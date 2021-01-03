拜腾败光 84 亿，前途没 “钱途”，盘点去年倒下的造车新势力

2021 已经来临，而 2020 年注定将会成为新能源汽车发展史上浓墨重彩的一笔。经过一轮又一轮的洗牌，造车新势力在起跑线的量产之争基本尘埃落定，新的格局也逐渐在成型。成功上岸的造车新势力依旧在紧张备战，拼命往岸边游的造车新势力一刻不敢停，而被海浪吞没的 “裸泳”造车新势力似乎在呐喊 “我觉得我还能抢救一下”。今天，我们就来看一下这些 “裸泳”的造车新势力。

昙花一现

在 2019 年广州车展上，造车新势力拜腾正式发布了首款车型——M-Byte。虽然拜腾 M-Byte 的外观不算惊艳，但是当大家看到拜腾 M-Byte 的内饰的时候，都被那块几乎占据整个中控台的大屏幕给震撼到了。当然，拜腾 M-Byte 的大屏幕并非摆设，该屏幕能实现人脸识别、语音控制、隔空手势和车辆互动等功能。

只是在之后的一段时间中，拜腾汽车过得并不顺利，它在新能源领域发展中屡屡碰壁，最后导致了这款颠覆性中控设计的拜腾 M-Byte 量产车型迟迟无法交付。用昙花一现来形容拜腾 M-Byte 不足为过。

2020 年 6 月底，拜腾汽车被央视财经 2 套点名，直指该公司烧光 84 亿元，还造不出车。据报道，拜腾汽车陷入了经济危机，拖欠员工薪资 4 个月之久。还有拜腾员工透露，该公司还曾给全体员工发过一封邮件，邮件内容大概就是该公司将会在八月份或者九月份把拖欠的几个月工资全部发放。但实际上，这只是拜腾为了安抚员工的说辞，该公司根本就没有给员工发过一分钱。

还有消息称，拜腾汽车的上海办公室在 4 月份就撤租了，该公司的北京办公室在 6 月 17 日也撤租了。有意思的是，拜腾汽车的数千名员工早已停薪远程办公四个月之久，该公司在南京的工厂也因为拖欠电费水费而被迫关厂。

希望转眼即逝

当大家都以为拜腾汽车要画上一个句号的时候，一则新消息又给该公司燃起了一丝希望。在 2020 年 10 月份，有媒体从拜腾汽车内部得到消息，拜腾汽车重组方案已经获得股东会批准，该公司正在推进落实。这就意味着，已经停摆了近 4 个月的拜腾在重组战略方面有了实质性的进展。

拜腾 M-Byte 车型将由 2020 年 9 月份注册的南京胜腾汽车科技有限责任公司研发，同时胜腾将以产品研发和电动平台技术开发为主，而拜腾则负责产品工业化生产和市场销售等业务，两者管理交融、业务互为补充。拜腾的首款车型 M-Byte 也计划在 2021 年实现量产上市。

天有不测风云，人有祸福旦夕。拜腾在造车路上充满坎坷，希望之光是如此的微弱，该公司轻轻呼出一口气，那道光就熄灭了。前不久，拜腾汽车的关联公司南京知行新能源技术开发有限公司被南京市栖霞区人民法院列为执行人，执行标的 332540 元；截至目前，可查询到该公司被执行总金额共计 221.63 万元。

根据公开信息显示，南京知行新能源汽车技术开发有限公司成立于 2017 年 6 月，注册资金约为 56.5 亿元，法人代表是拜腾汽车创始人、首席执行官戴雷，该公司经营范围包含电动汽车及零部件研发等，正在倒闭边缘的拜腾汽车就是该公司旗下的新能源汽车品牌。

现在拜腾汽车的处境岌岌可危，在新能源汽车领域的步伐还没有停止，只是好似醉汉一般一瘸一拐，非常缓慢。如果往好处想，哪怕拜腾汽车首款量产车实现了交付，还能如今的新能源汽车市场激起浪花吗？其答案还是个未知数。

高调出场，落魄离场

说到国产纯电动跑车，可能大家就会想到蔚来 EP9，但很少人会记得和蔚来 EP9 同年亮相的前途 K50。前途 K50 是长城华冠旗下的前途汽车在 2016 年正式推出的首款纯电动跑车，不同于蔚来 EP9，该车型可以合法上路，其标准版车型官方指导价为 75.43 万元。

虽然前途 K50 的外观造型达到了国际水平，气场和颜值也不输法拉利等豪华跑车，但该车型定位尴尬，做工粗糙，性能也一般般，相关数据显示，前途 K50 上市以来累计销量不足 200 辆。该车型作为前途汽车的第一款产品，在市场无法走量就意味着没有良好的资金回笼，使得前途汽车后续很难发展起来。

近日，沉寂已久的前途汽车再次出现大众的视线中，不过这次并不是该公司再次造出新款纯电动跑车与国际大牌比拼，而是因为创始人被 “限高”了。

根据企查查 APP 显示，江苏省苏州市中级人民法院、苏州市虎丘区人民法院连发九道针对前途汽车（苏州）公司的限制消费限制令，关联对象为该公司创始人及法定代表人陆群。同时企查查风险信息显示，目前前途汽车被执行人信息多达 147 条，被执行总金额超过 6 千万元。

一步错，步步错

前途汽车创始人不仅被限制消费，而且该公司还拖欠了部分员工一年多的工资，至今迟迟未支付。虽然有传闻称前途汽车已经进行了近一年的 1 亿元融资，但该公司的员工对此并不乐观，他们还说先不论这笔钱的真假，就是钱真的到账，连拖欠供应商的钱都不够还，更别谈发工资。

在 2020 年 6 月份还有消息传出称，前途汽车下一步计划将出让股权来换取运营资金。可是，时至今日，这笔前途汽车的 “救命钱”依旧没有到位。值得一提的是，位于北京三里屯的全国首家前途汽车门店已经人去楼空，同时位于北京金港汽车公园的前途交付中心也早已关门大吉。

前途汽车的衰败让人唏嘘不已，曾经该公司的起步不比理想、蔚来等造车新势力差，在其他造车新势力还在为生产资质发愁时，该公司就获得了发改委和工信部的 “双资质”，并在 2018 年上市首款量产纯电动跑车对标法拉利等国际跑车大牌。谁知道，前途汽车握着一手好牌却打得稀巴烂，没有找准自己的发展路线，一步错，步步错，导致前途汽车走向倒闭的道路。

总结

2020 年不仅是各个行业的寒冬，还是各个行业的 “照妖镜”。淹没在海浪中的不止拜腾汽车和前途汽车，还有爱驰、游侠、博郡等多个造车新势力。如今能活下来的造车新势力小鹏、蔚来、理想等，哪个造车新势力不是认清了自己的定位、靠着自身过硬的技术和高质量的产品才获得市场和消费者的认可。

新能源汽车行业依旧是制造业，需要技术沉淀和市场的需求，要稳扎稳打，一步一个脚印，不要老是想着 “弯道超车”，传统车企转型快，是因为它们有十几年或者上百年的 “功力”，岂是那些 “练一两年功夫”的造车新势力说超就能超的，毕竟不是每个造车新势力都是 “天选之子”特斯拉，也不是每个造车新势力都是 “天纵奇才”小鹏、蔚来和理想。