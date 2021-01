谷歌云游戏服务 Stadia Pro 1 月提供四款免费游戏，包含《火线迈阿密》

IT之家1月3日消息 谷歌的云游戏服务 Stadia 去年发布了重大更新,支持 iOS 设备通过 Safari 浏览器进行游戏。近日,《赛博朋克 2077》也来到了这个平台,用户不需要等待下载便可以进行游戏,支持安卓、Windows 电脑、iPhone 以及搭配谷歌投屏设备的电视。本月,四款新的免费游戏将为 Stadia Pro 会员提供,包含《F1 2020》、《火线迈阿密》、《Figment》、《Ary 与四季之谜》。

《F1 2020》是一款模拟赛车游戏,由 Codemasters 开发。这款游戏于 2020 年 7 月发布,带来了明显的画质提升,为玩家提供十分逼真的驾驶体验。玩家需要像在现实中一样,精准操控赛车,避免碰撞。

《火线迈阿密》是一款非常复古的动作游戏,采用 90 度俯视视角,8-bit 色块画风。玩家需要操控主角完成多项剧情任务,使用不同武器进行战斗。

《Figment》由 Epic 开发,是一款动作冒险游戏。游戏采用充满想象力的水彩画风,独特的原创音乐,玩家需要解密各种挑战。

《Ary 与四季之谜》(Ary and the Secret of Seasons)是一款动作 RPG 游戏,在 Switch、PS4、Xbox 以及 PC 平台提供。游戏于 2020 年 9 月 1 日发行,采用 Unity 引擎开发。玩家需要操控主角探索环境、改变季节,修炼技能的同时为战斗做准备。

IT之家了解到,谷歌 Stadia Pro 会员订阅价格为 9.99 美元 / 月,最高可以提供 4K HDR 画面。购买 Pro 会员的用户可以以折扣价格购买《刺客信条》、《孤岛危机》、《黎明杀机》等 3A 大作,同时享受众多游戏的免费游玩。