2021“蛋壳”要彻底碎了？CFO 等高管相继离职，上市不满一年深陷暴雷风波

当在外打拼的年轻人们盘点起自己的 2020 年，可能最难以释怀的一件事莫过于「租房被骗」了。

我们没有破产，也不会跑路！请不要信谣传谣！

面对租户、房东乃至整个社会的质疑，蛋壳公寓 2020 年 11 月 16 日发出了这样一条微博。

那么，已显现出裂痕的蛋壳，还能复原吗？

2021 年 1 月 1 日，新年第一天，蛋壳公寓「暴雷」事件有了最新进展——Tech 星球援引知情人士消息报道称，蛋壳公寓 CFO（首席财务官）张政已于 2020 年 12 月 29 日离职，原 CEO 高靖助理、投融资部负责人孟磊也于近期离职。

这与官方所说的那句 “我们不会跑路”，形成了鲜明对比。

高管「跑路」

公开信息显示，张政曾先后在花旗环球金融亚洲有限公司（Citigroup Global Markets Asia Limited）、 BNP Prime Peregrine 和中国远洋运输（集团）总公司任职。

2019 年，张政加盟蛋壳公寓，出任 CFO 一职。一直到 2020 年 6 月 16 日，蛋壳公寓宣布任命张政为公司董事。

Tech 星球报道称：

而张政的前任纪纲则是在他上任两天前的 2020 年 6 月 14 日才辞去公司董事之职。

对于纪纲的离职，当时蛋壳公寓的说法是，纪纲因个人原因辞职，并非是和公司出现了分歧。不过，纪纲离职的时间节点却也很是微妙——正值蛋壳公寓联合创始人、董事兼 CEO 高靖接受地方政府部门调查、蛋壳公寓股价持续下跌并触发熔断前后。

除了纪纲、张政两位董事离职，Tech 星球表示蛋壳公寓原 CEO 高靖助理、投融资部负责人孟磊也于近期离职。值得一提的是，孟磊在公司还有着另一个角色：蛋壳事件专办组代表之一。

上述种种迹象表明，已显现出裂痕的蛋壳，可能无法复原了。

蛋壳「暴雷」

2020 年起，蛋壳公寓的负面消息接连不断。

1 月起，疫情之下的蛋壳公寓开始表现出两幅面孔：一方面强制房东免租期，另一方面照常扣房租及各项费用。

当时蛋壳公寓表现出的态度是，如果房东不同意免租，蛋壳公寓就将以 “疫情为不可抗力因素”解除合同且不付违约金。对于广大业主来说，他们还需要自行承担房屋装修费和折旧成本。

对此，不少房东在微博、知乎等平台吐槽这一操作，并自发组建起了 “蛋壳业主维权群”，范围覆盖了国内北京、广州、深圳、上海、杭州、武汉等众多城市。

当时一位被单方面免租期维权未果的房东对本网说道：

蛋壳公寓太欺负人了。

也有不少网友表示，蛋壳公寓这是在发 “国难财”。

后来在 6 月 18 日，蛋壳公寓发布公告称，CEO 高靖正在接受当地政府有关部门调查，并宣布任命联合创始人、董事和总裁崔岩担任代理 CEO。当日美股开盘后，其股价持续下跌、触发熔断。

为何 CEO 会被调查？蛋壳公寓的说法是这与高靖之前参与的个人商业投资有关，与蛋壳公寓并无关系——但《南方周末》随后却曝出，高靖被调查一事疑似涉及到国有资产问题。

10 月开始，蛋壳公寓走向风口浪尖：

10 月 14 日，蛋壳公寓 “破产跑路”的消息登上微博热搜。当日蛋壳公寓回应称，此乃部分合作方因纠纷而采取过激行为，散布虚假言论。

11 月 6 日，据中国执行信息公开网显示，蛋壳公寓关联公司紫梧桐（北京）资产管理有限公司又添 2 条被执行人信息，执行标的超 520 万元。

11 月 9 日，蛋壳公寓被央视曝出深陷流动性危机。

12 月初，紫梧桐（北京）资产管理有限公司被列为失信被执行人。

12 月 4 日，最高人民法院副院长、二级大法官杨万明对蛋壳公寓事件进行了回应，表示有关地方和部门正在依法依规进行处理。

同样在 12 月 4 日，受到很多争议的微众银行（租房消费贷款的资金方）也公布了新一版的蛋壳公寓租客租金贷偿还方案，承诺在 2023 年 12 月 31 日前对蛋壳公寓资金贷客户的剩余贷款本金给予免息延期安排。

12 月 25 日，蛋壳公寓 App 的房源信息已全部下架。

而蛋壳公寓方面的最新的微博动态则停留在 11 月中下旬，其表述是：

目前退租结算有所延缓，但所有的退租办理均在有序进行中，请耐心等待。

具体进度如何目前还难以得知，但无疑，此情此景与高光时刻的蛋壳公寓形成了巨大反差。

成也模式，败也模式

2015 年 1 月 21 日，隶属于紫梧桐（北京）资产管理有限公司的蛋壳公寓成立，注册资本 1000 万元。

公开信息显示，成立后的 5 年内，蛋壳公寓共获八轮融资。2020 年 1 月 17 日晚间，蛋壳公寓更是成功登陆美国纽交所，成为 2020 年登陆纽交所的第一支中概股。

自然，经过五年发展，蛋壳公寓早已成为长租公寓行业的头部玩家，而这背后原因有二。

一是在于其创始人、CEO 高靖，一位互联网行业的「老兵」。

高靖于 2005 年毕业于北京交通大学计算机科学专业，在创立蛋壳公寓之前，其工作经历主要有：

2005-2009 年，在 Baixing.com（在线分类广告平台）工作，曾是北京分公司负责人。

2009-2011 年，在百度担任搜索引擎营销经理。

2011-2013 年，在 OkBuy 担任总裁办公室主任。

2013-2014 年，在糯米网担任商业智能和业务分析系统负责人。

2014 年，在广告技术公司 Sun0101.com 任首席执行官。

二是其模式——获得房源，简单装修，以长租形式租出，从而获得租金差。在此基础上，不断复制、开拓城市，获取房源，实现扩张。

其中值得关注的是一种被称为「租金贷」的交租模式——蛋壳公寓和租客签订合同后，金融平台（微众银行）一次性向蛋壳公寓付清合同期内的租金；租客按月或季度向金融平台还款。

其发展势头通过这组数据便可见一斑：

截至 2019 年 1 月，蛋壳公寓已覆盖 13 个城市，房源已达 40.7 万个，这一数量足足翻了 166 倍。

截至 2020 年 3 月底，房源数量 41.9 万，年复合增长率达 360%。

但实际上，快速发展的蛋壳公寓也在连年亏损。

根据财报，2017 年，蛋壳公寓营收 6.57 亿元，净亏损 2.72 亿元；2018 年，蛋壳公寓营收 26.75 亿元，亏损 13.7 亿元；2019 年营收 71.29 亿元，亏损 34.47 亿元；2020 年第一季度亏损 12.31 亿元。截至 2020 年一季度，蛋壳公寓共有现金及现金等价物 8.26 亿元，但总负债达 90.27 亿元，资产负债率高达 97.06%。

公开数据显示，蛋壳公寓上市当天市值 27.4 亿美元，而在 2020 年 11 月，也就是上市 10 个月左右时，其市值已不到 3 亿美元。

究其原因，还是在于其模式，正所谓 “成也模式，败也模式”。为疯狂扩张规模、夺取市场份额，蛋壳公寓做了大量补贴和营销。招股书显示，平均每一套新增房源的成本，需要 12-20 个月后才能收回。

其运营模式虽曾打动了投资人、助力蛋壳公寓顺利上市，但要想将房东、租客、现金流等因素都把握好并非易事——一旦市场出现波动，如扩张受阻、入住率低于预期等情况出现，就会面临资金链断裂的风险。

不难想象，按此模式发展的长租公寓暴雷已不罕见。《财经》杂志曾统计，仅 2020 年 7-9 月，经历着相似命运的长租公寓达到了 20 余家。

目前看来，租客、房东、长租公寓平台、金融平台要想弥补上大窟窿，还需要较长的一段时间。

当然，面对这一行业的根本问题，事情也就不再是讨论 “蛋壳是否要彻底碎了”那么简单了。