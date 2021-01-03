蔚来发布官方二手车业务：官方提供车辆检测、评估、收购全流程服务

IT之家 1 月 3 日消息 据腾讯汽车报道，今天蔚来发布官方二手车业务，只针对蔚来品牌，不接受其他品牌车辆。蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示，做好二手车业务是对现有用户利益最大的保护，未来 5 年要投入 30 亿元做该业务。

据了解，如果用户要把蔚来车辆售卖给蔚来，官方会提供车辆检测、评估、收购全流程的便捷服务，同时给出极具竞争力和有诚意的收车价格，让用户卖车无忧，同时可获赠 30000 蔚来积分。

用户通过官方平台买蔚来二手车的话，蔚来可提供四大服务：信息透明、车辆焕新、电池健康和购车无忧。

蔚来官方二手车将会通过完整的用车数据分析及 286 项新能源车型专项检测，确保蔚来官方二手车信息透明；同时，通过官方焕新升级（原厂配件整备 + SONAX 车辆翻新技术 + 软硬件焕新升级）保障车辆如新交付。

IT之家了解到，电池方面，蔚来表示，得益于车电分离设计以及换电体系的建设，电池安全和健康有保证。在金融方案方面，蔚来设立专属二手车金融方案，同享新车金融利率，提供 7 天无忧退换服务。

值得一提的是，选购蔚来官方二手车可以同享蔚来电池租用服务：

* 未购买服务无忧套餐的用户，需额外支付 80 元 / 月电池保障费用