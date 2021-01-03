2021 年换手机指南

曾几何时，消费者一提到手机脑海中闪过的第一个品牌都是 iPhone，我们不得不承认 iPhone 在市场中拥有巨大的影响力。国产安卓手机厂商在经过数年的摸爬滚打后，也终于能够在高端旗舰市场与 iPhone 掰掰手腕，针对一些预算不够充足的用户，国产厂商们也给出了自己的答案。

2020 年是手机飞速发展的一年，除了更好的 5G 网络体验外，更强的性能、更好的影像系统、更全面的综合体验激起了不少用户的换机欲望。

根据需求购买才最划算

在经过了近一年的激烈竞争后，如今的手机完整覆盖了多个价位段，也能够符合不同消费者的预算需求。那么我们在挑选手机时应该更注重哪些方面呢？小雷为此专门去询问了身边的部分朋友，在得知他们的购机需求后大致可以将用户的购买需求分为以下几点：

处理器

虽说一颗强悍的手机处理器对于大多数用户来说有些性能过剩，但依旧改变不了它是影响用户购买手机的重要因素。一般情况下，厂商们会为不同价位段的产品配备不同性能的处理器，当然也不排除部分搭载了旗舰处理器的高性价比手机。

但我们需要注意的是，单靠一颗顶级处理器很难被称之为旗舰机，例如目前有不少厂商在 2000 元的安卓机上搭载一颗旗舰芯片，但在其他方面的体验却不尽人意。所以用户们在挑选手机的时候不能光被 “旗舰处理器”的卖点所吸引，还需注意其在其他方面的表现是否能够达到心理预期。

屏幕

屏幕是用户和手机的主要交互元件，用户 90% 以上的操作都需要在这块屏幕上完成，一块出色的屏幕在很大程度上决定了用户能否在手机上获取优秀的体验。目前屏幕的两大重要参数分别为分辨率以及刷新率，前者的数字越高代表屏幕精细度越高，在显示效果方面会更加清晰一些，后者则代表屏幕在一秒内能够刷新多少次画面，帧数越高在理论上代表系统动画更流畅。

在分辨率方面，目前手机的主流分辨率仍是 1080P，搭配 6.7 英寸的屏幕，在大多数情况下都不会发现什么颗粒感，可日常使用。如果对分辨率有更高要求的用户，可以选择拥有 2K 级别的产品，不过需要注意的是 2K 分辨率会带来更高的功耗，这也是市面上 2K 屏产品数量为数不多的原因。

比起分辨率，高刷新率的存在感和普及率会更高一些，目前大部分安卓手机已经将高刷新率作为标配，高刷新率一般搭配着高触控率一起到来，视觉上会感觉到更加丝滑，屏幕触控更加顺滑跟手。更明显的变化在于游戏体验，适配了高刷新率的游戏玩起来非常流畅，用过之后再回去玩 60Hz 屏幕机型会感觉到画面明显的卡顿。

充电

前文也提到了，高分辨率、高刷新率的屏幕必然会带来更高的功耗，因此用户在选择机型时对于电池容量以及快充功率的考察也是十分必要的。尤其是在智能手机续航能力和充电速度日益重要的今天，拥有高功率快充技术的手机往往最能打动那些 “重度手机用户”。

相机

手机摄影，算是近几年手机厂商们着重发展的领域之一，说到底需要专业相机进行严肃摄影的人还是少数，对大多数消费者来说，智能手机就足以胜任日常的拍摄任务。因此不少消费者会格外注重手机的影像表现是否能够满足自己的日常拍摄需求。

对于大多数用户来说，一个素质不错的主摄 + 放大倍数还过得去的长焦镜头 + 一颗角度够广的超广角镜头就是一个不错的配置。但需要注意的是，高像素并不代表就能稳定输出高质量的样张，在挑选之前我们需要去详细了解一下这款手机的影像实力究竟如何。

可能有读者想问，那我想要一部拥有上述所有配置的手机怎么办？答案当然是有，目前市面上的几款旗舰产品都可以做到，但在价格方面并不是所有用户都能承担得起的。所以我们在挑选手机时可以从中选取几个点，再去挑选一部适合自己的手机。

近期优秀手机推荐

说了那么多结论，也该给读者们一些参考意见了，以下推荐的这些产品都是小雷曾经评测过或是亲身用过一段时间的产品，大家可以放心当做参考。

小米 11

作为全球首款搭载骁龙 888 处理器的手机，小米 11 在性能方面相比上一代小米 10 有了质的飞跃，2K 分辨率、120Hz 刷新率、10bit 色域的三星 AMOLED E4 材料屏幕也让小米 11 成为目前市面上屏幕表现最强的一款产品。55W 有线充电 + 50W 无线充电的配置能够满足大部分用户的需求。最重要的是只需要 3999 元就能买到这么一款产品，绝对是目前同价位产品中性价比最高的手机，没有之一。

Redmi K30S 至尊纪念版

相信有关注近期手机市场的用户都知道，Redmi K30S 至尊纪念版的性价比有多高，骁龙 865 处理器、144Hz 刷新率、5000mAh 超大容量电池的配置在同价位中可以说是 “乱杀”。2299 元起的售价决定了这是一款同价位中实力最强的一款产品，不过唯一的缺点就是缺货，缺货，缺货，只要你能够抢到它，那它一定对得起这个售价。

iQOO 5 系列

iQOO 5 Pro 延续了 iQOO“生而强悍”的特点，它有着目前最快的 120W 超级闪充技术、GN1 超大底主摄、120Hz 刷新率三星 OLED 屏等特性。可能有不少用户不明白 120W 的有线充电是什么概念，对于普通用户来说 15 分钟最多只能解决一些生活中的琐碎事，但对于 iQOO 5 Pro 来说，这一小段时间足矣让它从 0% 的电量回血至 100%。4998 元的起售价也算得上是五千元档的守门员，如果预算不够的话还可以选择 iQOO 5。（相机和充电有所降级）

Realme Q2 Pro

在千元机市场，也不乏有 “性价比机型”的出现，realme Q2 Pro 就是其中的一位 “悍将”。天玑 800U 处理器虽然比不上前文所提到的骁龙 865、888 那些旗舰处理器，但对于那些只用手机看看微信新闻、刷刷抖音、打打王者的用户来说完全够用。此外 65W 超级闪充技术、120Hz 刷新率屏幕、1599 元起的价格也让它承担其同价位中的 “守门员”角色。

Redmi Note9 Pro

Redmi Note9 Pro 与 Realme Q2 Pro 属于同档位机型，在起售价方面都完全保持一致。Redmi Note9 Pro 相比 realme Q2 Pro 的优势在于其拥有一亿像素传感器以及 5000mAh 的超大电池。骁龙 750G 处理器能够为一亿像素保驾护航，让 Redmi Note9 Pro 可以快速输出一张高达一亿像素的样张，如果你想要购买一台价格不贵，拍照实力不弱的产品，Redmi Note9 Pro 是不二之选。

OPPO Reno5 系列

说起轻薄设计，OPPO 绝对是这方面的发言代表，从 OPPO Reno3 系列开始，OPPO 一直很注重于轻薄设计，每一代 Reno 系列都有着极好的手感以及出色的颜值设计。OPPO Reno5 系列机身厚度最低只有 7.6mm，重量最低只有 174g，却依旧有着不错的性能和影像配置，65W 的闪充技术能够让用户旦用难回。最重要的是在售价方面相比上一代也没有提升，顶配版售价也不超过 4500 元，结合其性能、设计和功能来看，说它是一款轻薄性价比旗舰也毫不勉强。

vivo X60 系列

作为 OPPO 的好兄弟，vivo 在轻薄路线上也有自己的独特见解，在近日刚刚发布的 vivo X60 系列上更是将轻薄设计体现得淋漓尽致，7.39mm 的厚度直接让 vivo X60 成为市面上最薄的 5G 手机，哪怕是配置更豪华的 vivo X60 Pro 厚度也只有 7.59mm。

vivo X 系列与 OPPO Reno 系列还有一个十分相似的点，那就是在拥有轻薄设计的同时有着同价位中一流的性能表现和影像，蔡司联名研发的微云台技术能够吸引不少喜欢用手机拍摄视频的用户，猎户座 1080 处理器的性能表现虽算不上最强，但绝对足够满足用户的日常使用需求。

华为 Mate40 Pro

说到旗舰机，就不得不提一下华为的 Mate 系列了，全球首发的麒麟 9000 处理器、出色的手感设计、66W 有线快充 / 50W 无线快充、不输 P 系列的影像实力让华为 Mate40 Pro 一经推出就遭到无数用户的抢购。后置的星环设计算是小雷今年最喜欢的设计之一，辨识度极高的同时具有一定的美观性，唯一美中不足的就是超大曲率的瀑布屏和前置双挖孔设计让华为 Mate40 Pro 在颜值方面有些许减分。

iPhone 12 及 Pro

虽然今年的 iPhone 12 系列来得比以往要更晚一些，但这无法阻止其成为年度 “真香旗舰”之一，表现均衡的 iPhone 12 同样也是今年四款产品当中最值得入手的一款。目前第三方平台的价格也下探至 5000 元价位档，对于那些想要购买 5G iPhone 的用户来说，iPhone 12 绝对是今年的首选产品。

如果对于影像有一定要求的话，iPhone 12 Pro 全新升级的影像系统以及 LiDAR 雷达能够让你更加轻松地拍出一些讨喜的照片。至于为什么不推荐 iPhone 12 Pro Max，主要因为 iPhone 12 Pro Max 的重量和尺寸对于一些手掌较小的用户来说，握持感较差。

总结：

以上就是小雷近期所使用过的几台体验较好的产品，虽然它们不能被称作是最强旗舰机，但其优势在于价格（相比即将发布的新机）。当然你们也可以根据自身的需求和预算选择更适合自己的产品，毕竟一千个人眼中有一千个哈姆雷特。