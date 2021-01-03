华为应用市场 PC 端体验：干净好用

现在主流的电脑操作系统，主要有 Windows 和 Mac OS 两个。

Mac OS 有苹果官方开设的应用市场，下软件时令人很是放心，不会担心有病毒木马或捆绑下载等坑在里面。

而 Windows 的应用商店，一言难尽，完全处于水土不服 + 半死不活的状态，不仅下载应用奇慢，应用生态也巨差。

连网易云和 QQ 等大厂也放弃维护 UWP 版本。

逼得我们不得不去找那些流氓网站下载资源。

没踩过坑的网友 120% 会选择 “高速下载”，结果软件没下成，倒是在桌面看到一堆广告软件。

小雷瞅见，很多小伙伴为了省心，只好把 360 全家桶安上，图它有个软件管家，下载软件比较巴适。

其实大可不必，如果想拥有一个干净简约的软件管家，最近华为悄悄推出的「华为应用市场」就很不错。

华为应用市场

华为在网页端和移动端都有自家的 App Gallery，并且业务遍布海内外市场。

这次居然也开发了 PC 端，实属让小雷没想到。

作为大厂开发的应用市场，如果考虑到后续的人工维护成本和盈利方面，理应是华为家的笔记本和电脑独占才对。

然而华为并没有这么做，甚至把安装包放了出来，让所有 Windows 电脑都能安装使用。

既然有这种好事出现，那咱们就来看看华为应用市场到底好不好用。

软件的界面就是下图介样，十分清爽纯净，侧栏采用了毛玻璃设计，给整体添加了几分高级感。

另外咧，整个软件没有注册登录按钮和广告，在目前 Windows 流氓软件扎堆的混乱生态实属难得。

粗略看了一遍，「华为应用市场」的功能不算丰富，但胜在简洁够用。

侧栏分别是探索、办公、分类、管理和设置五个功能，顶部则是显眼的搜索框。

值得一提的是，办公是从分类独立出来并作为侧栏一个功能的。

如果不是有什么小心思，仅仅办公一类软件不足以单独作为侧栏出现，这不是徒增工程师维护难度嘛。

So，小雷猜测后续的更新维护可能会重点围绕办公这方面，可能会推出企业云办公的服务或应用，

辣么，我们再来看看软件的收录情况。

「华为应用市场」软件分类不太细，仅有 5 大类，但软件数量特别庞大，小雷往下划了很久都划不到头。

一些 Windows 必备软件，比如微信、QQ、WPS、视频软件和看图软件等，亲测都能搜到。

不过仅限于主流正规的软件，像 Github 的程序员作品或有风险的软件是不会被上架的。

因为这些软件存在不确定性，应用市场的审核人员肯定不让过审滴。

进入软件的安装详情页，小雷总感觉这布局似曾熟悉，像是把华为手机应用市场的 UI 模板搬到电脑上了。

放在大屏的 Windows 上使用，效率还挺高的，一眼就能找到关键信息。

顺便画个重点哈，每个应用都通过人工复检上架，最大程度地过滤了流氓和病毒软件，这一点给五星好评。

下载软件的体验依旧舒爽，点一下【安装】即可享受无限速下载。

不像某数字管家那样不经过用户同意静默安装，华为应用市场下载完毕会自动打开安装包，具体安装在哪个路径由你自己决定。

如果小伙伴们想修改下载目录，在设置中就能找到相关功能。

通过「华为应用市场」安装的应用，咱们可以在【管理】栏找到，支持手动更新和卸载。

有个小缺点就是，不支持本地其他软件的管理和更新。

考虑到存在该需求的用户不少，小雷觉得后续更新应该会加上相应的功能。

最后

这是「华为应用市场」电脑版的第一个版本，别看功能不是特别丰富，其实用户需要的功能大部分都有给到，足够满足普通人的基本需求。

比如基本的应用下载、安装、卸载、更新功能，应用生态覆盖了几乎所有主流软件。

最后，小雷简单概括一下它的优点：

无广告无推送

干净克制的功能设计

软件经过人工复检

华为大厂出品，安全得到保证

是时候戒掉 Windows 的应用商店吧，咱别受这折磨，投奔国产软件不香吗。

在小雷哔哔公号回复【509】，即可获取「华为应用市场」电脑版的下载地址。