拍照手机、游戏手机撑不下去？2021 年，这些手机或要告别

2020 年已经过去，这一年，我们看到了安卓手机的稳步前行，也目睹苹果时隔三年的更新换代。尽管有疫情这个 Debuff，但中国手机市场依然以极其快的速度复苏，充分体现了国产品牌的韧性。1 月 1 日，下一代旗舰小米 11 也已开售，向我们展开了新一年的画卷。

不过在手机市场向 2020 年告别的时候，很多我们耳熟能详的手机可能听不到 2021 的钟声了。这些手机并不局限于某个品牌，而是近年手机市场转型期下的写照。

2021 年到来，一些手机已经开始走在了消失的路上。

拍照手机成历史

“拍照手机”作为中国曾经最为流行的词汇，一度成为各大手机品牌的宣传标语。从 OPPO R 系列开始，国内手机开始摆脱单一的 “唯性能论”，拍照、售后、设计等功能主导线下手机体验。以美图为首的美颜手机也对传统手机的拍照风格构成了挑战，除苹果之外，越来越多的厂商从 “真实”变成 “真香”。

OPPO R9 发布的 2016 年是一个标志性时间点，这一年，国内手机市场总销量达到历史最高点，线下开始和线上争抢市场，线下机型凭借美颜算法，对线上市场实现了宣传压制。

也是从那时开始，国产线上品牌开始集体加班补课，研习东亚美颜术。此时相当一部分中端机型，开始以拍照而不是性能为卖点，华为 nova 就是典型案例。

2018 年华为 P20 系列的发布，又将手机拍照推向了最高潮，定制大底 + 特有算法 + 人工智能的配合，打造了属于计算摄影的新纪元。

华为缔造的专业壁垒，离不开研发的不断投入，为了追赶华为，小米推出了主推拍照的 CC 系列，开始试水先锋硬件来为正代旗舰铺路。OPPO 等原先主打美颜的手机厂商也开始向深度科技转型，潜望式镜头等黑科技层出不穷。

时至今日，专门负责拍照的 “拍照手机”已经越来越少。一方面，各大厂商已经有了比较成熟的软硬件拍摄协同方案，可以用在大规模量产机上；另一方面，消费者对于中端手机的需求开始均衡化，传统的拍照品类被收纳在更大体量的年轻品牌下，哪怕是华为的 nova 系列，也开始用涵义更广的 “时尚”概念替代拍照概念，作为手机最主要卖点。

可以预想到在 2021 年，属于拍照手机的空间会越来越少，但经过了拍照手机的洗礼后，中国旗舰和中端机型的拍照能力较几年前也有了长足进步。

极致轻薄不会来

虽然随着 5nm 制程处理器的普及，今年旗舰机能耗比会更加好看，理论上可以减轻手机散热和续航上的压力，但对于希望极致轻薄的用户来说，轻薄手机的处境可能会比去年更加艰难。几年前流行的重量 150g、7mm 厚度的轻薄手机，依然不会到来。

2020 年的安卓旗舰机，不约而同地采用了 4000mAh 的超大电池，随着高刷屏的加入，部分品牌甚至开始将手机电池上调至 5000mAh，但这依然不够。

小雷拿来一张 2016 年的电量配置图，可以看到，目前看似累赘的手机，其实已经尽可能地在 2016 年的设计尺寸上推进全面屏、做大电池（加大能量密度），只不过由于线性马达、扬声器等配置，让电池体积始终不能扩大很多。

从小米 11、Galaxy S21 等机型的数据可以看出，目前安卓品牌更倾向于在超高配置的旗舰上 “增重”，重量优化则留给普通品牌，例如小米 11 就从 208g 下降到 196g，厚度也来到了 8mm 出头。但这并不代表轻薄机型的未来到了，以目前相对轻薄的一加 8T 为例，它也有 8.4mm 厚，188g 重，厂商已经做到了极限。

不得不承认，2021 年的轻薄手机市场依旧不好过。主打轻薄的 iPhone SE 和 iPhone 12 mini 并没有带来销量奇迹，mini 也没有在供应链泄露的未来增产名单上，而减重 32g 的 iPhone 12，用户最关心的反而是其续航水平是否倒退，不管迷你屏党如何叹息，属于轻薄化手机的未来依然很遥远。

游戏手机已遇冷

如果说拍照手机和轻薄手机的日落西山是注定的，小雷认为，在 2021 年，游戏手机也会迎来衰落，这想必会出乎相当一部分人的意料。但事实就是如此。

从游戏手机的重度参与方——京东的宣传口径可以看出，游戏手机的市场体量并没有较去年有着突破性发展。要知道，2019 年中国游戏手机的销量涨了三倍，宣传可谓是铺天盖地，2020 年反而销量宣传力度有所减小，这充分说明游戏手机在今年的销量并不如去年那么令人惊喜。

游戏品牌触顶，侧面反映了游戏领域的竞争开始变得激烈，一方面，普通旗舰手机也开始向着高性能、大电池的方向努力，并解决了困扰许久的散热问题；另一方面，高通的 “游戏芯”865 Plus 也没有形成足够的差异化竞争，去年下半年不少旗舰机依然采用成熟的 865 平台进行优化。

在系统、散热等要素都被超过的当下，游戏手机想要做出花越来越难。原本 2020 年初，黑鲨研究出了独特性的 “串充并放”充电方案，可实现低温高速 90W 充电，但到了年中，各家的百瓦快充纷纷出炉，黑鲨的方案不再领先。

目前来看，游戏手机唯一的机会，就是与游戏大作合作进行特定优化。不过在原神和使命召唤之后，2021 年还有多少大作能顺利登陆还未可知。从米哈游与腾讯的选择来看，他们更倾向于和大众手机品牌进行合作优化（苹果、荣耀），游戏厂商单打独斗的时代已经结束，后续就要看他们背后的品牌资源了。

手机市场的周期律

其实，2021 年与其说是大批手机消失的一年，倒不如说是中高端手机回归均衡的一年。厂商从全面屏时代开始的技术投入，终于在 2020 年收获了丰硕的果实，这些深度技术的研发，让消费者体验到了更加成熟、均衡的高端手机，那些时代的 “过渡产物”退去，似乎也是必然。

小雷认为，在今年，我们将会见到技术实力更加充裕的国产手机。屏下摄像头、百瓦快充的量产化，将会深层次地推动手机的技术进步。对于资源不那么充足的厂商来说，以往 “剑走偏锋 " 的套路，开始有些不管用了。未来的时代，势必是一个从生态到硬件，全面发展的时代。