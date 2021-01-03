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韩国 5G 用户去年 11 月达到 1090 万，4G 用户仍超 5000 万

2021/1/3 12:47:08 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：问舟
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1 月 3 日消息，据国外媒体报道，韩国是全球最先开始 5G 商用的国家，他们的 5G 商用服务在 2019 年 4 月 3 日就已正式推出，他们的 5G 用户也在不断增加，目前已接近 1100 万。

韩国 5G 用户接近 1100 万，源自韩国科技信息通信部的数据，这一机构公布的数据显示，韩国 5G 用户在去年 11 月底，就已达到了 1090 万。

在 11 月底达到 1090 万，也就意味着韩国 5G 用户，在 11 月份增加了近 100 万，高于此前一个月增加的 73.5 万。

5G 用户达到 1090 万之后，5G 用户在韩国移动通信用户中的比例，也有提升。目前韩国移动通信用户有 7050 万，5G 用户占到了 15.5%。

更多的用户转到网速更快、时延更短的 5G，也就意味着 4G 用户会有减少，数据显示，韩国 4G 用户在 11 月份减少 68 万，但目前用户仍高达 5330 万，在数量方面仍占据主导地位。

韩国相关的分析师此前曾预计，在 iPhone 12 等新的 5G 智能手机的推动下，韩国的 5G 用户在今年年底预计可以达到 1100 万，在 11 月底就已达到 1090 万，也就意味着在年底超过 1100 万已成定局。

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关键词：韩国

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