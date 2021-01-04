中国移动：尚未收到纽约证交所将公司美国存托股票下市通知

1 月 4 日早间消息，中国移动今日早间发布公告称，注意到纽约证交所监管部门职员已决定对包括本公司之美国存托股票在内的三家发行人之证券启动下市程序，中国移动尚未收到纽约证交所就上述将本公司美国存托股票下市之决定之通知。

公告称，中国移动注意到，纽约证券交易所有限责任公司于 2020 年 12 月 31 日（美国东部标准时间）在其网站登载消息，纽约证交所监管部门职员已决定对包括本公司之美国存托股票在内的三家发行人之证券启动下市程序，依据是本公司因该行政命令而根据纽约证交所上市公司手册第 802.01D 条不再适合上市。该行政命令于 2021 年 1 月 11 日上午 9：30（美国东部标准时间）开始禁止任何美国人士对包括本公司最终控股股东中国移动通信集团有限公司在内之相关公司的公开交易证券、该等证券的任何衍生证券或旨在为该等证券提供投资机会的证券进行任何交易。纽约证交所将于 2021 年 1 月 7 日上午 4：00（美国东部标准时间）暂停美国存托股票的买卖，或倘若存管信托及结算公司（DTCC）确认将就 2021 年 1 月 7 日及 1 月 8 日之交易日执行的交易进行结算，则纽约证交所将于 2021 年 1 月 11 日上午 4：00（美国东部标准时间）暂停美国存托股票的买卖。纽约证交所将向美国证券交易委员会提出申请，于完成所有适用程序后将美国存托股票下市。

中国移动表示，于本公告发布之时，本公司尚未收到纽约证交所就上述将本公司美国存托股票下市之决定之通知。

纽约证券交易所 12 月 31 日宣布，将对中国联通（香港）、中国移动、和中国电信三家中国公司进行退市处理。