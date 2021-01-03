索尼 PS5 将于 2 月 2 日在印度发售，约合人民币 3568 元起

IT之家1月3日消息 索尼 PlayStation 印度官方推特元旦发布消息，宣布将于 2 月 2 日正式在印度发售 PS5，提前预售将于当地时间 1 月 12 日中午 12 点开始。

预售活动将在亚马逊等电商平台以及索尼线下门店展开，同时官方还表示十分感谢玩家们对于 PS5 的热情。根据此前的官方消息，PS5 无光驱版本在印度售价约合人民币 3568 元，含光驱版本售价约合人民币 4461 元。

据IT之家了解，索尼 PS5 自从 11 月 12 日在全球部分市场销售，但在东南亚地区迟迟没有发售，这是由于其核心芯片产能有限所致。但是根据去年外媒的消息，AMD 已经获得了台积电更多的 7nm 芯片产能，将为索尼 PS5 制造更多的处理器，PS5 今年产量有望达到 1680 万台 - 1800 万台。索尼 PS5 官宣将于印度发售，意味着这款次世代游戏主机目前备货充足，产能有保障。

IT之家此前消息：《国行 PS5 上市在望，索尼中国 “五仁叔”：正在积极准备》

去年 12 月，索尼互动娱乐（上海）有限公司副董事长添田武人表示，PS5 国行版本正在积极准备中。同时，去年 12 月索尼 PS5 两款机型已经通过中国的 3C 认证。