改动可以说是产生了翻天覆地式的变化，游戏的沉浸感大大增强，让恐怖氛围大幅度提升，玩家在这种氛围下更能体验到末日危机下恐惧。全新的系统全新的玩法也让游戏有了更多细节和变化，这样的新旧碰撞让游戏产生全新的变化，

《最终幻想 7：重制版》也是这种新旧碰撞的例子，把在《最终幻想 13》时就在实验的实时回合制战斗模式用到了这一部重制版之中。但它又做出了适应这个时代的变化，将原有的地雷式战斗触发机制取消了，改为更可观的即时战斗，使游戏能适应这个时代的游戏节奏。

这种重制其实是相当良性的循环，游戏的机制在反复的打磨后，以旧游戏相对成熟的机制作为载体来进行开发，无论开发结果如何都能得到相当不错的经验和测试结果。可以这么说，重制游戏是游戏测试最合适的载体。

隔夜旧饭，试错不亏

旧的游戏机制最适合成为新引擎、新想法的实验台。

老游戏老 IP 可以说是一家游戏公司的珍宝，从商业价值上说，老游戏的情怀是最佳的营销话题；从开发价值上说，老游戏有着相当成熟的游戏机制和极大可开发空间。总结来说，老游戏就是最佳的开发实验台，不仅能够给新游戏充分的试错空间，还有相当可观的商业价值，真的是家有一老，如有一宝。

为什么要做重制版游戏？真的是游戏公司偷懒不思进取吗？我想这一直是玩家们的疑惑问题，如果这些问题出现在早几年前，我会毫不犹豫说是，但到了如今的这个时代，重制游戏就有了更多层的意义。

游戏新作开发的成本高，而且厂商也需要承担试错的代价，在机制不成熟的情况下，还要处理好游戏引擎适配和优化问题。即使能处理妥当，但开发时间过长又会延误游戏的销售，导致资金回本困难。这就陷入了两难困境，游戏开发的质量和时间无法做到相对平衡，这也让本就陷入瓶颈期的游戏市场处于更加艰苦的境地。

所以厂商们愿意选择更保险的方式，比起相对冒险的新作，他们更想用稳定的旧作进行实验。而这实验不仅仅只针对游戏机制和引擎，还让厂商能看到一定的市场反馈，大幅减少了试错的成本。《赛博朋克 2077》就是经典的反例，过高宣发的新作，导致游戏在没有充分准备的情况下就进行售卖。结果大家都有目共睹，现在《赛博朋克 2077》最多只是一个按原价销售的半成品。

游戏的重制可以说是一家公司的创作回顾，是对于已有成功案例的再分析，也是对新引擎新想法最宽容的媒介。而这个制作开发的过程，也是厂商在取其精华去其糟粕的思考过程，与其和同质化严重游戏同流合污，还不如做出自己一贯以来的风格。游戏制作才能形成良性的循环，而不是要素的堆砌。当然，这里指的是有创新价值的重制游戏，不是卡普空那些 “高清重制复刻豪华版”的游戏。

小结

重置游戏的盛行对于游戏市场来说，其实是一场游戏历史的回顾展览，既能反思现今游戏的不足，也能在此基础上有着更好的发展。当然也是会有不思进取的厂商，以节省成本为由大量制作重制版游戏，不断消耗 IP 的影响力，最后惹得骂声一片。简而言之就是：炒冷饭可以，但千万别炒出个满汉全席！详细参考卡普空。