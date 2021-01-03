卢伟冰回应小米 11 黑稿增多：还 “小米 7”... 法务又要忙了

IT之家 1 月 3 日消息 近期有自媒体发文称，自己曾经是一名米粉，从小米 1 到小米 7，每台都买了，而且每台都坏到没法修才换的，今天小米 11 卖到了 4K，还不带充电头，是不是该恭喜小米？

IT之家获悉，小米数字旗舰，小米 6 之后就是小米 8，根本没有小米 7 这一代手机。

对此，小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰表示，还小米 7? 这几天黑稿明显增多了，不知道哪家发的！看来 @成都王化 和法务又要忙了。最近陆续几个前期发黑稿的案子都陆续开庭了……

IT之家了解到，小米 11 是小米推出的新一代数字旗舰，搭载骁龙 888 、支持计算摄影等。小米 11 于元旦正式首发开售，官方称 5 分钟卖出 35 万台、销售额破 15 亿元。 3999元起，最高享 12 期分期免息； 首发骁龙 888 ，2K 120Hz 四曲面柔性屏，Harman Kardon 立体声，1 亿像素电影相机等等。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。