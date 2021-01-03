WinXP 份额跌破 1%，一段青春终散场

Windows XP，是微软在 2001 年 10 月 25 日发布的一款操作系统，距今已过去了 20 年。

2014 年 4 月 8 日，微软对外正式宣布，Windows XP 将正式退出历史的舞台，不会再为 Windwos XP 提供任何支持。停更 6 年后，最新数据显示，Windows XP 的市场份额已经低于 1%，这也就意味着最后仅存的 Windows XP 存量用户换上了新系统。

Windows XP 经典历程回顾

今天，我们不妨一起坐上哆啦 A 梦的时光机，穿梭在过往的美好回忆中，检索那些最能代表 Windows XP 的关键词吧。

黑色的背景，画面中央印有微软经典的 Logo 标识，下方写着 Microsoft Windows XP 的字样，再往下则是经典的载入进度条。如此经典的开机动画，我们不知道看过了多少次。

不可否认的是，开机动画是 Windows XP 的起点，同时也是我们回忆的开始。

一望无垠的蓝天白云，富有生命力的绿色丘陵，这是 Windows XP 留给用户最深的印象。这张名为 Bliss 的 Windows XP 默认壁纸，原型是美国加州的 sonoma 郡原野，取自于摄影师 Charles.O.Rear 所拍摄的作品。

Windows XP 的图形界面拥有一个很好听的代号，名为 Luna（月神），整个界面都经过了重新设计。Luna 针对高分辨率的桌面进行了优化，引入了 “选择任务”的用户界面，使得任务栏可以访问具体内容。

2002 年 9 月 25 日，微软面向用户推送了 Windows XP SP1 补丁包，SP1 全称为 Service Pack 1，翻译过来就是补丁包的意思，为了防止系统受到攻击，微软会定期推送 SP，以此来增强系统的稳定性。

有了 SP1 的加入，Windows XP 实现了包括 USB2.0 等在内多种硬件和接口的支持，系统本身的安全性和软件兼容性也都得到了提升，同时简化了安装过程。

2004 年 8 月 6 日，微软推出了 SP2 补丁包，这是 Windows XP 安全架构的一次重大更新，新增网络维护、Web 阅读、Windows 防火墙等功能。硬件方面，SP2 提供了 Cool'n'Quiet 技术，针对 AMD CPU 进行了优化。此外，SP2 还包含了 API 的升级，在 Windows XP 中集成了 DirectX 9.0C，开启了 PC 游戏的新时代。

2005 年，微软发布了 64 位的 Windows XP 客户端以及 Windows Server 2003 服务器操作系统。2008 年 5 月 6 日，微软向用户推送了 SP3 补丁包，这是 Windows XP 最后一个 SP 升级，它包含了以前所有发布的性能、安全性和稳定性更新，同时还加入了 Microsoft（R）办理控制台 3.0，以及 Microsoft Core XML Services 6.0 新功能。

对 Windows XP 而言，每一次 SP 补丁包的推送都是至关重要的，因为可以让系统获得更好的稳定性和软件兼容性。在 SP 补丁包的帮助下，Windows XP 一步步走向成熟。

2008 年 6 月 30 日，微软停止了 Windows XP 销售，并表示将在 2014 年 4 月 8 日不再为 Windows XP 提供任何更新支持。2009 年 4 月 14 日，新版 IE 浏览器、DirectX、MSN 等软件都无法在 Windows XP 上运行。2013 年 10 月 18 日，微软中国与英特尔中国联手举办了 “传奇谢幕，经典不朽”的 Windows XP 捐献典礼。2014 年 4 月 8 日，微软履行了承诺，彻底放弃了 Windows XP 系统。

为何仍有人愿意使用 Windows XP？

虽然距离 Windows XP 正式退休已过去 6 年，但是市面上仍有用户在继续使用该系统，这是为何？

首先，我们要先搞明白一件事，Windows XP 只是不再向用户推送更新了，也就是说从 2014 年 4 月 8 日起，如果 Windows XP 出现漏洞，微软是不会去修复的，但这并不代表系统不能用了。目前，还有很多早期版本的应用可在 Windows XP 上运行，这对于硬件配置要求较低的设备来说，Windows XP 已足够满足日常的使用需求。

其次是更新系统需要一定的成本。我们可以看到，想要用上最新的 Windows 10 系统，普通用户至少需要花费 1088 元。在 Windows XP 那个年代，由于国内市场盗版软件居多，导致用户的价值观产生了一些变化，觉得没必要花费 1000 多买个系统。

此外，对于企业用户来说，由于某些软件不支持更高版本的 Windows，比如企业管理软件。当然，也有可能是企业用户的系统都是内部使用，像银行的 ATM 机，即便使用老旧的 Windows XP，也很少遇到黑客的攻击，这样一来升不升系统其实意义并不大。

还有一种情况是用户已经习惯了 Windows XP，而最新的 Windows 10 改变的不只是 UI 界面，尽管人们的适应能力很强，但仍需要用上很长一段时间。

Windows XP 为业界带来了哪些影响？

Windows XP 可以说是微软有史以来最成功的操作系统，当然，这也要感谢 Windows 2000 的衬托。

Windows 2000 是一款将专用服务器 Windwos NT 系统和个人操作系统相结合的系统，它的优点在于稳定性更强，不易出现蓝屏死机的情况，缺点则是漏洞偏多，安全性差。而 Windows XP 保留了 Windows 2000 稳定性的同时，又融入了更多的个人用户操作特性，不仅安全性更高，软件兼容性还很强。

正因如此，Windows XP 受到了更多用户的喜爱。毫无疑问，Windows XP 开启了全民电脑的时代，对于 70、80、90 后来说，想必第一次使用电脑就给了 Windows XP 了吧。Windows XP 之所以能够成为 “大众情人”，是因为它拥有简约的外观设计，极易上手的操作，丰富的功能以及前所未有的普及率。

Windows XP 带来的改变使得软件的安装和运行变得更简单，再加上自身良好的兼容性，进一步降低了软件开发的门槛，间接地推动了整个软件行业的发展。此外，Windows XP SP2 版本就已经引入了 DirectX 9.0C，该软件可以让 Windows 平台的游戏或多媒体程序获得更高的执行效率，加强 3D 图形和声音效果，并为游戏开发者提供统一的驱动标准。换句话说，就是 Windows XP 同样推动了游戏行业的发展。

另外，Windows XP 是第一个采用 NT 内核的个人操作系统，直到现在，这颗内核仍旧支撑着 Windows 10、Xbox One，也就说 Windows XP 为后来的系统版本奠定了基准。因此，Windows XP 为业界带来了很大的影响。

最后，从 2001 年 10 月 25 日到 2014 年 4 月 8 日，让我们一起将这段时光铭记于心，并再一次隆重地对 Windows XP 说声 “再见”吧。